Эксперт объяснил риски повышения акцизных налогов для бизнеса на фоне коронакризиса

Италия на фоне коронакризиса решила помочь бизнесу, Украина же вводит новые акцизные налоги, отмечает Гладких.

Введением акцизного налога на "зеленое" электричество и планами ввести 5% акциз на розничную продажу табачных изделий для крупных игроков рынка Украина рискует углубить экономический кризис.

Об этом в Facebook сообщил аналитик Валентин Гладких.

По мнению эксперта, Украина "остается бедной "из-за, в частности, непонимания содержания мотивов бизнеса и логики капитала": "это может очень не нравиться, но предпринимательская деятельность осуществляется ради получения прибылей, несмотря на все громкие заявления и гуманистические идеалы".

"У бизнеса должны быть мотивы рисковать, а предпринимательство – это риск, поэтому прибыли должны быть соразмерными. И здесь уместно вспомнить и о кривой Лаффера, которая демонстрирует взаимосвязь между доходами бюджета и налоговыми ставками. Как ни парадоксально, но с определенного момента повышение налогов ведет к уменьшению доходов бюджета, потому что гасит экономическую активность", – пишет Гладких.

Впрочем, размеры налогов, убежден эксперт, видимо, зависят также еще и от того, в какой ситуации находится экономика в целом.

В качестве примера Гладких взял Италию: "Сейчас в Италии, пытающейся выйти из экономического кризиса, правительство разработало программу поддержки предприятий на 2021-2026 годы. В общей сумме итальянский бизнес получит 193 миллиарда евро. Из них 65 миллиардов евро будут выделены в качестве грантов".

В то же время Украина, отмечает аналитик, также пострадавшая от мирового кризиса и которой, разумеется, не хватает ресурса, чтобы вводить инструменты экономического стимулирования вроде итальянских, вместо этого хочет повысить налоги.

Он напомнил, что правительство планирует ввести акцизный налог на "зеленое" электричество (в соответствии с некоторыми уведомлениями он может варьироваться от 3,2 до 40%).

Кроме того, министерство финансов якобы планирует введение 5% акцизного налога на розничные продажи табачных изделий для крупных игроков рынка.

Эксперт пояснил, что в условиях крайне нестабильной экономической ситуации в мире "бизнес вряд ли целесообразно дожимать налогам".

"Правительство, видимо, руководствуется желанием наполнить бюджет. Впрочем, результаты нетрудно предсказать: Италия скорее всего получит толчок к экономической активности и росту ВВП, а мы – рискуем углубить кризис, поскольку, как говорилось выше, основа любой экономики – это бизнес, который вряд ли целесообразно дожимать налогами, особенно в условиях, когда он и так страдает в условиях глобального экономического кризиса, вызванного, в том числе, и пандемией коронавируса", – пишет он в Facebook.