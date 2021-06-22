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Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - "слуга народа" Безуглая. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению поправок в законопроект о Службе безопасности Украины.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне, глава рабочей группы по подготовке законопроекта о реформе СБУ Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

16 июня Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение поправок в закон о СБУ. В ходе заседания комитета представитель СБУ Алла Басылаева заявила, что СБУ настаивает на рассмотрении каждой из поданых поправок отдельно. Также она отметила, что в сравнительной таблице появлась графа, в которой есть нормы законопроекта, которых нет в поправках поданых народными депутатами.

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Комментируя это заявление Марьяна Безуглая объяснила, что эта графа - это составляющая заключения комитета для финализации законопроекта.

"Мы действуем согласно регламенту. Сравнительная таблица это только проект. ... Согласно регламента, вы знаете, комитет может принять те или другие изменения, чтобы финализировать законопроект", - пояснила Безуглая.

В результате комитет не смог приступить к рассмотрению поправок и ушел на перерыв.

Стоит отметить, что на данном заседании комитета присутсвовали предствители представительства НАТО, Евросоюза и посольства США в Украине.

"Несмотря на сопротивление и скандалы таки начали рассмотрение реформы СБУ на комитете, а нардепы Бужанский и Мамка уже хм ... угрожают?Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - слуга народа Безуглая 01 мне уголовным делом... Текст из Телеграм-канала Максима Бужанского, где он опубликовал письмо Григория Мамки из ОПЗЖ. Никаких странных поправок от "левого человека" и т.п. не было, конечно. Это неправда", - рассказала позже Безуглая.

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"Таблица с реформой СБУ на рассмотрении Комитета. Она легальная и утверждена к рассмотрению единогласным решением Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в прошлую среду. Следующее заседание состоится через неделю, эта неделя работы с избирателями. Далее можем заседать хоть каждый день))) Двигаемся. Как сказал один коллега, который работал в парламенте значительно дольше, когда только пытались приступить хоть к каким-то законодательным изменениям относительно СБУ, над парламентом поднимались силы небесные (небесныеКомитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - слуга народа Безуглая 02?), начиналось яростное сопротивление, "сверхточное" цитирование процедур и ограничений и т.д., и т.д., и тому подобное. Так близко еще никто не подбирался", - объяснила Безуглая.

Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - слуга народа Безуглая 03
Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - слуга народа Безуглая 04
Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - слуга народа Безуглая 05
Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - слуга народа Безуглая 06
Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - слуга народа Безуглая 07

Автор: 

СБУ (19871) реформы (3951) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+18
Обличчя реформи СБУ

Шаріков в навій іпостасі!

Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 105
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22.06.2021 13:30
+17
На ранок сьогодні.

https://t.me/Sharpreview/4340

Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 1837
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22.06.2021 13:24
+16
Угрожать можно человеку в здравом уме и твердой памяти, когда у человека нет ни того, ни другого, то это бессмысленное занятие.
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22.06.2021 13:13
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Угрожать можно человеку в здравом уме и твердой памяти, когда у человека нет ни того, ни другого, то это бессмысленное занятие.
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22.06.2021 13:13 Ответить
Я, после нескольких просмотров этого .... на Прямом канале написал, что я думаю об этой ... Не буду уточнять, а то опять забанят. Да и вообще, грешно смеяться с убогих.
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22.06.2021 15:38 Ответить
а шо,хіба нема за що?
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22.06.2021 13:14 Ответить
для всього того кодла - купа "за що". Всіх - на нари
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22.06.2021 13:21 Ответить
Язикату Хвеську за ґрати.
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22.06.2021 13:14 Ответить
Я не знаю, шо Вона таке, але якщо проти неї Бужанський разом з ОПЗЖ, може вона в данному випадку все робить правило?
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22.06.2021 20:10 Ответить
не лишайте кашников возможного поощрения или рапорта, о материальной помощи - командировки писавшего, на таможни - они же люди, у них семьи )))
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22.06.2021 13:16 Ответить
при выходе на пенсию ,здоровые и не пожилые мужчины ,должны иметь свой бизнес - как минимум))
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22.06.2021 13:17 Ответить
як ця морда кірпіча просить...
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22.06.2021 13:18 Ответить
Обличчя реформи СБУ

Шаріков в навій іпостасі!

Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 105
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22.06.2021 13:30 Ответить
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22.06.2021 14:01 Ответить
В "конце епохі буратін" все стабільно.
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22.06.2021 13:20 Ответить
Добрались наконец-то и до ярой сторонницы Зельца М.Безумной. Я удовлетворен ходом событий. Щасти!
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22.06.2021 13:23 Ответить
а санітарами з психлікарні не погрожували ? бо мені здається ти від них втікла ...
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22.06.2021 13:24 Ответить
На ранок сьогодні.

https://t.me/Sharpreview/4340

Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение поправок в законопроект о СБУ: мне уже угрожают уголовным делом, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 1837
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22.06.2021 13:24 Ответить
А як же ж тендер не провели, кошторис не затвердили??? Як так можна було звести нанівець старання виділити три мільйона доларів на помивку пам'ятника??
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22.06.2021 13:41 Ответить
Респект!
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22.06.2021 13:43 Ответить
Якась вона безглузда...
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22.06.2021 13:30 Ответить
Не треба накручувати ціну. Ви (Безугла) в "слуги народу" лізли без вазеліну от і працюйте.
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22.06.2021 13:33 Ответить
Слухайте, ця Мар'янка безглузда ще тупіша, ніж зельцман! Здивувала... Я думала, що більш тупих ідіотів, ніж бубачька не існує! А воно воно як... Вік живи-вік дивуйся!)
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22.06.2021 13:52 Ответить
А вероятность есть и большая, можете робятка и загреметь. Разве что к власти придут еще безшабашные, типа Притулы.
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22.06.2021 13:53 Ответить
Удивительное дело. Я как психиатр давно наблюдаю за Марьяной и также давно имею сомнение в её психической адекватности.
А тут, оказывается, её особенности видны и не специалистам в области психиатрии.
Вот кто её вообще выбрал в депутаты и зачем её назначили в такой комитет?
Это же просто кошмар.
И такие люди, по глупости их избирателей, теперь решают наши с вами судьбы.
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22.06.2021 14:02 Ответить
Там надо за всей партией "слуг урода" следить психиатарам. Вот ,что бывает, когда партию делают, что называется "на коленке".
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22.06.2021 14:11 Ответить
Да если бы за незнание того, сколько стран входят в НАТО.
У неё, к сожалению, явные нарушения мышления, резонёрство, непоследовательность и расплывчатость, поэтому если её слушать, то явно видно, что она ни одну мысль не может последовательно довести от начала до конца, начинает всякие не относящиеся к сути вопроса путаные рассуждения, в которых нет логики и понять её невозможно.
Это я вам на бытовом языке постаралась объяснить особенности мышления этой барышни.
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22.06.2021 15:46 Ответить
эта тупая шмонька разбирается в нацбезопасности как кыва в науках или гордон в большой политике --- их бы отправить всех силос трамбовать до кывы в яму
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22.06.2021 16:38 Ответить
неужто за незнание сколько стран входят в НАТО?
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22.06.2021 14:05 Ответить
Дебілка калібрована! Зеленсько-вазелінова! Послухайте її на ефірах- блюватимеие як після суші В "Якіторії" харківська вата!
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22.06.2021 14:52 Ответить
ЗЕЗЗКомітет ВР з нацбезпеки почав розгляд поправок до законопроєкту про СБУ: мені вже погрожують кримінальною справою, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 7544
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22.06.2021 14:55 Ответить
Люди из зоопарка.
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22.06.2021 15:09 Ответить
Іліта мля
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22.06.2021 16:47 Ответить
в історіїї СРСР завжди були персонажі появу яких ніхто не коментував крім **********. Так, стало відомо, що обєднувало трьох "персон" -Троцького, Парвуса и міжнародного шпигуна С.Рейлі. По перше, вони були одеськими євреями і навчались в одній гімназії і були, як модно говорити "однокласниками". А потім все життя допомагали один одному. А Троцький з Леніним познайомились в швейцарії. коли проходили курс лікування разладів психічного здоровя. Там же і познайомились з залізним Феліксом, який мав такі ж проблеми із здоровям. Безсвідома їх жорстокість потім стала ознакою стійкості революціонера та моральних чеснот для наступників. Ці персони "нарубали" стільки безвинних голів, що тільки пол пот їх перевершив.
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22.06.2021 16:39 Ответить
На хворих на голову кримінальна відповідальність не розповсюджується...
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22.06.2021 19:13 Ответить
Що з операцією по вагнерівцям, руда безсоромна???
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22.06.2021 20:58 Ответить
Вот у меня вопрос: какой идиот назначил начинающую врачиху-терапевта , к тому же безмозглую, руководить комитетом обороны и безопасности в воюющей стране????
Зебилов к выборам вообще допускать нельзя!
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23.06.2021 00:51 Ответить
 
 