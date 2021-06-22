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Новости Агрессия России против Украины
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Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС

Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС

Российские гибридные силы понесли потери 21 июня на Донбассе в районе поселка Лозовое (Донецкая область) из-за подрыва на собственных минах.

Об этом Радио Свобода сообщил начальник прессслужбы Операции Объединенных сил Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований Российской Федерации пыталась осуществить перемещение между собственными позициями - и попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв, и эта группа понесла потери погибшими и ранеными. Для того, чтобы их эвакуировать, выдвинулась вторая группа - и так же попала на собственное минное поле", - уточнил Саранцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо российских наемников уничтожены на Донбассе, - заявление оккупантов

По его словам, взрывы произошли из-за того, что гибридные силы России хаотично минируют неподконтрольные Украине территории как противопехотными минами, так и средствами дистанционного минирования.

Представитель штаба ООС отметил, что украинские военнослужащие соблюдают режим тишины и не ведут огонь в сторону российских гибридных сил.

21 июня СМИ, подконтрольные группировке "ДНР", обвинили Украину в минометном обстреле района Лозового. По их информации, трое боевиков убили, еще один получил тяжелые ранения.

боевик (16779) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+32
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3727
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22.06.2021 11:44
+25
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3816Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 975
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22.06.2021 11:47
+22
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4750
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22.06.2021 11:48
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Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3727
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22.06.2021 11:44 Ответить
На тему минных полей: Павстанцы дыры, как их называет презенет зеленских, такие же мудаки как их деды партезаны времен второй мировой. В отличии от педантичных фошиздов, они даже и не думали делать карты минных полей. А нафига, какая разница где там те мины лежат
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22.06.2021 11:46 Ответить
та навряд чи їх дєди партизанили, максимум в заградзагонах або вертухаями в таборах
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22.06.2021 16:42 Ответить
Салют в честь вылета сборной Раши.
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22.06.2021 11:45 Ответить
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3816Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 975
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22.06.2021 11:47 Ответить
Жирний👍
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22.06.2021 11:47 Ответить
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4750
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22.06.2021 11:48 Ответить
Не ходи босий...
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22.06.2021 11:48 Ответить
а патамушта:
Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7352
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22.06.2021 15:17 Ответить
Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3116
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22.06.2021 11:48 Ответить
Да никто так и не понял,что действия наших снайперов и бригад уничтоживших как врага или технику по контракту должны оплачиваться дополнительно.А вот чтобы за уничтожение как врага так его техники не платить вот и трындят об самоподрывах и об самоуничтожении.При таком раскладе все враги должны были быть самоуничтожены еще как минимум пять лет назад.
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22.06.2021 11:51 Ответить
Harasho chto samolikvidirovalis , no luche bilo , jesli at deistvii VSU .....
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22.06.2021 11:52 Ответить
Их, наверное, не учили " Не плюй в колодец - сам воду из нее пить будешь"
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22.06.2021 11:54 Ответить
Ковид ****. Без масок были.
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22.06.2021 11:57 Ответить
і взагалі-нас там не-ма-є!!!
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22.06.2021 12:04 Ответить
Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5483
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22.06.2021 12:12 Ответить
Сами себя мочат или УкрДРГ обвиняют..да один хрен. Лишь бы сдыхали почаще да побольше. Кацапне не место в этом мире.
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22.06.2021 12:27 Ответить
чем больше будет утилизировано кацапни-тем чище и безопаснее будет планета Земля
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22.06.2021 15:19 Ответить
"Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований Российской Федерации пыталась осуществить перемещение между собственными позициями - и попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв, и эта группа понесла потери погибшими и ранеными. Для того, чтобы их эвакуировать, выдвинулась вторая группа - и так же попала на собственное минное поле" Источник: https://censor.net/ru/n3272696

Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1868
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22.06.2021 12:46 Ответить
Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4677
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22.06.2021 15:19 Ответить
Представитель штаба ООС отметил, что украинские военнослужащие соблюдают режим тишины и не ведут огонь в сторону российских гибридных сил.

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Тобто є дебілами.
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22.06.2021 13:10 Ответить
Это легенда про мины, или как? Но Украине незачем мимикшировать ситуацию под мины, и даже косвенно оправдываться. Каждый оккупант или пособник оккупантов, взявший оружие против Украины для ее разрушения, подлежит ликвидации, и украинцам оправдываться в том, что они убили тех, кто хотел убить их, или мечтал разрушить Украину, не в чем. Раковая опухоль, населюки из Мордора, кому не нравится Украина и право ее народа жить по нашим законам, отправляйтесь обратно в ваш султанат, где так вам хорошо, что с того что ваших родителей переселили сюда, чтобы вам было хорошо, думаете Путлер сделает вам хорошо?. Чем больше он убъет нас. тем хуже будет отношение к вам.
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22.06.2021 13:19 Ответить
Соотношение потерь: 1:16 - не в пользу агрессора. ЗЫ... печальная статистика , но в пользу наших новых поколений - 8млн : 140 млн ааленей. При таком раскладе, наши потомки никогда не узнают, кто такие лаптеунты.
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22.06.2021 15:08 Ответить
Ай-яй-яй! Внимательнее надо со своими вещами обращаться!😎
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22.06.2021 13:37 Ответить
Переставляти міни противника стара військова хитрість(дешево та ефективно). Карти не допоможуть.
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22.06.2021 13:38 Ответить
Яка непоправна втрата...
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22.06.2021 13:44 Ответить
пам'ятник Т.Г. Шевченка у Копенгагені Данія . Над якими познущались футбольні фанати країни агрессора та просто бидла

Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2722
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22.06.2021 13:45 Ответить
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

Загиблі напередодні російські найманці підірвалися на своїх же мінах, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8630
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22.06.2021 14:32 Ответить
Потерпілий сам впав на ножа. І так два рази.
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22.06.2021 14:43 Ответить
Главное, что люди не пострадали...
Подохшим - крепкого здоровья!
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22.06.2021 16:39 Ответить
це про шельму і карму
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22.06.2021 17:27 Ответить
Яка сумна новина!
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22.06.2021 17:57 Ответить
 
 