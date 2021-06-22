Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак
Общенациональная программа "Здоровая Украина", которую инициировал президент Владимир Зеленский, призвана сделать здоровый образ жизни частью украинского менталитета.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Он отметил, что глава государства с первого дня работы поставил своей целью построение счастливой страны с высоким уровнем жизни, что возможно лишь при условии улучшения здоровья украинцев.
"Потребность заботиться о себе и своем здоровье стала особенно ощутимой во время пандемии коронавируса. Мы почувствовали, что здоровье является очень большой ценностью, без которой невозможно двигаться вперед. Президент с самого начала поставил наивысшим приоритетом жизнь каждого украинца, и сегодня мы чувствуем это. А для счастливой жизни также нужно здоровье", - отметил руководитель Офиса Президента.
Он добавил, что программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы людей и имеет широкую географию.
"Программа не только для Киева, Одессы, Львова, Харькова или Днепра. Она дойдет в каждый маленький городок Украины", - отметил руководитель Офиса Президента.
Ермак призвал председателей областных государственных администраций активно содействовать воплощению инициативы.
"К построению здоровой Украины нужно подходить очень комплексно и системно", - сказал руководитель Офиса Главы государства и отметил, что одной из важных составляющих программы "Здоровая Украина" является реформа питания в учебных заведениях.
Ермак также добавил: "Мы собираемся сделать спорт доступным для всех. Для того, чтобы каждый украинец чувствовал, что без этого невозможно. Это касается людей любого возраста".
Как сообщалось, 22 июня Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".
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город на берегу моря построили
университет построили
миллиард деревов посадили
зарплату врачам подняли...
я ничего не зыбыл ?
пора бы уже и здоровье поправить
Ви в провінційну лікарню зайдіть. Ні лікарів ні обладнання. І три шкури деруть.
А пенсіонеру так взагалі погибель. Простіше вмерти, ніж лікуватися.
Нікчеми з кінця вісімдесятих грабують побудоване потом і кровю мільйонів українців, а людей за сміття вважають
Зе КЛОУНИ ЗНОВУ ХОЧУТЬ БАБЛА ПОСТРИГТИ З ВІВЦІВ
25 мая 2015 Тарифы на https://www.segodnya.ua/ukraine/dollar-mozhno-kupit-uzhe-menshe-chem-za-8-hriven.html газ должны быть снижены вдвое уже в июне. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия https://www.segodnya.ua/ukraine/medvedev-trebuet-vzyckat-c-ukrainy-denhi-za-haz-puct-dazhe-ciloj.html Тимошенко .
11 декабря 2018 Ю. Тимошенко пообещала снизить цены на газ для населения в 2 раза в случае победы на выборах.
05.03.2019 Тимошенко пытается вернуть тарифы в прошлое. Тимошенко пообещала снизить цену на газ в два раза, еще один кандидат https://file.liga.net/persons/kaplin-sergey Сергей Каплин - в четыре.
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Пан Єрмак на форумі «Україна 30. Здорова Україна» демонструє важливість здорового сну. Мабуть, роботи багато, недосипає…
Фотофакт :
https://pbs.twimg.com/media/E4eU7tKXEAEE1Zv?format=jpg&name=small
Так вот, утырок это знает, а специально для зебилов: хорошая медицина ОЧЕНЬ дорого стоит, а эти твари денюжку на себя выделяют, да на ментов с прокурорами, да на королева с сирожей бородатым.
Так что зебилы... Ну вы меня поняли
помоему в эти красивые, прекрасные сказки уже особо даже зебилы не верят, ну кроме совсем отбитых фанатов г+г... так как, мне кажется, эволюция свое сделали за тысячилетия и хоть капли критического мышления присутствует что бы сопоставить экономический кризис в стране и полный аут в борьбе с пандемией с этими всем подымим, повысим, сделаем, простроим и посадим, просто немножко позже
Он отметил, что глава государства с первого дня работы поставил своей целью построение счастливой страны с высоким уровнем жизни, что возможно лишь при условии улучшения здоровья украинцев.
Во чешет ермак... И это все на фоне
1.Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму - Мінсоц
2.В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють (!!!) , торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині...
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Тобто, високого рівня життя вже досягли , тепер таким же методом брехні та окозамилювання піднімемо рівень здоров"я українців ... ПРокляті ЗЕгниди януковичевських вош!!!