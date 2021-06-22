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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник "Орлан-10". С полуночи - 3 нарушения режима "тишины", потерь нет

Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник

С начала текущих суток, 22 июня, по состоянию на 12:00, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Марьинка зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

"На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины отреагировали адекватно.

Боевых потерь среди наших воинов в результате вражеского огня от начала суток нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 14 раз срывал режим "тишины" на Донбассе: бил из 120-мм минометов и осуществил дистанционное минирование минами ПОМ-2, потерь нет

Отмечается, что о всех нарушениях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.

беспилотник (3565) Минобороны (9306) обстрел (27016) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Смерть русским фашистам-оккупантам!
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22.06.2021 14:06 Ответить
раненый опалчленец
Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник "Орлан-10". Від півночі - 3 порушення режиму "тиші", втрат немає - Цензор.НЕТ 3877
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22.06.2021 14:22 Ответить
Да, боеголовка мощностью пол-литра - ужасная вещь. Раны чудовищные наносит
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22.06.2021 14:49 Ответить
що значить подавили "орлан-10"? він вернувся назад до кацапні? мені більш зрозуміло - збили, або завалили радіоелекронікою...
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22.06.2021 14:34 Ответить
согласен и сдается мне, что ему помешали но насколько? По идее подавленный дрон летит назад по своей программе.
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22.06.2021 14:37 Ответить
Ясно, это Военторговская модификация было
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22.06.2021 16:03 Ответить
 
 