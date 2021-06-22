Через несколько лет Украина может быть в ТОП стран по гастрономии, - глава Гостуризма Олеськив

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив рассчитывает, что через несколько лет Украина может попасть в ТОП стран по гастрономии.

Об этом она заявила на пресс-конференции во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем с рестораторами и надеемся, что именно такая системная политика позволит за несколько лет достичь цели и быть в ТОП стран по гастрономии", - отметила Олеськив.

По ее словам, гастрономия является частью культуры, и для того, чтобы качественно популяризировать украинскую гастрокультуру среди иностранцев, важно привить культуру потребления аутентичной еды среди украинцев.

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Олеськив рассчитывает, что по примеру других популярных мировых блюд, как минимум украинский борщ в будущем будет в лучших ресторанах мира, а туристы будут ехать в Украину, чтобы попробовать его в стране происхождения.