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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Каждый абзац резолюции - это гвоздь в гроб оккупации: "слуга народа" Кравчук об инициативе в ПАСЕ

Каждый абзац резолюции - это гвоздь в гроб оккупации:

В ПАСЕ в среду рассмотрят резолюцию о правах крымских татар в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала о шансах принятия этой резолюции.

"Я думаю, есть шансы даже принять поправки, которые ее делают еще жестче. Завтра в комитете в обед будет рассмотрение поправок. В этой резолюции каждый абзац - это гвоздь в гроб оккупации. Настолько жесткой резолюции, которая касается Крыма и прав людей в нем, еще в ПАСЕ не было. Конечно, и до этого ПАСЕ неоднократно призывала Россию прекратить оккупацию и бесчинства, которые они делают", - сказала она.

Кравчук ответила, что может дать принятие такой резолюции в ПАСЕ.

"Тут речь идет о крымских татарах, которых преследуют в Крыму, тех, кого переместили на территорию РФ в тюрьмы. Мы очень надеемся, что эта резолюция может быть использована их адвокатами и в международных судах. Совет Европы — это 47 стран, которые подписали одинаковые обязательства уважать права человека, Конвенцию прав человека. Россия сейчас фактически основной нарушитель этой конвенции. Голосование по крымским татарам для нас было принципиальным. Нельзя обменять сто человек в тюрьме, которые каждый день переживают за свои жизни, на бизнес и видимость диалога с Российской Федерацией", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра стартует летняя сессия ПАСЕ: На повестке дня - резолюция по крымским татарам

Напомним, во время летней сессии ПАСЕ на этой неделе планируется провести дебаты и принять всеобъемлющую резолюцию в защиту прав крымских татар в условиях российской оккупации Крыма.

Дебаты и голосования резолюции "Ситуация крымских татар" запланированы на среду, 23 июня.

Автором доклада по этому вопросу будет исландский парламентарий, представительница Пиратской партии Исландии и политической группы социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ Торхильдур Сунна Аеварсдоттир.

Крым (26373) ПАСЕ (1667) резолюция (332) крымские татары (2717) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+11
Ви навіщо кацапів у ПАСЕ впустили, борцуни зеленопупі?
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22.06.2021 13:31
+9
...кожен абзац резолюції - це пукання собі під ніс у закритому невеликому приміщенні. Скільки тих вже абзаців і резолюцій було, а Пуйло й нині любий царь мокшів.
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22.06.2021 13:32
+3
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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22.06.2021 13:55
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Ви навіщо кацапів у ПАСЕ впустили, борцуни зеленопупі?
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22.06.2021 13:31 Ответить
...кожен абзац резолюції - це пукання собі під ніс у закритому невеликому приміщенні. Скільки тих вже абзаців і резолюцій було, а Пуйло й нині любий царь мокшів.
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22.06.2021 13:32 Ответить
а рашка имеет право вето??? плюс нескольео ее подлиз...
или сия резолюция носит чисто декларативный характер ? (и рахе не стоит и пыжиться)))
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22.06.2021 13:35 Ответить
перечитай будапештський меморандум , там все так грозно написано ,тільки в кінці пшик !
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22.06.2021 13:43 Ответить
Торхильдур Сунна Аеварсдоттир - да ладно.
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22.06.2021 13:49 Ответить
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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22.06.2021 13:55 Ответить
І правильно зробив. Дебілам не зрозуміти.
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22.06.2021 20:11 Ответить
гвоздомёты, мать их.... об угол головой
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22.06.2021 14:32 Ответить
Цих "слуг" уже ніхто не слухає...
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22.06.2021 15:41 Ответить
А вышвырнуть орков из ПАРЕ когда собираетесь?
Когда они с китайцами весь мир на двоих делить будут?!
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22.06.2021 16:06 Ответить
"...Пиратской партии Исландии..."

Назва партії супер👍
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22.06.2021 16:26 Ответить
 
 