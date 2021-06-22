Путин о Евромайдане: "США организовали антиконституционный переворот, спровоцировав раскол в Украине и выход Крыма из ее состава"
События 2014 года во время Евромайдана в Украине по мнению российского президента являются "антиконституционным вооруженным переворотом", который был организован США и безвольно поддержан Европой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин пишет в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной пресс-службой Кремля.
В свойственной российской пропаганде манере президент РФ обвинил США и Запад в поддержке Евромайдана. Более того, даже захват Россией Крыма, по словам Путина, был спровоцирован не действиями РФ, а якобы теми событиями.
"...Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот в Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?", - считает Путин.
При этом, он ни слова не сказал о роли России в разжигании конфликта на Донбассе и анексии Крымского полуострова.
Отметим, что руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, комментируя статью Путина, отметил, что тот до сих пор не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за границы.
"Хроническая паранойя Путина об "организации Штатами в Украине государственного переворота" свидетельствует о том, что он, как и любой другой диктатор, не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за рубежа", - заявил он.
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О так, звісно. Ще у 1993 отримали б під боком реанімований СРСР.
Кстати, сама октябрьская революция 1917 года не пролила кровавых рек, смерти принесла позже гражданская война
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Ага, і суто більшовицькі жахіття - ЧК та червоний терор.
у кого там был переворот? мишаню кто в крыму заблокировал на даче?
а давайте ещё отмотаем дальше в 1917 год. чё там было? по закону?
короче... крым вернуть, лугандон восстановить.
ивообще отслюнывить репарации за все неудобства, горе и убытки.
остальное бред плешивого деда. ******* его ссаными тряпками.
неужели такой бред издание публикует?
почему статьи меркель или байдена не публикуют в российских газетах?
ввх че бабки платит?
а когда совок пол европы "освободил" да уйти забыл
это было типа дружественный жест?
еще австрию могли оккупировать, но не дали
страны европы должны были сидеть и ждать что их в гулаг отправят и постароят коммунызм?
и был бы гулаг от лиссабона до владивостока
а этот плешивый педофил делает вид что не знает почему так пошло поехало в истории
и вообще какое дело рф до ссср?
вы там совсем кукухой поехали?
ваше гб предало коммунизм и не защитило его (строй)
а теперь это вещает что нато видите ли не дало построить континент без ограждений