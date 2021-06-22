Мэр Ивано-Франковска Марцинкив объявил "охоту за граффитчиками": Каждый второй случай - это реклама наркотиков. Поймавшему даем 10 тыс. грн

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил "охоту на граффитчиков", которые "рекламируют" интернет-магазины по продаже наркотиков.

Об этом Марцинкив сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Объявляем охоту за граффитчиками. Самое худшее в граффити, которые "украшают" заборы и фасады в городе, даже не то, что это хулиганство. А то, что каждый второй случай - это реклама наркотиков ... Кто поймает граффитчика - даем 10 000 гривен премии. Муниципалы, полиция, безразлично. Надо поймать хотя бы одного и показательно наказать. А потом удивляемся чего водитель под кайфом сбивает ребенка. Поэтому надо ловить, фотографировать, и наказывать", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, сбил пятилетнего ребенка на переходе.

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