Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник "Орлан-10". С полуночи - 3 нарушения режима "тишины", потерь нет
С начала текущих суток, 22 июня, по состоянию на 12:00, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Марьинка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
"На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины отреагировали адекватно.
Боевых потерь среди наших воинов в результате вражеского огня от начала суток нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что о всех нарушениях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.
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