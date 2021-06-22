Черное море не должно быть "российским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером".

Об этом секретарь Данилов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Секретарь СНБО рассказал, что вчера во время торжественного приема по случаю прибытия эсминца HMS Defender (D36) Королевского военно-морского флота Великобритании в порт Одессы капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил ему исторический принт первой в мире британской карты Черного моря.

"Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером", как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору", - подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ, пехотинцы Королевских ВМС Великобритании и Корпуса морской пехоты США продемонстрировали высокопрофессиональные навыки взаимодействия и командной работы.

"Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве с нашими партнерами - странами-членами НАТО", - подытожил Данилов.

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