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Новости Коронавирус и карантин
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Евросоюз дополнительно получит 150 млн доз вакцины от коронавируса Moderna, - фон дер Ляйен

Евросоюз дополнительно получит 150 млн доз вакцины от коронавируса Moderna, - фон дер Ляйен

Власти ЕС договорились о дополнительных поставках еще 150 млн доз вакцины компании Moderna от COVID-19.

Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы обеспечили 150 млн дополнительных доз вакцины Moderna", - написала она.

Она отметила, что также в процессе согласования находится контракт на поставки "вакцин нового поколения". Глава Еврокомиссии объяснила, что тем самым ЕС получит "гибкость" в получении препаратов для защиты населения от новых вариантов COVID-19.

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Автор: 

вакцина (3815) Еврокомиссия (1446) карантин (16729) Евросоюз (17089) Урсула фон дер Ляйен (512) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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мадам баронесса, як відпочили на саміті? Чи був в нагоді купальник?
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22.06.2021 13:58 Ответить
Вони їх що, солити ті вакцини надумали? І так вже зарезервували вакцин у три рази більше чисельності населення. А білим неграм Європи що купувати?
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22.06.2021 14:10 Ответить
😂
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22.06.2021 18:43 Ответить
дєПутани та іже с німі - гатовьтє попкі!!
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22.06.2021 14:07 Ответить
"https://censor.net/ua/news/3272730/yevrosoyuz_dodatkovo_otrymaye_150_mln_doz_vaktsyny_proty_koronavirusu_moderna_fon_der_lyayen".... Скажіть, хто вам шпальти пише? Я не знав, що Moderna - коронавірус )))
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22.06.2021 14:13 Ответить
 
 