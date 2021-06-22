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Через несколько лет Украина может быть в ТОП стран по гастрономии, - глава Гостуризма Олеськив

Через несколько лет Украина может быть в ТОП стран по гастрономии, - глава Гостуризма Олеськив

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив рассчитывает, что через несколько лет Украина может попасть в ТОП стран по гастрономии.

Об этом она заявила на пресс-конференции во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем с рестораторами и надеемся, что именно такая системная политика позволит за несколько лет достичь цели и быть в ТОП стран по гастрономии", - отметила Олеськив. 

По ее словам, гастрономия является частью культуры, и для того, чтобы качественно популяризировать украинскую гастрокультуру среди иностранцев, важно привить культуру потребления аутентичной еды среди украинцев.

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Олеськив рассчитывает, что по примеру других популярных мировых блюд, как минимум украинский борщ в будущем будет в лучших ресторанах мира, а туристы будут ехать в Украину, чтобы попробовать его в стране происхождения.

туризм (1543) Олеськив (17)


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Топ комментарии
+3
Перейдем на "трехразовое питание" - понедельник , среда, пятница.
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22.06.2021 11:15
+3
Мля..писець..шо за довбоклюв....
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22.06.2021 11:16
+1
С таким наридом... я в этом даже не сомневаюсь.
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22.06.2021 11:19
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Хитёр товарищ КОц!
Сейчас все побежим распространять новости RU !
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22.06.2021 11:41 Ответить
Перейдем на "трехразовое питание" - понедельник , среда, пятница.
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22.06.2021 11:15 Ответить
😁
Четверг_рибний день...))
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22.06.2021 11:18 Ответить
Мля..писець..шо за довбоклюв....
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22.06.2021 11:16 Ответить
С таким наридом... я в этом даже не сомневаюсь.
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22.06.2021 11:19 Ответить
"Достал 10 рулонов туалетной бумаги. Готовьте людей!"(с)
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22.06.2021 11:29 Ответить
сало, борщ, вышиванка, доступные красивые девушки - вот и всё, что нужно здесь иностранцу.
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22.06.2021 11:38 Ответить
Через несколько лет Украина может быть в ТОП стран по гастрономии.-Методу кукареканья правителей Украины из 95-го квартала освоил и Олеськив.
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22.06.2021 11:47 Ответить
меньше бла бла бла пиара. а на деле создавать выгодные бизнесу условия, менять коррупционную систему судей!!!! Дешевый пиар о возможном будущем - это стиль нынешней ОП и большинству народа он противен и очевиден.
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22.06.2021 12:47 Ответить
 
 