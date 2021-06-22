Путин о Евромайдане: "США организовали антиконституционный переворот, спровоцировав раскол в Украине и выход Крыма из ее состава"

События 2014 года во время Евромайдана в Украине по мнению российского президента являются "антиконституционным вооруженным переворотом", который был организован США и безвольно поддержан Европой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин пишет в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной пресс-службой Кремля.

В свойственной российской пропаганде манере президент РФ обвинил США и Запад в поддержке Евромайдана. Более того, даже захват Россией Крыма, по словам Путина, был спровоцирован не действиями РФ, а якобы теми событиями.

"...Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот в Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?", - считает Путин.

При этом, он ни слова не сказал о роли России в разжигании конфликта на Донбассе и анексии Крымского полуострова.

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Отметим, что руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, комментируя статью Путина, отметил, что тот до сих пор не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за границы.

"Хроническая паранойя Путина об "организации Штатами в Украине государственного переворота" свидетельствует о том, что он, как и любой другой диктатор, не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за рубежа", - заявил он.