Молодая женщина выпала из окна 20 этажа на Подоле в Киеве. ФОТОрепортаж

Во вторник, 22 июня, на Подоле в Киеве с окна многоэтажки выпала молодая женщина. Она скончалась на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Инцидент произошел на ул. Данченко. По словам очевидцев, погибшей было около 25 лет. Она выпала из окна 20 этажа. Медики скорой лишь констатировали смерть.

На месте ожидают прибытия следственно-оперативной группы и криминалистов для установления обстоятельств трагедии. Подробности не сообщаются.



Фото: dtp.kiev.ua