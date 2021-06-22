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Ляшко о подготовке Украины к штамму коронавируса "дельта": Наращиваем иммунопрофилактику и вводим ограничения для иностранцев
Украина уже готовится к возможному появлению индийского штамма COVID-19. В частности, наращиванием темпов вакцинации и ограничениями на границе для иностранцев.
Об этом на пресс-конференции после форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день", - отметил Ляшко.
По его словам, параллельно с этим каждый, кто посещает Украину, должен предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации от коронавируса.
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Витя, иди на.уй. Тебе, ****, больше заняться нечем? Или с другой темы столько бабла не выпилишь?
Оказывается старые шмурдяки уже заведомо полезны против штамма, который не существовал когда шмурдяки готовились.
Блин, этот козёл всех остальных тоже за козлов держит что ли ?
а вообще пофиг куда, итог не будет отличаться
Обозвали грипп коронавирусом и теперь всю жизнь можно дерибанить бюджет и доить лохотрат.)