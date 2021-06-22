Ляшко о подготовке Украины к штамму коронавируса "дельта": Наращиваем иммунопрофилактику и вводим ограничения для иностранцев

Украина уже готовится к возможному появлению индийского штамма COVID-19. В частности, наращиванием темпов вакцинации и ограничениями на границе для иностранцев.

Об этом на пресс-конференции после форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день", - отметил Ляшко.

По его словам, параллельно с этим каждый, кто посещает Украину, должен предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации от коронавируса.

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