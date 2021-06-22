Медицинские чек-апы для людей старше 55 лет: Ляшко объяснил, о каких обследованиях идет речь
Министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл подробности проведения медицинских чек-апов. В частности, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в ходе брифинга.
"Это для людей старше 55 лет. Гражданин должен проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом. Есть определенные скрининговые процедуры, которые он должен рекомендовать для прохождения", - отметил глава Минздрава.
По его словам, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.
"Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", - отметил Ляшко.
Он подчеркнул, что в приложении "Дія" запустят кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чек-апов.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут полные медицинские обследования каждые два года для украинцев старше 55 лет. А для некоторых категорий - ежегодно.
Как сообщалось, ранее на сайте президента был опубликован указ Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос поручили Кабмину.
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На цю "реформу" Зе клоуни захочуть пару млрд. гривень з бюджету взяти і срати їм на здоровля українців. Якщо б хтіли здоровля українців, то підвищили ціни на тютюн і бухло, а частину податків від продажу сигарет і бухла пішли б на програми по оздоровленню націю.
А ТАК ТОЛКУ З ТИХ МЕДКОМІСЙ - ВОНИ НЕ ЛІКУЮТЬ І НЕ ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДЯМ.
Что касается обследований, то они позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их проще, или вообще возможно, лечить.
ЯКЩО ЛЮДИНІ СРАТИ НА СВОЄ ЗДОРОВЛЯ, то ніхто ії не заставе про нього турбуватись окрім рідних, але рідні це не держава, держава не повинна свічку тримати у домах людей.