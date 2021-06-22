Волны расширения НАТО на восток "похоронили надежды на континент без разделительных линий", - Путин

Расширение НАТО на восток и вступление туда ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" к 80-летию начала Великой Отечественной войны, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, расширение НАТО на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.

"С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий", - отметил Путин.

Он отметил, что один из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Эгон Бар, предупреждал об этом еще в середине 80-х годов. Путин также добавил, что Бар предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причем как с участием СССР, так и США.

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"Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать", - заключил Путин.

"Наша общая и бесспорная цель - обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом", - также подчеркнул Путин.