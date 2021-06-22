Штамм коронавируса "дельта": Минздрав и МИД рассмотрят возможность внедрения дополнительного контроля и ограничений относительно миграции

В Украине снижается динамика заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявлено 296 новых случаев, а 829 человек выздоровели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания.

"Активных больных сегодня 25 120 Для сравнения, в пик заболеваемости было почти 420 тыс.", - отметил глава правительства.

Кроме того, по словам премьера, в Украине получили прививку от COVID-19 уже более 2 млн граждан.

"Центры вакцинации должны работать по всей Украине. Министерство развития громад и территорий должно связаться с теми председателями ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс", - сказал Денис Шмыгаль.

Участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма COVID-19 "Дельта". По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений относительно миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм "Дельта".

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