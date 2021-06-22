Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак

Общенациональная программа "Здоровая Украина", которую инициировал президент Владимир Зеленский, призвана сделать здоровый образ жизни частью украинского менталитета.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Он отметил, что глава государства с первого дня работы поставил своей целью построение счастливой страны с высоким уровнем жизни, что возможно лишь при условии улучшения здоровья украинцев.

"Потребность заботиться о себе и своем здоровье стала особенно ощутимой во время пандемии коронавируса. Мы почувствовали, что здоровье является очень большой ценностью, без которой невозможно двигаться вперед. Президент с самого начала поставил наивысшим приоритетом жизнь каждого украинца, и сегодня мы чувствуем это. А для счастливой жизни также нужно здоровье", - отметил руководитель Офиса Президента.

Он добавил, что программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы людей и имеет широкую географию.

"Программа не только для Киева, Одессы, Львова, Харькова или Днепра. Она дойдет в каждый маленький городок Украины", - отметил руководитель Офиса Президента.

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Ермак призвал председателей областных государственных администраций активно содействовать воплощению инициативы.

"К построению здоровой Украины нужно подходить очень комплексно и системно", - сказал руководитель Офиса Главы государства и отметил, что одной из важных составляющих программы "Здоровая Украина" является реформа питания в учебных заведениях.

Ермак также добавил: "Мы собираемся сделать спорт доступным для всех. Для того, чтобы каждый украинец чувствовал, что без этого невозможно. Это касается людей любого возраста".

Как сообщалось, 22 июня Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".