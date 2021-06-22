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Новости Евромайдан
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Путин о Евромайдане: "США организовали антиконституционный переворот, спровоцировав раскол в Украине и выход Крыма из ее состава"

Путин о Евромайдане:

События 2014 года во время Евромайдана в Украине по мнению российского президента являются "антиконституционным вооруженным переворотом", который был организован США и безвольно поддержан Европой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент РФ Владимир Путин пишет в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной пресс-службой Кремля.

В свойственной российской пропаганде манере президент РФ обвинил США и Запад в поддержке Евромайдана. Более того, даже захват Россией Крыма, по словам Путина, был спровоцирован не действиями РФ, а якобы теми событиями.

"...Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот в Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?", - считает Путин.

При этом, он ни слова не сказал о роли России в разжигании конфликта на Донбассе и анексии Крымского полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волны расширения НАТО на восток "похоронили надежды на континент без разделительных линий", - Путин

Отметим, что руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, комментируя статью Путина, отметил, что тот до сих пор не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за границы.

"Хроническая паранойя Путина об "организации Штатами в Украине государственного переворота" свидетельствует о том, что он, как и любой другой диктатор, не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за рубежа", - заявил он.

Автор: 

Крым (26373) путин владимир (31225) США (26513) евромайдан (7835)


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Топ комментарии
+62
Самое смешное, что этому членоголовому Куйлу верит 95% репоедов и 80% даунбасян. А потом даунбассеры кукарекают : нам говорили, что прийдут бандеровцы и нам будет пипец. Пипец уже пришел, а где-же бандеровцы?
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22.06.2021 11:20
+54
ну, вы поняли.
Путин о Евромайдане: "США организовали антиконституционный переворот, спровоцировав раскол в Украине и выход Крыма из ее состава" - Цензор.НЕТ 881
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22.06.2021 11:26
+48
Путин о Евромайдане: "США организовали антиконституционный переворот, спровоцировав раскол в Украине и выход Крыма из ее состава" - Цензор.НЕТ 837
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22.06.2021 11:31
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Страница 2 из 2
Статья 17 Конституции Украины - На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз. Нужно было куйла давно с Севастополя нагнать, а того, кто его туда пустил - судить за измену Украине! А так имеем сегодняшний результат.
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22.06.2021 19:47 Ответить
Путин о Евромайдане: "США организовали антиконституционный переворот, спровоцировав раскол в Украине___________ заметьте, Путин сказал! так он подтвердил что он против отмены коррупции!
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22.06.2021 19:51 Ответить
Само пуйло ненависти не вызывает. Холодная брезгливость, как к ядовитому пауку. Тварь просто должна сдохнуть без ущерба для окружающих. Ненависть вызывают мои соотечественники, поддерживающие русский мир, мертветчуков, бойков и прочих мразей.
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22.06.2021 20:00 Ответить
Плешиывый,ты лучше раскажи про государственный кровавый переворот в своей стране в 1993 году,где людей погибло больше 1000человек,где с танков стреляли по парламену. Бревно в глазу не жмет?
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22.06.2021 20:13 Ответить
Заради справедливості, ситуації дуже різні. У 1993 мала місце спроба комуняцького реваншу. І добре, що її рішуче й жорстко придушили.
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22.06.2021 20:31 Ответить
Так комуняки до сих пір при владі. Вони тільки перепрофілювались. Але гадять народу як і при ссср.
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22.06.2021 22:15 Ответить
Ты в корне неправ. Такая решительность и жёсткость ни к чему позитивнему не приводила и не приведёт. Кстати, сама октябрьская революция 1917 года не пролила кровавых рек,смерти принесла позже гражданская война. И вообще мы должны очень хорошо изучить этот период истории, там намешано всякого, из той смеси стоит выбрать полезное : как революцию подготовить, победить и как победу удержать. Заметь, что к окончательному поражению диктатура пролетариата пришла из-за излишней жестокости сталинского режима и как следствие слишком "решительных" действий стало желание народа освободиться от тирании. Вот только жаль, что вместе с водой выплеснули и ребёнка, не сумели и не захотели оставить то ххорошее, что было, иэбавившись от тормозов и ошибок. Сейчас много "гениев", способных критиковать наше прошлое и в то же время паразитирующих на остатках достижений народа до 1991г. Надо быть честнее и справедливее, не оплёвывать то хорошее, что всё-таки было, но и не забывать ошибок и не прощать преступлений. Как идея коммунистическое общество - привлекательно, но это лишь идея, светлая сказка, невозможная в реальности, ибо не учитывает человеческие слабости и неизбежные пороки.
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22.06.2021 23:06 Ответить
Такая решительность и жёсткость ни к чему позитивнему не приводила и не приведёт.
...
О так, звісно. Ще у 1993 отримали б під боком реанімований СРСР.

Кстати, сама октябрьская революция 1917 года не пролила кровавых рек, смерти принесла позже гражданская война
...
Ага, і суто більшовицькі жахіття - ЧК та червоний терор.
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23.06.2021 01:00 Ответить
ну давайте чуть отмотаем назад. в начало 90х... кто там куда из танков стрелял?
у кого там был переворот? мишаню кто в крыму заблокировал на даче?
а давайте ещё отмотаем дальше в 1917 год. чё там было? по закону?
короче... крым вернуть, лугандон восстановить.
ивообще отслюнывить репарации за все неудобства, горе и убытки.

остальное бред плешивого деда. ******* его ссаными тряпками.
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22.06.2021 20:21 Ответить
Крым вернуть, бамбасят послать на йух
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22.06.2021 20:36 Ответить
азиопские дикари ёпта )) танками по парламенту...


Путін про Євромайдан: "США організували антиконституційний переворот, спровокувавши розкол в Україні та вихід Криму з її складу" - Цензор.НЕТ 362
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22.06.2021 21:39 Ответить
Слухати, що говорить це плєшиве ***** - себе не поважати. Це просто хворий виродок. І кацапи заслуговують на подібного царя
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22.06.2021 20:49 Ответить
Чи є у світі більш огидна істота, ніж мацкаль?!
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22.06.2021 20:58 Ответить
Путін про Євромайдан: "США організували антиконституційний переворот, спровокувавши розкол в Україні та вихід Криму з її складу" - Цензор.НЕТ 2793
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22.06.2021 21:37 Ответить
А мне жалко этих несчастных людей. Бедных, обманутых, споенных, используемых негодяями всех уровней. Последний раз была в русском селе в 1965 г. : милые добрые люди, очень бедные , очень гостеприимные и весёлые, "душа нараспашку". Обидно, что с народом делают подлецы во власти.
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22.06.2021 23:25 Ответить
Чупакабра.
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22.06.2021 21:37 Ответить
ботоксний Сцарьок-педофiл з азiопськоi паРашi хворий на голову вже давно, або вдає з себе божевiльного, щоб уникнути вiдповiдальностi за своi несчисленнi злочини.

Путін про Євромайдан: "США організували антиконституційний переворот, спровокувавши розкол в Україні та вихід Криму з її складу" - Цензор.НЕТ 7803
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22.06.2021 21:34 Ответить
эта "статья" на немецком опубликована
неужели такой бред издание публикует?

почему статьи меркель или байдена не публикуют в российских газетах?
ввх че бабки платит?
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22.06.2021 21:53 Ответить
слідство в Україні довело, що стріляти під час майдану почали пси янукОвоча і припаси їм поставляла *********!!!! Так що хай цей лисий карлик ЗАТКНЕТЬСЯ!
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22.06.2021 21:54 Ответить
І скільки тих псів засуджено показовим судом? Чи, хоча б, оголошено в міжнародний розшук?
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22.06.2021 22:54 Ответить
слідство і суд, як кажуть в Одесі, - це дві великі різниці!
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23.06.2021 00:44 Ответить
а че там про "нато"
а когда совок пол европы "освободил" да уйти забыл
это было типа дружественный жест?
еще австрию могли оккупировать, но не дали

страны европы должны были сидеть и ждать что их в гулаг отправят и постароят коммунызм?
и был бы гулаг от лиссабона до владивостока
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22.06.2021 21:54 Ответить
черчиль свою речь как раз и произносил уже в 46 вроде году
а этот плешивый педофил делает вид что не знает почему так пошло поехало в истории

и вообще какое дело рф до ссср?
вы там совсем кукухой поехали?

ваше гб предало коммунизм и не защитило его (строй)
а теперь это вещает что нато видите ли не дало построить континент без ограждений
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22.06.2021 21:56 Ответить
а в мене була інфа,шо ще перед майданом донбас планував вихід з України.як сказала одна місцева:ми будєм атдєляцца.і майдан не був проти януковича,а вимагав звільнення азарова.також путін планував на місце азарова -медведчука.співпало?
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22.06.2021 22:22 Ответить
Я надеюсь Америка такие лживые обвинения ***** не проглотит молча …
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22.06.2021 22:38 Ответить
У країн був вибір або бути або з колективним Заходом, або з... Мордором
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23.06.2021 06:50 Ответить
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