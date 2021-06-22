В школах Украины на всех уроках появятся перерывы для физической активности, - Минобразования
Министерство образования и науки разрабатывает дорожную карту, в которой будут предусмотрены перерывы для физической активности в школах Украины не только на уроках физкультуры.
"Министерством образования и науки разрабатывается дорожная карта и приоритетом является то, чтобы на всех уроках, а не только на уроках физического воспитания, были предусмотрены перерывы для физической активности наших детей", - сказала заместитель министра образования и науки Вера Рогова на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, в государственном стандарте такие перерывы уже предусмотрены.
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часть школ не будет набирать 1-3, часть не будет набирать 10-12
Вот никогда такого не было.