Евросоюз дополнительно получит 150 млн доз вакцины от коронавируса Moderna, - фон дер Ляйен

Власти ЕС договорились о дополнительных поставках еще 150 млн доз вакцины компании Moderna от COVID-19.

Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы обеспечили 150 млн дополнительных доз вакцины Moderna", - написала она.

Она отметила, что также в процессе согласования находится контракт на поставки "вакцин нового поколения". Глава Еврокомиссии объяснила, что тем самым ЕС получит "гибкость" в получении препаратов для защиты населения от новых вариантов COVID-19.

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