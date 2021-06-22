Евросоюз дополнительно получит 150 млн доз вакцины от коронавируса Moderna, - фон дер Ляйен
Власти ЕС договорились о дополнительных поставках еще 150 млн доз вакцины компании Moderna от COVID-19.
Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы обеспечили 150 млн дополнительных доз вакцины Moderna", - написала она.
Она отметила, что также в процессе согласования находится контракт на поставки "вакцин нового поколения". Глава Еврокомиссии объяснила, что тем самым ЕС получит "гибкость" в получении препаратов для защиты населения от новых вариантов COVID-19.
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Olexa Pluzh
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Василь Довганенко #437088
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Olexa Pluzh
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ihorio
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