"Никаких санкций не будет", - регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко

Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по второй жалобе относительно народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, который во время своего выступления демонстрировал простреленный флаг Украины, привезенный с Донбасса, а также обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с вопросом, является ли президент РФ Владимир Путин убийцей.

Об этом Гончаренко сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по второй жалобе относительно меня, которая касалась украинского флага и вопроса "Путин - убийца?" к госпоже Меркель. Никаких санкций не будет. Эти две ситуации произошли на весенней сессии. Во время своего выступления я продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе. После чего президент Демс прервал меня и пригрозил лишить слова. Вторая ситуация - во время своего вопроса канцлеру Германии Ангеле Меркель, я назвал Путина убийцей. На что президент Демс также отреагировал замечанием", - отметил Гончаренко.

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По его словам, "оба эти действия не запрещены никакими правилами ПАСЕ". В то же время, Гончаренко отметил, что санкции по жалобе председателя российской делегации Петра Толстого за оскорбление его и президента РФ Владимира Путина остаются в действии. Следовательно - на ближайшей сессии ПАСЕ Гончаренко все еще будет лишен слова.