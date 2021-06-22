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Новости Политика Украины
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"Никаких санкций не будет", - регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по второй жалобе относительно народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, который во время своего выступления демонстрировал простреленный флаг Украины, привезенный с Донбасса, а также обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с вопросом, является ли президент РФ Владимир Путин убийцей.

Об этом Гончаренко сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по второй жалобе относительно меня, которая касалась украинского флага и вопроса "Путин - убийца?" к госпоже Меркель. Никаких санкций не будет. Эти две ситуации произошли на весенней сессии. Во время своего выступления я продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе. После чего президент Демс прервал меня и пригрозил лишить слова. Вторая ситуация - во время своего вопроса канцлеру Германии Ангеле Меркель, я назвал Путина убийцей. На что президент Демс также отреагировал замечанием", - отметил Гончаренко.

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По его словам, "оба эти действия не запрещены никакими правилами ПАСЕ". В то же время, Гончаренко отметил, что санкции по жалобе председателя российской делегации Петра Толстого за оскорбление его и президента РФ Владимира Путина остаются в действии. Следовательно - на ближайшей сессии ПАСЕ Гончаренко все еще будет лишен слова. 
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ну як же перти за рашку, коли навпаки на рашку всі пруть! ізгоєм стати не хоцця.
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22.06.2021 10:35 Ответить
Так получается, что Гитлер не был убийцей до Нюрнбергского процесса? И Адика нельзя было называть убийцей до 4 декабря 1947 года? А кто назвал на того санкции, ибо не .уй на честного человека наговаривать, только суд решает убийца он или нет. А суд или самый гуманный и толерантный к определенным личностям или самый продажный.
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22.06.2021 11:09 Ответить
Гончаренко рулить у ПАРЄ.
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22.06.2021 16:32 Ответить
 
 