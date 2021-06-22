Погибшие накануне российские наемники подорвались на своих же минах, - штаб ООС

Российские гибридные силы понесли потери 21 июня на Донбассе в районе поселка Лозовое (Донецкая область) из-за подрыва на собственных минах.

Об этом Радио Свобода сообщил начальник прессслужбы Операции Объединенных сил Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований Российской Федерации пыталась осуществить перемещение между собственными позициями - и попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв, и эта группа понесла потери погибшими и ранеными. Для того, чтобы их эвакуировать, выдвинулась вторая группа - и так же попала на собственное минное поле", - уточнил Саранцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо российских наемников уничтожены на Донбассе, - заявление оккупантов

По его словам, взрывы произошли из-за того, что гибридные силы России хаотично минируют неподконтрольные Украине территории как противопехотными минами, так и средствами дистанционного минирования.

Представитель штаба ООС отметил, что украинские военнослужащие соблюдают режим тишины и не ведут огонь в сторону российских гибридных сил.

21 июня СМИ, подконтрольные группировке "ДНР", обвинили Украину в минометном обстреле района Лозового. По их информации, трое боевиков убили, еще один получил тяжелые ранения.