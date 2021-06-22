Мэр Ивано-Франковска Марцинкив объявил "охоту за граффитчиками": Каждый второй случай - это реклама наркотиков. Поймавшему даем 10 тыс. грн
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил "охоту на граффитчиков", которые "рекламируют" интернет-магазины по продаже наркотиков.
Об этом Марцинкив сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Объявляем охоту за граффитчиками. Самое худшее в граффити, которые "украшают" заборы и фасады в городе, даже не то, что это хулиганство. А то, что каждый второй случай - это реклама наркотиков ... Кто поймает граффитчика - даем 10 000 гривен премии. Муниципалы, полиция, безразлично. Надо поймать хотя бы одного и показательно наказать. А потом удивляемся чего водитель под кайфом сбивает ребенка. Поэтому надо ловить, фотографировать, и наказывать", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, сбил пятилетнего ребенка на переходе.
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🤣
І рузький знаю краще , пацакчику, і ще декілька мов...
А Ти будеш вже 37 в моєму списку-які захищають "извращенийо" рузькаго язіка....😁
А взагалі непогана ініціатива. Особисто я хоч і можу "сказать наркотикам иногда" (канабіс, амфетаміни) - але з оцими новомодними методами не зв'язувався, є перевірені надійні джерела )) а оці закладочники реально задовбали, щойно настає темрява - і у дворах починається нервова движуха характерних "вонні" з ліхтариками... а дехто і вдень шукає, "ниразу не палясь"
Источник: https://censor.net/ru/n3272715
Нескончаемые миллиарды Авакову дают ноль ефекта в работе его подчиненных.
Хотя, до подчиненных эти миллиарды вряд ли доходят ...
До речі, ЛСД має практично нульову токсичність. Хоча з боку психіки ризик є, особливо якщо у психонавта вже наявні захворювання та розлади.
Кроме того ещё не ушли в онлайн и обычные информационные сообщения, типа "Витя лох", "Лена бледь" и "Биопаспорт - чип на лбу".
Крышуют оптовиков и производителей, а они могут быть и не местные.