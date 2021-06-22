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Молодая женщина выпала из окна 20 этажа на Подоле в Киеве. ФОТОрепортаж

Во вторник, 22 июня, на Подоле в Киеве с окна многоэтажки выпала молодая женщина. Она скончалась на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Инцидент произошел на ул. Данченко. По словам очевидцев, погибшей было около 25 лет. Она выпала из окна 20 этажа. Медики скорой лишь констатировали смерть.

На месте ожидают прибытия следственно-оперативной группы и криминалистов для установления обстоятельств трагедии. Подробности не сообщаются.

Молодая женщина выпала из окна 20 этажа на Подоле в Киеве 01

Молодая женщина выпала из окна 20 этажа на Подоле в Киеве 02
Фото: dtp.kiev.ua

Киев (25495) самоубийство (997)


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Топ комментарии
+10
Как можно выпасть из окна 20го этажа ? !!! Либо выбросили либо самоубийство.
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22.06.2021 12:33
+4
нарисовано же - ДТП!!!
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22.06.2021 12:17
+1
отравилась ?
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22.06.2021 12:16
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22.06.2021 12:16 Ответить
нарисовано же - ДТП!!!
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22.06.2021 12:17 Ответить
оформили как дтп ?
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22.06.2021 12:19 Ответить
"ожидают прибытия следственно-оперативной группы и криминалистов". ну а там, как карта ляжет.
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22.06.2021 12:26 Ответить
ДТП потому что скрин с канала "ДТП". Аля киевской Магнолии, типа Киева Оперативного.

Какое ДТП в клумбе?
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22.06.2021 16:25 Ответить
Как можно выпасть из окна 20го этажа ? !!! Либо выбросили либо самоубийство.
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22.06.2021 12:33 Ответить
По факту она выпала, что журналист и написал. А что именно стало причиной падения, установит уже следствие.
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22.06.2021 13:41 Ответить
У мене колись був улюблений вислів про швидкий плин часу - "время летит, как шлюха с 12 этажа".
Чомусь згадалося...
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22.06.2021 14:28 Ответить
Всяко буває. Ану, якщо це спроба замаху на Премію Дарвіна? Приміром, невдале полювання на муху...
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22.06.2021 18:00 Ответить
ул. Данченко это не Подол. Даже не рядом.
Подольский район, но до Подола там больше 5 км
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22.06.2021 13:12 Ответить
А Порика, проспект Правды, Свободы на Венике, что тоже Подол? Там 10 км до Подола будет.
Или станция Мостицкая, что строится впритык к Квазар-Микро, конечная 5 троллейбуса и где улица Мостицкая с роддомом? У градостроителей такой юмор.
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22.06.2021 13:32 Ответить
И они тоже не Подол.
Подол это только часть Подольского района.
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24.06.2021 17:13 Ответить
а сколько людей выпадает во время мойки окон? руки мокрые + нет куска веревки сделать элементарную страховку и примотать к батарее.
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22.06.2021 14:49 Ответить
и к шее...
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22.06.2021 17:22 Ответить
 
 