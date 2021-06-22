За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует, что в Украине за три выходных утонули сорок человек. Среди погибших - шесть детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В течение трех выходных дней на водных объектах Украины погибло 40 человек, из них - 6 детей! Еще 23 человека спасены" - отмечают спасатели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни 11 человек, на водных объектах погибли 46, - ГСЧС