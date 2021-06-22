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Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Режим Лукашенко предлагает включить лозунг

Министерство внутренних дел Беларуси предложило включить национальный белорусский бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в перечень нацистской символики и атрибутики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода", об этом белорусский проправительственный Союз журналистов.

Отмечается, что КГБ Беларуси одобрил проект акта МВД "Об определении списков организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики".

В документе содержится список нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности бело-красно-белый национальный белорусский флаг и лозунга "Жыве Беларусь!", которые активно используются во время массовых акций протеста против режима Лукашенко.

Их использование нынешними властями приписывается коллаборационистским формированиям и организациям во время Второй мировой войны.

Читайте: Канада ужесточила санкции против Беларуси из-за задержания Протасевича, - глава МИД Гарно

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Кругом одни фошизды Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов" - Цензор.НЕТ 6655
Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов" - Цензор.НЕТ 7306
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22.06.2021 10:37
+16
Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 7071
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22.06.2021 11:00
+14
А драники - нацистская еда !?
Ой, дурачьё.....
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22.06.2021 10:58
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ШОС!
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22.06.2021 10:33 Ответить
ШОС - также нацистский лозунг. Так что, акуратно там.
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22.06.2021 10:37 Ответить
Все считаю номера 7777 или 8888 и тд и тп крутыми. А я видел жигуль с номером 1488 и для кого-то это круто Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 7180 хотя владелец наверно и не знает, на сколько его номер крут в узких кругах Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 4078
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22.06.2021 10:39 Ответить
Круги то, далеко не узкие...
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22.06.2021 11:05 Ответить
У нас 1312 актуальнее
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22.06.2021 12:16 Ответить
Что значит "также"?
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22.06.2021 11:29 Ответить
Кругом одни фошизды Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов" - Цензор.НЕТ 6655
Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов" - Цензор.НЕТ 7306
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22.06.2021 10:37 Ответить
Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 7071
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22.06.2021 11:00 Ответить
Інавгурація нациста?
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22.06.2021 12:45 Ответить
А кацапів так взагалі потрібно в тюрягу на довічне, бо під їхнім аквафрешем власовці і кубанські козаки Краснова воювали на стороні Алоізовича. Так що кацапам пиндець в Білорусі
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22.06.2021 15:13 Ответить
А таракан все корчится. Смысла в его корчах полный ноль.
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22.06.2021 10:38 Ответить
Ц.иган геть здурів.
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22.06.2021 13:56 Ответить
Оккупант.
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22.06.2021 10:41 Ответить
)))))))))))

- Алё гэта Гитлер? Гэта Лукашэнка. Включите немедля. Ага. Дзякую.
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22.06.2021 10:43 Ответить
колоборционисты также использовали название страны Беларусь . нужно и его запретить и называть эту территорию тем чем она по факту и является Минский Федеральный округ РФ Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 5154
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22.06.2021 10:49 Ответить
С какого бодуна.. Лучше бы ввел в этот перечень власовский триколор ( нынешний флаг РФ) т их власовскую георгиевскую ленточку.. Это хотя бы имело смысл. В общем Лука отрабатывает у Путина свой чин генерал губернатора минского.. а тут как говорится в дебилизме нужно опережать шефа, Пескова, Соловьева, Киселева, Лаврова раз в десять. Хоть это и не легко , но он старается...
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22.06.2021 10:54 Ответить
А драники - нацистская еда !?
Ой, дурачьё.....
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22.06.2021 10:58 Ответить
Рецепт драников в белорашку зевезли евреи,которые в свою очередь позаимствовали его у немцев.
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22.06.2021 14:23 Ответить
та и гимн Беларуси можно нацистским сделать, и дальше петь "Славсьяааа атеееечествааа...".
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22.06.2021 11:02 Ответить
Пациенты из мвд подлежат утилизации иначе скоро и беларусский язык обьявят нацистским Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 1632
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22.06.2021 11:03 Ответить
Жыве Вечна!
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22.06.2021 11:04 Ответить
Ох уж ці нацисти
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22.06.2021 11:05 Ответить
бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов"/ Для пианиста-четыреждыуклониста Лукашенко отец родной и учитель.Путин просил Лукашенко поддержать Зеленского "по-отечески" и Лукашенко это выполнил./ "Слуга народа" Бужанский поддержал отказ Зеленского дать Героя Украины Михаилу Мулику.
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22.06.2021 11:05 Ответить
Лука, давай вдогонку признай нацистскими Mersedes, Porshe, Opel, Audi, VW. Во время 2МВ все они работали на бесноватого Адика. А скрепную Ладу, построенную в свое время на заводе по технологиям фашистской Италии надо в каждом двору сжигать к фуям собачим!
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22.06.2021 11:07 Ответить
И само слово "Беларусь" тоже запретить, а именовать только "Западные области Российской федерации".
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22.06.2021 11:10 Ответить
По тій іпанутій логіці цього шизоідного сатрапа, анти нацистськими символами мусить бути гасло "Помирай Бєлорусь" і чорно синій прапор. лугандонці в захваті. Вони вірно виконують цю програму на місці свого проживання... Поки що проживання...
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22.06.2021 11:11 Ответить
Живе вільна Беларусь!
Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 4817




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22.06.2021 11:15 Ответить
Бггг... чё мелочиться.. давайте и надувные шарики тогда уже объявляйте нацистским символом
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22.06.2021 11:22 Ответить
Да уж и белорусску мову заодно нацисткой объявляйте.
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22.06.2021 11:37 Ответить
логично...
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22.06.2021 11:52 Ответить
Лука хочет инициировать пересмотр итогов 2-й Мировой войны и результатов Ньюрнберга?
А это он уже серьезно нарывается...
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22.06.2021 12:02 Ответить
Ну да,а народ Беларуси к нацистским захватчикам территории бацьки.
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22.06.2021 12:09 Ответить
Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 2747
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22.06.2021 12:36 Ответить
Лука пропонує скандувати " смерть Біларусі"?
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22.06.2021 12:43 Ответить
 
 