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Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак

Программа

Общенациональная программа "Здоровая Украина", которую инициировал президент Владимир Зеленский, призвана сделать здоровый образ жизни частью украинского менталитета.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Он отметил, что глава государства с первого дня работы поставил своей целью построение счастливой страны с высоким уровнем жизни, что возможно лишь при условии улучшения здоровья украинцев.

"Потребность заботиться о себе и своем здоровье стала особенно ощутимой во время пандемии коронавируса. Мы почувствовали, что здоровье является очень большой ценностью, без которой невозможно двигаться вперед. Президент с самого начала поставил наивысшим приоритетом жизнь каждого украинца, и сегодня мы чувствуем это. А для счастливой жизни также нужно здоровье", - отметил руководитель Офиса Президента.

Он добавил, что программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы людей и имеет широкую географию.

"Программа не только для Киева, Одессы, Львова, Харькова или Днепра. Она дойдет в каждый маленький городок Украины", - отметил руководитель Офиса Президента.

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Ермак призвал председателей областных государственных администраций активно содействовать воплощению инициативы.

"К построению здоровой Украины нужно подходить очень комплексно и системно", - сказал руководитель Офиса Главы государства и отметил, что одной из важных составляющих программы "Здоровая Украина" является реформа питания в учебных заведениях.

Ермак также добавил: "Мы собираемся сделать спорт доступным для всех. Для того, чтобы каждый украинец чувствовал, что без этого невозможно. Это касается людей любого возраста".

Как сообщалось, 22 июня Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина". 

Автор: 

здоровье (1386) спорт (2425) Ермак Андрей (1259) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+10
Хто злив вагнерівців, казьол?
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22.06.2021 14:19
+10
завхоз знается на брехне.
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22.06.2021 14:19
+10
у быдла73 уже потекли слюнки, оно не меняется с веками
Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак - Цензор.НЕТ 3040
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22.06.2021 14:33
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Правила форума Совет форумчан
И в каждое кладбище этого городка...
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22.06.2021 14:19 Ответить
учителям по 4 тыс. евро выплатили
город на берегу моря построили
университет построили
миллиард деревов посадили
зарплату врачам подняли...

я ничего не зыбыл ?

пора бы уже и здоровье поправить
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22.06.2021 14:38 Ответить
Хто злив вагнерівців, казьол?
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22.06.2021 14:19 Ответить
Зеленский лично ! Тупой вопрос ,еслибы не 🤢🤡, д'Ермака давно бы выгнали и посадили
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22.06.2021 14:40 Ответить
завхоз знается на брехне.
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22.06.2021 14:19 Ответить
вот я пошёл к семейнику,взял направление к кардиологу,пришёл туда,а не рецепшине мне говорят-"запись после 12.07.2021. а то что мне возможно не дожить до записи,это всем по хер!
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22.06.2021 14:20 Ответить
Що тільки не придумають обрізані...
Ви в провінційну лікарню зайдіть. Ні лікарів ні обладнання. І три шкури деруть.
А пенсіонеру так взагалі погибель. Простіше вмерти, ніж лікуватися.
Нікчеми з кінця вісімдесятих грабують побудоване потом і кровю мільйонів українців, а людей за сміття вважають
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22.06.2021 14:22 Ответить
Українці самі себе за сміття вважають.І надіяться но доброго західного дядечка.
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22.06.2021 14:25 Ответить
Ну ты-то себя мусором не считаешь, правда? И надеешься не на западного дядечку, а на *****, да?
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22.06.2021 15:57 Ответить
Сорос тут також має представників.Ми маємо надіятись тільки на себе.А ***** це ворог,як і вся москальщина.
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22.06.2021 23:17 Ответить
Надіятись потрібно на себе.А на ***** ватники надіяться.
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22.06.2021 23:18 Ответить
та ти шо. давай вже про сороса та пндсів. але лапті підв'яжи добре
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22.06.2021 16:00 Ответить
Общенациональная программа "Здоровая Украина", которую инициировал президент Владимир Зеленский, призвана сделать здоровый образ жизни частью украинского менталитета. Источник: https://censor.net/ru/n3272740

Зе КЛОУНИ ЗНОВУ ХОЧУТЬ БАБЛА ПОСТРИГТИ З ВІВЦІВ
Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак - Цензор.НЕТ 2100
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22.06.2021 14:29 Ответить
Слыш, д'ерьмак! Ты кто ваще?! Чморыдло фсбэшное?! Так и пистуй до свого пуйла плешивого и Бубу дебильного прихвати!
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22.06.2021 14:30 Ответить
у быдла73 уже потекли слюнки, оно не меняется с веками
Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак - Цензор.НЕТ 3040
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22.06.2021 14:33 Ответить
а ведь практически все совки верили в Великую Шару Коммунизма !
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22.06.2021 14:39 Ответить
02.12.2019 https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский заявил, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление в два раза.

25 мая 2015 Тарифы на https://www.segodnya.ua/ukraine/dollar-mozhno-kupit-uzhe-menshe-chem-za-8-hriven.html газ должны быть снижены вдвое уже в июне. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия https://www.segodnya.ua/ukraine/medvedev-trebuet-vzyckat-c-ukrainy-denhi-za-haz-puct-dazhe-ciloj.html Тимошенко .

11 декабря 2018 Ю. Тимошенко пообещала снизить цены на газ для населения в 2 раза в случае победы на выборах.

05.03.2019 Тимошенко пытается вернуть тарифы в прошлое. Тимошенко пообещала снизить цену на газ в два раза, еще один кандидат https://file.liga.net/persons/kaplin-sergey Сергей Каплин - в четыре.
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22.06.2021 14:48 Ответить
Вы,сссуки,накормите нищих пенсионеров для начала,подонки!
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22.06.2021 14:37 Ответить
я так розумію, що туалетний папір та рідке мило для оп вже замовлені, якщо завхоз займається справами мін охорони здовов'я
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22.06.2021 14:39 Ответить
https://twitter.com/Bykvu
https://twitter.com/Bykvu Букви
https://twitter.com/Bykvu @Bykvu

Пан Єрмак на форумі «Україна 30. Здорова Україна» демонструє важливість здорового сну. Мабуть, роботи багато, недосипає…

Фотофакт :
https://pbs.twimg.com/media/E4eU7tKXEAEE1Zv?format=jpg&name=small
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22.06.2021 14:43 Ответить
Дерьмак, ты картриджы заправил в Офисе? Скрепки купил?!
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22.06.2021 14:46 Ответить
Утырок брешет, а зебилы рот раскрыли.
Так вот, утырок это знает, а специально для зебилов: хорошая медицина ОЧЕНЬ дорого стоит, а эти твари денюжку на себя выделяют, да на ментов с прокурорами, да на королева с сирожей бородатым.
Так что зебилы... Ну вы меня поняли
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22.06.2021 14:56 Ответить
Коболева
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22.06.2021 14:57 Ответить
брехати, обіцяти і маніпулювати - природній ареал клована, д'єрмаків, правлячої зеблоти та всіх 73/43%зебілів.
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22.06.2021 14:59 Ответить
последние недели ребята ведут себя словно выборы вот вот уже в это воскресенье... обещают все и всем...
помоему в эти красивые, прекрасные сказки уже особо даже зебилы не верят, ну кроме совсем отбитых фанатов г+г... так как, мне кажется, эволюция свое сделали за тысячилетия и хоть капли критического мышления присутствует что бы сопоставить экономический кризис в стране и полный аут в борьбе с пандемией с этими всем подымим, повысим, сделаем, простроим и посадим, просто немножко позже
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22.06.2021 15:20 Ответить
балаболи гидко слухати
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22.06.2021 15:28 Ответить
Общенациональная программа "Здоровая Украина", которую инициировал президент Владимир Зеленский, призвана сделать здоровый образ жизни частью украинского менталитета...
Он отметил, что глава государства с первого дня работы поставил своей целью построение счастливой страны с высоким уровнем жизни, что возможно лишь при условии улучшения здоровья украинцев.

Во чешет ермак... И это все на фоне
1.Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму - Мінсоц
2.В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють (!!!) , торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині...

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
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22.06.2021 15:41 Ответить
Сегодня пол дня в очереди что бы забрать ответ из флюшки. Будьте прокляты зелёные ушлепки!
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22.06.2021 16:03 Ответить
"Он отметил, что глава государства с первого дня работы поставил своей целью построение счастливой страны с высоким уровнем жизни, что возможно лишь при условии улучшения здоровья украинцев."
Тобто, високого рівня життя вже досягли , тепер таким же методом брехні та окозамилювання піднімемо рівень здоров"я українців ... ПРокляті ЗЕгниди януковичевських вош!!!
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22.06.2021 19:23 Ответить
А Єрмак збирається у піший похід на ті три літери, куди його посилають у США?
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22.06.2021 19:26 Ответить
Я не розумію, чому цей завхоз корчить із себе віце припіздєнта. У нас взагалі немає такої посади.
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22.06.2021 23:40 Ответить
Програма "Здорова Україна" охоплює всі вікові групи і має широку географію. Вона дійде в кожне маленьке містечко, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4893
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23.06.2021 00:40 Ответить
Програма "Здорова Україна" охоплює всі вікові групи і має широку географію. Вона дійде в кожне маленьке містечко, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5072
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23.06.2021 00:42 Ответить
 
 