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В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования

В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования

Министерство образования и науки разрабатывает дорожную карту, в которой будут предусмотрены перерывы для физической активности в школах Украины не только на уроках физкультуры.

"Министерством образования и науки разрабатывается дорожная карта и приоритетом является то, чтобы на всех уроках, а не только на уроках физического воспитания, были предусмотрены перерывы для физической активности наших детей", - сказала заместитель министра образования и науки Вера Рогова на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, в государственном стандарте такие перерывы уже предусмотрены.

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Автор: 

образование (2264) школа (3012) Минобразования (1735) физкультура (30)


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Топ комментарии
+7
Кхе... Скільки працюю - стільки це вже існує... Вангую - наступним кроком МОНУ буде запровадження Читанки та абетки у першому класі...
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22.06.2021 12:24
+6
Прям ноухау какое-то.

Вот никогда такого не было.
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22.06.2021 12:22
+4

В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5834
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22.06.2021 12:17
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В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5834
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22.06.2021 12:17 Ответить
придурки, та постпвте ви дітям тенісні столи, намалюйте класіки і вони самі все зроблять. від вчилок треба відпочивати. навіть у тюрьмах люди мають вільний час.
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22.06.2021 12:21 Ответить
Прям вижу старшеклассниц, прыгающих в клкассики с вайпами и айкозами.
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22.06.2021 12:24 Ответить
ти хочеш сказати, що вчилки напрягуть старшаків на ті фізхвилинки? ржу!
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22.06.2021 12:25 Ответить
кстаті, старшаків вже в школах не буде. багато шкіл переходять на 9 класів!
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22.06.2021 12:26 Ответить
враньё
часть школ не будет набирать 1-3, часть не будет набирать 10-12
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22.06.2021 13:34 Ответить
ну і будуть школи з тільки по 9 клас - ти забув допісяти. у мене як раз про них. так де ти там брехню побачив?
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23.06.2021 00:36 Ответить
Та не швиди, це пообіцяють пізніше. Поки що пообіцяли перерви між уроками.
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22.06.2021 13:01 Ответить
не уважно читаєш: пообіцяли на самих уроках перви від завдань. але таке завжди було, особливо у початкових класах: 15 хвилин навчання, 2 хвилини фізичні рухи біля парти і далі урок до перерви.
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22.06.2021 13:08 Ответить
Перемена это называется лет 50 уже
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22.06.2021 12:21 Ответить
не знаєш, то не лярай дурним язиком: мова йде за 1-2хвилинну паузу по середині уроку (15 хвилин вчаться, потім рухи біля парти, і знов вчаться). на фотку подивись до статті.
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22.06.2021 13:10 Ответить
Ну реформище прям, тут без преЗедента никак
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22.06.2021 13:32 Ответить
Да, но в дневниках школьников часто появлялась запись: "Бегал на перемене!"...
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22.06.2021 13:56 Ответить
Не помню чтобы когда я учился это кого то останавливало
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22.06.2021 14:33 Ответить
В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7171
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22.06.2021 12:21 Ответить
Это так важно, дальше некуда. Вы объясните лучше родителям как сейчас им этих самых деток одеть, обуть и накормить нормально. Да и как в школу ходить и учиться, когда осенью придет очередная волна ковида? А потом уже будете вещать сказки для лохов.
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22.06.2021 12:22 Ответить
Прям ноухау какое-то.

Вот никогда такого не было.
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22.06.2021 12:22 Ответить
Кхе... Скільки працюю - стільки це вже існує... Вангую - наступним кроком МОНУ буде запровадження Читанки та абетки у першому класі...
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22.06.2021 12:24 Ответить
А перерва для чого?
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22.06.2021 12:36 Ответить
щоб бути увесь час під надзором церберов у педкоронах.
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22.06.2021 12:37 Ответить
Іше в школах з'явиться елєктрічество, бо раніше не було.
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22.06.2021 12:41 Ответить
По ее словам, в государственном стандарте такие перерывы уже предусмотрены. - так а шо сказати то хотіли, умніки у педкоронах?
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22.06.2021 13:12 Ответить
правильно.
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23.06.2021 01:46 Ответить
 
 