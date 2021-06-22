"Украинцы должны жить дольше": Зеленский презентует общенациональную программу "Здоровая Украина". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что здоровый образ жизни должен стать популярным в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина".

"Программа направлена на все возрастные категории и группы нашего населения. Но все они нацелены на достижение одной главной цели, которая одним предложением звучит так: "Украинцы должны жить дольше". ... Прежде всего, всем нам нужно понять, к сожалению, неутешительные цифры. В Украине средная продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115-е место в мире", - отметил президент.

По словам, Зеленского, численность населения Украины уменьшается ежегодно.

"Чтобы понять эту угрозу нужно посчитать, сколько нас будет через 10, 20 или 50 лет, если мы не поменяем эту ситуацию кардинально. Мы должны делать все, чтобы украинцев рождалось больше и все, чтобы украинцев умирало меньше", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что для этого здоровый образ жизни должен быть популярным.

Также читайте: Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину. ФОТО