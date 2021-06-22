За сутки от COVID-19 в Киеве умерли три человека, выздоровели - 53, выявили 87 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки 21 июня выявлены 87 больных коронавирусом. Умерли три человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"87 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. Всего за период пандемии в городе 5 180 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 370", - сообщил Кличко.

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Заболели 49 женщин в возрасте от 18 до 80 лет, 29 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. А также 4 девочки от 5 месяцев до 12 лет и 5 мальчиков от 3 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали троих больных коронавирусом. А также 33 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за минувшие сутки 53 человека. В целом коронавирус преодолели 202 713 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 25, в Соломенском - 16 и в Дарницком районе - 11 случаев", - отметил Кличко.