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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о подготовке Украины к штамму коронавируса "дельта": Наращиваем иммунопрофилактику и вводим ограничения для иностранцев

Ляшко о подготовке Украины к штамму коронавируса

Украина уже готовится к возможному появлению индийского штамма COVID-19. В частности, наращиванием темпов вакцинации и ограничениями на границе для иностранцев.

Об этом на пресс-конференции после форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день", - отметил Ляшко.

По его словам, параллельно с этим каждый, кто посещает Украину, должен предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации от коронавируса.

Читайте также: Штамм коронавируса "дельта" выявили уже в 92 странах мира, - ВОЗ

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
следующий штам - эпсилон? а закончится, когда дойдём до омеги?
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22.06.2021 12:54
+5
Не, не. Потом - переход на китайский алфавит.
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22.06.2021 12:55
+5
Какая неисчерпаемая тема.
Обозвали грипп коронавирусом и теперь всю жизнь можно дерибанить бюджет и доить лохотрат.)
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22.06.2021 13:08
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Правила форума Совет форумчан
Є ще варіант, що він вже в Україні
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22.06.2021 12:50 Ответить
1000%. Учитывая наш уровень.тестирования
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22.06.2021 12:52 Ответить
а якісь тести визначають штам?
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22.06.2021 13:03 Ответить
Ага, я недавно из Турции прилетал и видел ваши ограничения. Ничему дураков жизнь не учит.
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22.06.2021 12:51 Ответить
главное, что всем вирусам чихать с высокой башни на эти ограничения
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22.06.2021 13:03 Ответить
Ляшко о подготовке Украины к штамму коронавируса "дельта": Наращиваем иммунопрофилактику и вводим ограничения для иностранцев - Цензор.НЕТ 2690
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22.06.2021 12:52 Ответить
Ляшко о подготовке Украины к штамму коронавируса "дельта": Наращиваем иммунопрофилактику и вводим ограничения для иностранцев

Витя, иди на.уй. Тебе, ****, больше заняться нечем? Или с другой темы столько бабла не выпилишь?
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22.06.2021 12:53 Ответить
у него ещё пальтишка нету.
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22.06.2021 12:54 Ответить
следующий штам - эпсилон? а закончится, когда дойдём до омеги?
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22.06.2021 12:54 Ответить
Не, не. Потом - переход на китайский алфавит.
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22.06.2021 12:55 Ответить
Какой зачотный бред.
Оказывается старые шмурдяки уже заведомо полезны против штамма, который не существовал когда шмурдяки готовились.

Блин, этот козёл всех остальных тоже за козлов держит что ли ?
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22.06.2021 12:57 Ответить
Наращиваем иммунопрофилактику - рекомендуют сало+цыбуля?
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22.06.2021 13:01 Ответить
ядовитую жижу в оба глаза
а вообще пофиг куда, итог не будет отличаться
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22.06.2021 13:04 Ответить
Какая неисчерпаемая тема.
Обозвали грипп коронавирусом и теперь всю жизнь можно дерибанить бюджет и доить лохотрат.)
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22.06.2021 13:08 Ответить
Пока кого-то из них не выловят в реке с тазиком цемента по щиколотку
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22.06.2021 13:11 Ответить
Ляшко про підготовку України до штаму коронавірусу "дельта": нарощуємо імунопрофілактику і запроваджуємо обмеження для іноземців - Цензор.НЕТ 3917
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22.06.2021 13:21 Ответить
где коронобесов нет там и проблемы этой нет. Что у белорусов, ведь истина в сравнениях
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22.06.2021 13:46 Ответить
 
 