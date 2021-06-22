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Волны расширения НАТО на восток "похоронили надежды на континент без разделительных линий", - Путин

Волны расширения НАТО на восток

Расширение НАТО на восток и вступление туда ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" к 80-летию начала Великой Отечественной войны, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, расширение НАТО на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.

"С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий", - отметил Путин.

Он отметил, что один из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Эгон Бар, предупреждал об этом еще в середине 80-х годов. Путин также добавил, что Бар предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причем как с участием СССР, так и США.

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"Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать", - заключил Путин.

"Наша общая и бесспорная цель - обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом", - также подчеркнул Путин.

ВОВ (268) Вторая мировая война (417) НАТО (9970) путин владимир (31225)


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Топ комментарии
+18
Пнх, х.ло
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22.06.2021 11:11
+17
знову чекіст-касап бреше про причини і наслідки.
Не хоче згадувати, що до свого нападу на Україну 16% українців хотіли в НАТО, а 53% - категорично були проти; тим часом нині цифри - діаметрально протилежні з тенденцією до збільшення розриву. І так - в кожній державі, які вирвались з касапського колоніалізму.
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22.06.2021 11:15
+14
Оказывается, расширение НАТО виновато в том, что он неадекватный утырок.
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22.06.2021 11:14
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Про мир він сильно сказав.
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22.06.2021 11:10 Ответить
Пнх, х.ло
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22.06.2021 11:11 Ответить
ла-ла-ла-ла-ла-ла
https://www.youtube.com/watch?v=qJW-64ZV5_Q
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22.06.2021 11:15 Ответить
дратутє нікада жи такова нє била, і вот апять

https://inforesist.org/ua/golovnij-bil-astronavtiv-ssha-zvinuvatili-rosiyan-u-kradizhczi-povitrya-na-mks/ Головний біль астронавтів: США звинуватили росіян у крадіжці повітря на МКС

Спёрли воздух кацапы)) источник спертого воздуза-кацапы)

https://newssky.com.ua/otpravlennye-v-italiyu-vrachi-okazalis-shpionami/ Отправленные в Италию врачи оказались шпионами
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22.06.2021 11:13 Ответить
Как его корежит от НАТО. Старая мечта разделить Европу между рашкой и немчурой
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22.06.2021 11:13 Ответить
шо поделать . ни кто не любит Московию
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22.06.2021 11:14 Ответить
Оказывается, расширение НАТО виновато в том, что он неадекватный утырок.
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22.06.2021 11:14 Ответить
знову чекіст-касап бреше про причини і наслідки.
Не хоче згадувати, що до свого нападу на Україну 16% українців хотіли в НАТО, а 53% - категорично були проти; тим часом нині цифри - діаметрально протилежні з тенденцією до збільшення розриву. І так - в кожній державі, які вирвались з касапського колоніалізму.
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22.06.2021 11:15 Ответить
очень тяжело понять вора, бандита и агрессора, рассуждающего об опасности НАТО ...
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22.06.2021 11:15 Ответить
чего это тяжело?любой вор и бандит боится жарндармов
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22.06.2021 11:33 Ответить
это да... но лучше бы он боялся неотвратимости наказания (чем быть пойманым))))
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22.06.2021 11:35 Ответить
внутренне он боится всего. в нём живёт страх. и это радует.
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22.06.2021 11:43 Ответить
Прям раздувает от беззастенчивой лжи и цинизма.Разбойник с большой дороги.
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22.06.2021 11:15 Ответить
Піня точно ***...й. Лайно в голові.
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22.06.2021 11:17 Ответить
"Быть открытым" сказал бункерфорер, за которым его холуи даже царственные фекалии с собой обратно на срассею забирают.
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22.06.2021 11:18 Ответить
Путин мечтает вновь разделить Европу на сферьі влияния , в чем ему отказано практически всеми европейскими народами .
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22.06.2021 11:19 Ответить
Расширение НАТО похоронило надежды на континент под властью рассии.
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22.06.2021 11:22 Ответить
Путин/ Кодлан Коломойского уверен что с Путиным-Шаломовым он договорится. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну./ У кодлана и Путина есть общий враг -Порошенко. Есть большой гешефт -украинская земля.Договорятся.
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22.06.2021 11:24 Ответить
Да сгори в аду,плешивая тварь.
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22.06.2021 11:24 Ответить
С ху...лом все понятно. Но очень огорчает, что его гебельсовские речи не являются предметом обсуждения № 1 в мире (судя по СМИ Европы и США)
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22.06.2021 11:30 Ответить
придется опять заржавевший было занавес опускать...
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22.06.2021 11:30 Ответить
... и тебя, *****, похоронят )
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22.06.2021 11:41 Ответить
дайте ему селедки
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22.06.2021 11:44 Ответить
дайте его пираньям.
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22.06.2021 12:05 Ответить
Внутри НАТО нет разделительных линий, а недоверие растет только к кацапам. Интересно, почему?
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22.06.2021 12:03 Ответить
А как свободный мир Северной Кореи мешает жить со свои НАТО ! Так что ху..ло Владимирович , тебе с твоим бандитским окружением для спасения собственых шкур еще есть куда двигаться-к полнейшей изоляции !
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22.06.2021 12:51 Ответить
от тільки в жодній країні, яка є членом НАТО, війна не ведеться, а ***** хотілосяб багато де насрати своєю присутністю
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22.06.2021 13:07 Ответить
Вбивця ще щось гавкає.Тьфу!
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22.06.2021 13:11 Ответить
Во первых, и в самой России задумывались о вступлении в НАТО. А во вторых, Багдасаров открыто призывает к террористическим актам на территории Украины. Эфир от 13 июня у Соловьева. Там же Багдасаров призывает к агрессии открытой и захвату Украины РФ. В уголовном кодексе самой РФ есть статьи по этому поводу. Но по ходу на это и внимание уже не обращает ни кто.
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22.06.2021 14:05 Ответить
Всё Пуйло,закрывай проэкт Рашка.Он не презентабелен и не привлекален.Страны выбирают НАТО,а не ОДКБ.Да и ты вместе со своей элитой выбираете жить и хранить бабло в странах НАТО,показывая тем самым где лучше
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22.06.2021 15:01 Ответить
Виходить що це НАТО винувате що він *****?
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22.06.2021 16:04 Ответить
Тяжко бункерному с одной извилиной в бестолковке-то...
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22.06.2021 17:00 Ответить
 
 