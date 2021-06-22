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За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует, что в Украине за три выходных утонули сорок человек. Среди погибших - шесть детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В течение трех выходных дней на водных объектах Украины погибло 40 человек, из них - 6 детей! Еще 23 человека спасены" - отмечают спасатели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни 11 человек, на водных объектах погибли 46, - ГСЧС
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А ЗЕвласть и в ус недует,им пофиг.
Эту тему нужно подымать и решать.
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22.06.2021 10:42 Ответить
Берегите себя За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6633
За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4068
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22.06.2021 10:43 Ответить
За три выходных в Украине утонули 40 человек, из них шесть детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8041 Погуляли. Отменить, нахер, все выходные и праздники, а то здесь скоро народа не останется.
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22.06.2021 10:54 Ответить
а від ковіду померло 21 за добу.
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22.06.2021 11:01 Ответить
...а від туберкульозу - 22. І шо тєпєрь? Всрацця і не жить?
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22.06.2021 14:15 Ответить
Эти утонули, иные в ДТП погибли, еще от отравления пищей и напитками "на отдыхе - гуляньях".... И меньше всего на войне...
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22.06.2021 11:01 Ответить
Пити треба менше. Або більше.
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22.06.2021 14:13 Ответить
 
 