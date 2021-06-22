Из-за прорыва трубы в центре Киева частично ограничено движение транспорта, - "Киевводоканал". ФОТО
На ул. Лютеранской ограничено движение из-за аварии на подземных коммуникациях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.
"В результате аварии на сетях "Киевводоканала произошел подмыв основания и провал проезжей части", - сказано в сообщении.
На месте работают аварийные бригады балансодержателя коммуникаций.
Движение на ул. Лютеранской возле дома № 19 частично ограничено.
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Я так понимаю это один из тех самых прорывов?