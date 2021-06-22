Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник "Орлан-10". С полуночи - 3 нарушения режима "тишины", потерь нет

С начала текущих суток, 22 июня, по состоянию на 12:00, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Марьинка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

"На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины отреагировали адекватно.

Боевых потерь среди наших воинов в результате вражеского огня от начала суток нет", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что о всех нарушениях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.