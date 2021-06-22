Каждый абзац резолюции - это гвоздь в гроб оккупации: "слуга народа" Кравчук об инициативе в ПАСЕ

В ПАСЕ в среду рассмотрят резолюцию о правах крымских татар в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала о шансах принятия этой резолюции.

"Я думаю, есть шансы даже принять поправки, которые ее делают еще жестче. Завтра в комитете в обед будет рассмотрение поправок. В этой резолюции каждый абзац - это гвоздь в гроб оккупации. Настолько жесткой резолюции, которая касается Крыма и прав людей в нем, еще в ПАСЕ не было. Конечно, и до этого ПАСЕ неоднократно призывала Россию прекратить оккупацию и бесчинства, которые они делают", - сказала она.

Кравчук ответила, что может дать принятие такой резолюции в ПАСЕ.

"Тут речь идет о крымских татарах, которых преследуют в Крыму, тех, кого переместили на территорию РФ в тюрьмы. Мы очень надеемся, что эта резолюция может быть использована их адвокатами и в международных судах. Совет Европы — это 47 стран, которые подписали одинаковые обязательства уважать права человека, Конвенцию прав человека. Россия сейчас фактически основной нарушитель этой конвенции. Голосование по крымским татарам для нас было принципиальным. Нельзя обменять сто человек в тюрьме, которые каждый день переживают за свои жизни, на бизнес и видимость диалога с Российской Федерацией", - сказала она.

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Напомним, во время летней сессии ПАСЕ на этой неделе планируется провести дебаты и принять всеобъемлющую резолюцию в защиту прав крымских татар в условиях российской оккупации Крыма.

Дебаты и голосования резолюции "Ситуация крымских татар" запланированы на среду, 23 июня.

Автором доклада по этому вопросу будет исландский парламентарий, представительница Пиратской партии Исландии и политической группы социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ Торхильдур Сунна Аеварсдоттир.