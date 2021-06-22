Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - "слуга народа" Безуглая. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению поправок в законопроект о Службе безопасности Украины.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне, глава рабочей группы по подготовке законопроекта о реформе СБУ Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

16 июня Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение поправок в закон о СБУ. В ходе заседания комитета представитель СБУ Алла Басылаева заявила, что СБУ настаивает на рассмотрении каждой из поданых поправок отдельно. Также она отметила, что в сравнительной таблице появлась графа, в которой есть нормы законопроекта, которых нет в поправках поданых народными депутатами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - "слуга народа" Безуглая. ДОКУМЕНТ

Комментируя это заявление Марьяна Безуглая объяснила, что эта графа - это составляющая заключения комитета для финализации законопроекта.

"Мы действуем согласно регламенту. Сравнительная таблица это только проект. ... Согласно регламента, вы знаете, комитет может принять те или другие изменения, чтобы финализировать законопроект", - пояснила Безуглая.

В результате комитет не смог приступить к рассмотрению поправок и ушел на перерыв.

Стоит отметить, что на данном заседании комитета присутсвовали предствители представительства НАТО, Евросоюза и посольства США в Украине.

"Несмотря на сопротивление и скандалы таки начали рассмотрение реформы СБУ на комитете, а нардепы Бужанский и Мамка уже хм ... угрожают? мне уголовным делом... Текст из Телеграм-канала Максима Бужанского, где он опубликовал письмо Григория Мамки из ОПЗЖ. Никаких странных поправок от "левого человека" и т.п. не было, конечно. Это неправда", - рассказала позже Безуглая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: От СБУ обсуждать законопроект по реформе спецслужбы пришел на комитет Рады глава подлежащего ликвидации департамента "К" Малюк, - ЦПК. ФОТО

"Таблица с реформой СБУ на рассмотрении Комитета. Она легальная и утверждена к рассмотрению единогласным решением Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в прошлую среду. Следующее заседание состоится через неделю, эта неделя работы с избирателями. Далее можем заседать хоть каждый день))) Двигаемся. Как сказал один коллега, который работал в парламенте значительно дольше, когда только пытались приступить хоть к каким-то законодательным изменениям относительно СБУ, над парламентом поднимались силы небесные (небесные ?), начиналось яростное сопротивление, "сверхточное" цитирование процедур и ограничений и т.д., и т.д., и тому подобное. Так близко еще никто не подбирался", - объяснила Безуглая.









