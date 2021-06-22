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Новости Агрессия России против Украины
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Черное море не должно быть "российским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - Данилов

Черное море не должно быть

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером".

Об этом секретарь Данилов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Секретарь СНБО рассказал, что вчера во время торжественного приема по случаю прибытия эсминца HMS Defender (D36) Королевского военно-морского флота Великобритании в порт Одессы капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил ему исторический принт первой в мире британской карты Черного моря.

"Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером", как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору", - подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ, пехотинцы Королевских ВМС Великобритании и Корпуса морской пехоты США продемонстрировали высокопрофессиональные навыки взаимодействия и командной работы.

"Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве с нашими партнерами - странами-членами НАТО", - подытожил Данилов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Паспорта России получили более 630 тысяч жителей оккупированных территорий, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (95420) Черное море (1477)


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Топ комментарии
+12
дУЖЕ КРАСИВІ І ПАТРІОТИЧНІ СЛОВА. дЯКУЄМО. А деж ті дивізіони багатостраждальних Нептунів?
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22.06.2021 13:29
+12
Про Азовское море Данилов упомянуть забыл...
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22.06.2021 13:32
+10
да и азовское тоже...что то все о нем забывать стали
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22.06.2021 13:33
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дУЖЕ КРАСИВІ І ПАТРІОТИЧНІ СЛОВА. дЯКУЄМО. А деж ті дивізіони багатостраждальних Нептунів?
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22.06.2021 13:29 Ответить
Зелень гальмує всьо і вся та зводить нанівець.
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22.06.2021 13:32 Ответить
ЗЕбанати дуже послідовні
Спочатку ******** Порошенка, що направив кораблі в Керченську протоку. ДБР взагалі вважають прохід українських кораблів українським морем-кримінальним злочином та допитують українських моряків. А потім роблять такі заяви. Язиком трєпать-нє мєшкі ворочать
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22.06.2021 13:34 Ответить
Ти уточняй, що до зебанатів належать і сволота з *********, щоб твій опонент не прикривався "патріотизмом", як ото Насіров тою картатою ковдрою...
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22.06.2021 14:00 Ответить
Це ми його викопали. Лапті ідуть нафіг.
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22.06.2021 13:30 Ответить
от бы Эрдоган такое сказал....
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22.06.2021 13:31 Ответить
Про Азовское море Данилов упомянуть забыл...
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22.06.2021 13:32 Ответить
Тобто те, що азовське море де факто стало рорсійським озером вже не хвилює секретаря РНБО? Що через рік скаже? Що не можна допустити, щоб Середземне море стало озером расісі
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22.06.2021 13:33 Ответить
да и азовское тоже...что то все о нем забывать стали
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22.06.2021 13:33 Ответить
Та і про Крим "слуги" не часто згадують.
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22.06.2021 13:35 Ответить
ЗСУ залишаться без БПЛА «Фурія» та баражуючих *********** «Грім»Черное море не должно быть "российским озером", как бы этого ни хотелось соседу-агрессору, - Данилов - Цензор.НЕТ 9232 МО не замовило жодного безпілотника «Фурія» А розробку баражуючого **********«Грім» зупинено В комплексі "Фурія" реалізована натівська система координат MGRS,системи воєнних символів APP-6B
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22.06.2021 13:40 Ответить
Черное море??....хмм......а ..Аральское море? ..или то, что от него осталось??? Они тоже считали его своим морем...или озером, какая разница. Да у них каждый туалет свой, где мостятся срать. Более того, они даже на острове посреди Аральского моря сделали бактериологическую лабораторию.. Это официально. Как видим у них это не первая попытка...
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22.06.2021 13:42 Ответить
Вєнєдіктова вже закрила справу проти Воронченка,Порошенка й Турчинова ,за те,що вважали Крим Українським,а Азовське море-спільним ?
Про "злив" зеленою зграєю юридичного переслідування рф за агресію в Керченській протоці,вже й мовчу...
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22.06.2021 13:56 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм

Вы обратили внимание, что в последнее время в медиа-сфере стало очень много секретаря СНБО Алексея Данилова? На первый взгляд ничего удивительного. С тех пор как СНБО превратился в СБУ, прокуратуру и суд в одном лице, вес секретаря СНБО взлетел до небес. Но есть и еще одна деталь, которая вскоре рискует перерасти в большой скандал.
У Данилова наступило классическое головокружение от успехов. Давно известно, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Данилов к которому после запуска сериала «Санкции СНБО» потянулись просители и решалы, вдруг почувствовал себя вершителем судеб страны. Источники сообщают, что от резкого взлета из руководителей Украинского фонда поддержки предпринимательства в главы Совета нацбазопасности и угрозу для контрабандистов и олигархов, Данилов вдруг уверовал, что он может направлять все прихоти президента Зеленського в русло нужное конкретно ему.
Точнее так. Данилов увидел, что направлять прихоти Зеленского куда нужно - не сложно. И тут он не далек от истины. Мы уже писали, что без своего окружения (в первую очередь - без Ермака), Зеленский это ноль без палочки. Направлять то желание президента в нужное русло можно. Только кто же Данилову даст это делать? Монополией на прихоти Зеленского сейчас владеет Андрей Ермак, и компаньоны в этом деликатном вопросе ему не нужны.
Зато, мы должны признать, Андрей Ермак умеет прекрасно превращать проблему в возможность. Поскольку Данилов возомнил, что он теперь может руководить силовиками, Ермак подтолкнул его командовать МВД своего «заклятого друга» Арсена Авакова. «Мощный министр» естественно удивился такой наглости и ответил секретарю СНБО в том стиле, что министры секретарям не подчиняются. Данилов закусил удила, его настроения заметили противники Авакова и сразу СМИ и анонимные телеграмм-каналы взорвались новостями о скорой отставке Авакова. Не без «помощи» ЛОМов Подоляка взорвались, советник Ермака - мастер провокаций.
Аваков естественно воспринял все это как накат со стороны Данилова, и стал отпускать в адрес Алексея Мячеславовича обидные шутки. Недавно Аваков даже пообещал при свидетелях «стереть Данилова с политической карты».
Так что ожидаем теперь появления в СМИ компромата на Данилова, критики Даниловым работы МВД, и президента Зеленского, который привычно будет пытаться играть «и вашим - и нашим». А рядом будет стоять Ермак и пожирать лимоны - чтобы не выглядеть слишком довольным.
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22.06.2021 13:57 Ответить
несложно
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22.06.2021 15:28 Ответить
Підписуюсь під словами Данилова.
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22.06.2021 14:44 Ответить
Про что он говорит ? Азовское море давно превратилось во внутреннее озеро Московии, и об этом ссикло даже боится заикнуться.
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22.06.2021 16:50 Ответить
 
 