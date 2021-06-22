2 171 7
За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует, что в Украине за три выходных утонули сорок человек. Среди погибших - шесть детей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"В течение трех выходных дней на водных объектах Украины погибло 40 человек, из них - 6 детей! Еще 23 человека спасены" - отмечают спасатели.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Эту тему нужно подымать и решать.