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Новости Коронавирус и карантин
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Штамм коронавируса "дельта": Минздрав и МИД рассмотрят возможность внедрения дополнительного контроля и ограничений относительно миграции

Штамм коронавируса

В Украине снижается динамика заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявлено 296 новых случаев, а 829 человек выздоровели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания.

"Активных больных сегодня 25 120 Для сравнения, в пик заболеваемости было почти 420 тыс.", - отметил глава правительства.

Кроме того, по словам премьера, в Украине получили прививку от COVID-19 уже более 2 млн граждан.

"Центры вакцинации должны работать по всей Украине. Министерство развития громад и территорий должно связаться с теми председателями ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс", - сказал Денис Шмыгаль.

Участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма COVID-19 "Дельта". По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений относительно миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта".

Читайте: Началась COVID-вакцинация организованных коллективов, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Перекройте доступ с Запоребрика и Лугандона. Вся мерзость оттуда прет.
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22.06.2021 14:04
+3
Чекайте дельту з Туреччини. Її привезуть зубожілі турЬІстЬІ.
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22.06.2021 14:10
+2
и с полуострова невезенья Крым. туда сейчас заболевшие россияне укреплять здоровье попрут! держитесь там и хорошего настроения. В Крыму вакцинировалась бабушка - так отнялись ноги - теперь не ходячая - вкололи толи спутник толи вектор толи вообще шмурдяк непонятный...
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22.06.2021 14:10
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Тобто робите вели , кругле - НІХРЕНА ?!
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22.06.2021 13:58 Ответить
Следуйте заветам Мойдодыра !

🤣
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22.06.2021 14:03 Ответить
Ну що, Рейган сушоний, поводили тобі по губам? Зажуй шаурмою. ))
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22.06.2021 14:08 Ответить
Салага, шо ти про Рейгана знаєш??
Не ділися своїм "досвідом по губах!!
Тобі на ЛГБТ сайти, пацакчику, пррративный..?🤣
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22.06.2021 14:39 Ответить
Перекройте доступ с Запоребрика и Лугандона. Вся мерзость оттуда прет.
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22.06.2021 14:04 Ответить
и с полуострова невезенья Крым. туда сейчас заболевшие россияне укреплять здоровье попрут! держитесь там и хорошего настроения. В Крыму вакцинировалась бабушка - так отнялись ноги - теперь не ходячая - вкололи толи спутник толи вектор толи вообще шмурдяк непонятный...
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22.06.2021 14:10 Ответить
от даже не начинайте )))) во сколько эти дополнительные меры обойдутся ???? )))
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22.06.2021 14:07 Ответить
Чекайте дельту з Туреччини. Її привезуть зубожілі турЬІстЬІ.
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22.06.2021 14:10 Ответить
Чем больше вакцины тем больше миллиардеров
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22.06.2021 14:18 Ответить
Коронобес разбушевался.
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22.06.2021 14:40 Ответить
 
 