Молодая женщина выпала из окна 20 этажа на Подоле в Киеве. ФОТОрепортаж
Во вторник, 22 июня, на Подоле в Киеве с окна многоэтажки выпала молодая женщина. Она скончалась на месте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Инцидент произошел на ул. Данченко. По словам очевидцев, погибшей было около 25 лет. Она выпала из окна 20 этажа. Медики скорой лишь констатировали смерть.
На месте ожидают прибытия следственно-оперативной группы и криминалистов для установления обстоятельств трагедии. Подробности не сообщаются.
Топ комментарии
+10 Vadim Izumov
показать весь комментарий22.06.2021 12:33
+4 des_104
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+1 neverlok lok
показать весь комментарий22.06.2021 12:16
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Какое ДТП в клумбе?
Чомусь згадалося...
Подольский район, но до Подола там больше 5 км
Или станция Мостицкая, что строится впритык к Квазар-Микро, конечная 5 троллейбуса и где улица Мостицкая с роддомом? У градостроителей такой юмор.
Подол это только часть Подольского района.