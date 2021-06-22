Кабмин просит Раду помочь с наполнением бюджета: Взимание долга без суда, запрет на выезд за границу и уменьшение в 4 раза необлагаемого земельного участка для личного хозяйства
Власть инициирует увеличение налогов для легального бизнеса. Дополнительные поступления бюджета оцениваются в 50 млрд грн.
Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ "Як збільшити надходження до державного бюджету на 60 млрд грн".
Кабинет Министров 3 июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Это так называемый ресурсный законопроект, предусматривающий увеличение и индексацию ряда акцизов и налогов.
"Законопроект №5600 расширяет полномочия налоговых органов. В частности, им могут разрешить взимать налоговый долг без обращения в суд, или обеспечивать налоговым залогом доначисленные по результатам проверок суммы на время судебного обжалования", - отмечается в статье.
Также законопроект предлагает ограничивать выезд за границу руководителя компании до полного погашения налогового долга.
А еще Государственная налоговая служба сможет получать от налогоплательщика информацию не только по факту правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением.
Законопроект №5600 меняет в Налоговом кодексе, следующие пункты:
- Вводится методика расчета размера минимального налогового обязательства для земельных участков, которые обрабатываются, но с которых не платятся налоги. В частности в Налоговый кодекс вводится формула, по которой объем минимального налогового обязательства зависит от общей нормативной денежной оценки земельного участка и времени, который участок находится в собственности предприятия.
- Уменьшается с 2 до 0,5 га размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции с которых не облагается налогом на доходы физлиц.
- Акцизный налог на пиво предлагается вычислять по крепости напитка вместо литража. Так документ предлагает облагать акцизом спирт, содержащийся в пиве из солода по ставке 59,82 грн за 1 л 100-процентного спирта. Для напитка с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн / л, а 8% спирта - 4,79 грн / л. В настоящее время пиво облагается акцизным налогом по 2,78 грн за 1 л напитка любой крепости.
- Отменяется нулевая ставка акциза на продажу электроэнергии по зеленому тарифу.
- Предлагается увеличить экологический налог за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 1,6 раза и предусмотреть их постепенное повышение в 8 раз до 2029 года.
- Предлагается повысить ставки экологического налога за выбросы СО2 с 10 грн до 30 грн / тонна.
- Предлагается повысить ставки экологического налога за отходы для предприятий горной промышленности с 0,49 грн до 1,5 грн / тонна.
- Предлагается ввести дифференциацию ставок налогообложения железных руд в зависимости от размера средней цены реализации, определенной как средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 62% FE CFR China.
- Промышленные предприятия могут быть лишены льгот на уплату налога на землю.
- Изменяется размер стоимости легковых автомобилей, подпадающих под налогообложение транспортным налогом (налог на роскошь). Сегодня облагаются автомобили не старше пяти лет стоимостью от 2 430 000 грн (375 минимальных зарплат). Проект закона предлагает облагать автомобили не старше пяти лет, средняя рыночная стоимость которых составляет 1 300 000 грн (200 минимальных зарплат). Ставка налога - 25 тыс. грн.
- Предлагается забрать право работать на едином налоге четвертой группы у предприятий, занимающихся разведением домашней птицы, перепелов и страусов, а также производством мяса домашней птицы. Ставки налогообложения для 4-й группы плательщиков единого налога увеличивается вдвое.
- Законопроектом ограничивается возможность уменьшения налоговой базы с помощью убытков прошлых лет. Будет учитываться только половина суммы ущерба для уменьшения налоговой базы обложения налогом на прибыль. Уменьшать налогооблагаемую базу можно будет только убытками одного года.
- Документ предлагает облагать финансовую помощь, предоставленную связанным лицам.
- Предполагается обложения налогом 18% на доходы физлиц, полученные от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение года. Действующие ставки НДФЛ для продажи в течение года первого объекта недвижимости в размере 0% и второго в размере - 5% остаются без изменений.
- Могут быть отменены льготы по уплате НДС для субъектов хозяйствования, которые занимаются перепродажей квартир на вторичном рынке.
Подробнее читайте в материале "Як збільшити надходження до державного бюджету на 60 млрд грн" здесь.
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