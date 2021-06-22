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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив объявил "охоту за граффитчиками": Каждый второй случай - это реклама наркотиков. Поймавшему даем 10 тыс. грн

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив объявил

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил "охоту на граффитчиков", которые "рекламируют" интернет-магазины по продаже наркотиков.

Об этом Марцинкив сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Объявляем охоту за граффитчиками. Самое худшее в граффити, которые "украшают" заборы и фасады в городе, даже не то, что это хулиганство. А то, что каждый второй случай - это реклама наркотиков ... Кто поймает граффитчика - даем 10 000 гривен премии. Муниципалы, полиция, безразлично. Надо поймать хотя бы одного и показательно наказать. А потом удивляемся чего водитель под кайфом сбивает ребенка. Поэтому надо ловить, фотографировать, и наказывать", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, сбил пятилетнего ребенка на переходе.

Также читайте: Марцинкив собирает внеочередную сессию для отмены "красной" зоны в Ивано-Франковске: Цинично закрывать города и тратить ковидный фонд на подряды "избранных"

Автор: 

Ивано-Франковск (827) наркотики (2144) Марцинкив Руслан (99) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+7
А давати треба сотню батогів по голій сраці. Прямо на місці.
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22.06.2021 13:02
+7
Задовбали ци рекламисти наркотиків, наскільки знаю це наркомани яким ділєр дає або знижку на наркоту або дозу в обмін на написи балончиком по всьому місті. Цікаво що вони є у кожному місті України - і в Харкові і у Франківську і у Херсоні з Черніговим.
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22.06.2021 13:06
+6
Канабіс та психделіку давно вже треба легалізувати - і натомість сфокусувати зусилля на жорсткій боротьбі з опіатною наркомафією, а також із постачальниками/ділерами новомодної синтетичної отрути (спайси, солі та подібне - це справжнє зло).
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22.06.2021 13:17
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Давно пора.
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22.06.2021 15:13 Ответить
Разорится . Они быстро скооперируются - одни рисуют , другие ловят . А с малолеток спроу никакого .
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22.06.2021 13:00 Ответить
С родителей как сдерут 34000 грн, (а то и больше) - будет рефлекс на всю жизнь не рисовать.
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22.06.2021 15:15 Ответить
Бєрі сачок сиди в засадє..
🤣
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22.06.2021 13:01 Ответить
Какой занятный язык, наверное руцкий?
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22.06.2021 13:30 Ответить
Перша школа на Українській....
І рузький знаю краще , пацакчику, і ще декілька мов...
А Ти будеш вже 37 в моєму списку-які захищають "извращенийо" рузькаго язіка....😁
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22.06.2021 13:40 Ответить
А давати треба сотню батогів по голій сраці. Прямо на місці.
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22.06.2021 13:02 Ответить
Шурик, это не наш метод...
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22.06.2021 13:06 Ответить
Тільки спочатку треба надійно зафіксувати на відео факт нанесення наркореклами. Бо інакше опинитися "не в тому місці" може і випадковий перехожий.
А взагалі непогана ініціатива. Особисто я хоч і можу "сказать наркотикам иногда" (канабіс, амфетаміни) - але з оцими новомодними методами не зв'язувався, є перевірені надійні джерела )) а оці закладочники реально задовбали, щойно настає темрява - і у дворах починається нервова движуха характерних "вонні" з ліхтариками... а дехто і вдень шукає, "ниразу не палясь"
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22.06.2021 13:10 Ответить
"Муниципалы, полиция, безразлично."

Источник: https://censor.net/ru/n3272715

Нескончаемые миллиарды Авакову дают ноль ефекта в работе его подчиненных.
Хотя, до подчиненных эти миллиарды вряд ли доходят ...
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22.06.2021 13:04 Ответить
плохой сон это плохо, плохой сон это плохо
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22.06.2021 13:06 Ответить
Задовбали ци рекламисти наркотиків, наскільки знаю це наркомани яким ділєр дає або знижку на наркоту або дозу в обмін на написи балончиком по всьому місті. Цікаво що вони є у кожному місті України - і в Харкові і у Франківську і у Херсоні з Черніговим.
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22.06.2021 13:06 Ответить
У Дніпрі аналогічна зуйня.
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22.06.2021 13:12 Ответить
З наркомафією потрібно жорстко боротися.В нас для цього є різні органи.Я не вірю,що не можна перемогти наркомафію.Хоча би частково.
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22.06.2021 13:09 Ответить
Канабіс та психделіку давно вже треба легалізувати - і натомість сфокусувати зусилля на жорсткій боротьбі з опіатною наркомафією, а також із постачальниками/ділерами новомодної синтетичної отрути (спайси, солі та подібне - це справжнє зло).
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22.06.2021 13:17 Ответить
*психоделіку
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22.06.2021 13:17 Ответить
З канабіса багато хто підсідає на важкі наркотики.Знаючи наше законодавство і людей.Поки що напевне не можна легалізовувати його.Щоб гірше не було.
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22.06.2021 13:25 Ответить
Насправді не більше, ніж уксусів, які починають з пивного алкоголізму і потім переходять на важку синьку.
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22.06.2021 13:32 Ответить
Алкоголь також зло.
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22.06.2021 13:47 Ответить
Причому набагато більше зло, ніж канабіс. Хоча б із суто соціального погляду криміногенності. Фраза "накурена бійка" - це вже смішно, якась ґабсурдна буфонада Чого не скажеш про конфлікти під синім прапором, тут часто одні йдуть у землю, інші у буцигарню...
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22.06.2021 13:53 Ответить
Сам по собі канабіс і не зло.Але ж наші люди не будуть просто його покурувати.Будуть змішувати все.Крім того він буде наліво і направо продаватися,а не чітко відведених місцях.
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22.06.2021 14:06 Ответить
На солі молодь підсідає страшно.І покинути приймати цю гидоту практично неможливо.Хтось же отримує надприбутки.Хіба наші компетентні органи не знають хто? А може в долі.
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22.06.2021 13:27 Ответить
С канабисом понятно, давно нужно, но психоделика, в смысле лсд? Это такое же зло, понятно еще с 60-х стало, когда люди начали с ума сходить
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22.06.2021 13:54 Ответить
Окрім ЛСД, існують також галюциногенні губи́ (найвідоміші - Psilocybe semilanceata), Salvia divinorum та інші цікаві речовини.
До речі, ЛСД має практично нульову токсичність. Хоча з боку психіки ризик є, особливо якщо у психонавта вже наявні Мер Івано-Франківська Марцінків оголосив "полювання на графітників": Кожен другий випадок - це реклама наркотиків. Тому, хто спіймає, - даємо 10 тис. грн - Цензор.НЕТ 615 захворювання та розлади.
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22.06.2021 14:02 Ответить
а мэр Франковска отличает граффити от объявления краской?
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22.06.2021 13:17 Ответить
Щас уже нету чётких граней, любой графический объект можно трактовать и как препдмет изобразительного искусства, и как рекламу фена.
Кроме того ещё не ушли в онлайн и обычные информационные сообщения, типа "Витя лох", "Лена бледь" и "Биопаспорт - чип на лбу".
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22.06.2021 13:36 Ответить
Мэр не знает, кто крышует наркоторговцев?
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22.06.2021 13:34 Ответить
Торговцев щас нихто не крышует, ето дети в телеграмме, их тысячи.
Крышуют оптовиков и производителей, а они могут быть и не местные.
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22.06.2021 13:40 Ответить
Стосовно тих, хто рекламує наркоту - можна оголошувати нагороду за скальпи. Так дієвіше. Толку його ловити? Мєнти відпустять. Це ж їх люди
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22.06.2021 13:35 Ответить
+ монополию на насилие имеет только полюция, а мусора нелюди, по этому сначала подчинись, а потом оспарюй (с) Арсен Барисыч
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22.06.2021 14:08 Ответить
Я вообще считаю, что те кто на заборах и фасадах зданий рисует какие-то каракули, то нада им ноги ломать мудакам, даже если то не реклама наркоты а безобидная хрень. Ты, ***** тот забор ставил? Ты тот фасад красил? Отож...
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22.06.2021 14:04 Ответить
Треба НЕ 10000 грн давати, а 10 років "рекламщикам". Подумають
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22.06.2021 14:20 Ответить
 
 