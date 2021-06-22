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Новости
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Из-за прорыва трубы в центре Киева частично ограничено движение транспорта, - "Киевводоканал". ФОТО

На ул. Лютеранской ограничено движение из-за аварии на подземных коммуникациях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"В результате аварии на сетях "Киевводоканала произошел подмыв основания и провал проезжей части", - сказано в сообщении.

На месте работают аварийные бригады балансодержателя коммуникаций.

Движение на ул. Лютеранской возле дома № 19 частично ограничено.

Из-за прорыва трубы в центре Киева частично ограничено движение транспорта, - Киевводоканал 01
Фото: Киевводоканал

Из-за прорыва трубы в центре Киева частично ограничено движение транспорта, - Киевводоканал 02

авария (1284) дороги (2512) Киевводоканал (129)


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Шмыгаль: В ближайжие 10 лет экономику Украины ждет прорыв.

Я так понимаю это один из тех самых прорывов?
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22.06.2021 11:39 Ответить
Хтось под Зелю копает
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22.06.2021 13:14 Ответить
 
 