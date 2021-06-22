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Медицинские чек-апы для людей старше 55 лет: Ляшко объяснил, о каких обследованиях идет речь

Медицинские чек-апы для людей старше 55 лет: Ляшко объяснил, о каких обследованиях идет речь

Министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл подробности проведения медицинских чек-апов. В частности, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в ходе брифинга.

"Это для людей старше 55 лет. Гражданин должен проходить ежегодный медицинский осмотр семейным врачом. Есть определенные скрининговые процедуры, которые он должен рекомендовать для прохождения", - отметил глава Минздрава.

По его словам, речь идет о регулярном мониторинге анализа крови.

"Мы говорим о регулярном мониторинге анализа крови, который может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что в приложении "Дія" запустят кабинет пациента, в котором можно будет отслеживать прохождение медицинских чек-апов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для людей старше 55 лет будут введены полные медицинские обследования каждые 2 года, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут полные медицинские обследования каждые два года для украинцев старше 55 лет. А для некоторых категорий - ежегодно.

Как сообщалось, ранее на сайте президента был опубликован указ Зеленского о повышении зарплат медикам. Решить этот вопрос поручили Кабмину.

Зеленский Владимир (20271) медицина (2518) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+18
Власть, которая регулярно любит рассказывать сказки о том , что будет. У которой все в будущем, а не в настоящем. А в настоящем только одно -- воровство.
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22.06.2021 12:56
+15
Напомню, как "величайший" любит обещать золотые горы лохам и брать под контроль

Медицинские чек-апы для людей старше 55 лет: Ляшко объяснил, о каких обследованиях идет речь - Цензор.НЕТ 6620
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22.06.2021 13:00
+10
Це Супрун у спадок залишила, треба виконувати.
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22.06.2021 13:10
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Хорошо що?
На цю "реформу" Зе клоуни захочуть пару млрд. гривень з бюджету взяти і срати їм на здоровля українців. Якщо б хтіли здоровля українців, то підвищили ціни на тютюн і бухло, а частину податків від продажу сигарет і бухла пішли б на програми по оздоровленню націю.
А ТАК ТОЛКУ З ТИХ МЕДКОМІСЙ - ВОНИ НЕ ЛІКУЮТЬ І НЕ ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДЯМ.
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22.06.2021 18:35 Ответить
Повышение цен приведет к увеличению прибыли табачных компаний, а не поступлений в бюджет. А вот акциз...
Что касается обследований, то они позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их проще, или вообще возможно, лечить.
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22.06.2021 18:38 Ответить
Підвищення цін на цигарки, то що ти називаєж акциз принесе збільшення доходів у бюджет України і зменшення КОНТРАБАНДИ цигарок у ЄС, коли ціни на цигарки з ЄС зрівняється контрабанда сама відпаде. Теж саме з акцизом на алкоголь.
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22.06.2021 18:41 Ответить
Ты продолжаешь путать цену и акциз. Это РАЗНЫЕ вещи. Погугли.
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22.06.2021 18:47 Ответить
Ти чи попутаний, я тобі написав акциз, читати вмієш?
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22.06.2021 18:48 Ответить
А то що там виявляється на ранніх стадіях, то нащі люди будуть купувати довідки у лікарів щоб не ходити по поліклініках і просиджувати у чергах до терапевтів.
ЯКЩО ЛЮДИНІ СРАТИ НА СВОЄ ЗДОРОВЛЯ, то ніхто ії не заставе про нього турбуватись окрім рідних, але рідні це не держава, держава не повинна свічку тримати у домах людей.
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22.06.2021 18:44 Ответить
Если у тебя на ранней стадии выявят рак, диабет, или туберкулёз, то выжить у тебя будет намного больше шансов, чем, когда оно "полезет наружу".
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22.06.2021 18:48 Ответить
не, ну естессно каждый, кому за 55, знает, что такое чек-ап и скрининг! а как иначе?
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22.06.2021 13:19 Ответить
У гриль-бара "Эдем", который находился в фан-зоне, тире было наше родное, украинское.
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22.06.2021 13:25 Ответить
вони знають "день здорової дитини", тому сказавши "день здорового пацієнта від 55" може підказати, що від пацієнтів хочуть чи що пропонується..
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22.06.2021 13:27 Ответить
Я даже знаю, что скажет врач: "Кто вам сказал, что обследование бесплатно? Ах, Ляшко... Ну идите и обследуйтесь у него".
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22.06.2021 13:52 Ответить
Ти куме здав кал на аналіз? Ні. Чому? Так пенсія маленька уже і срати нічим. А чому тоді ти не здав замість свого калу кал твого пса Сірка? Бо я його продав і за газ розрахувався
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22.06.2021 17:17 Ответить
Ти, паскуда зелена, піди поясни бабці в селі,що таке твій чек-ап. Вона тобі швидко в очі наплює.Зовсім обнагліли,сволочі.Ну нічого,скоро ваше крадівництво вже закінчиться.Терпіння не вічне...
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22.06.2021 22:23 Ответить
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