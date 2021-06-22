Суд решил не отстранять от должности сотрудника НПУ, который вместе с "Беркутом" с применением силы задержал журналистов на Майдане в 2014-м

Печерский суд Киева не отстранил от должности заместителя начальника 2 отдела 4 управления Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 15 июня.

Подозреваемый более 10 лет работает в правоохранительных органах, в настоящее время занимает руководящую должность в Национальной полиции Украины, соответственно, имеет там связи, поэтому, как считает следователь, может давить на свидетелей, экспертов, потерпевших.

Но судья Волкова считает, что не доказана необходимость отстранения его от должности. Кроме того, с момента событий, в отношении которых ведется следствие, прошло более 7 лет и на сегодняшний день отсутствуют факты незаконного влияния подозреваемого на кого-либо из участников уголовного производства.

4 июня Печерский суд отказал в помещении подозреваемого под круглосуточный домашний арест, обязав прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье и в суд.

1 июня должностному лицу было вручено подозрение. По материалам дела, 18 февраля 2014-го, находясь в центральной части Киева подозреваемый совместно с сотрудниками подразделения "Беркут", препятствовал собраниям граждан, а также незаконно задержал корреспондента и оператора "5 канала", использовав насилие. Журналистам действиями правоохранителей были причинены телесные повреждения, кроме того, была повреждена видеокамера и другое профессиональное оборудование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотруднику Нацполиции, вместе с "Беркутом" задержавшему журналистов на Майдане в 2014 году, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Напомним, 18 февраля 2014-го в Киеве в Крепостном переулке бойцы "Беркута" избили съемочную группу "5 канала" - журналиста Азада Сафарова и оператора Сергея Клименко, разбив их технику. Сафарову сломали руку.

Чиновник подозревается в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов; незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом на выполнение явно преступного приказа с применением физического насилия, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа на выполнение явно преступного приказа, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток.

За незаконное препятствование журналистской деятельности и мирным собраниям (ч. 1 ст. 171, ст. 340 УК Украины) сроки давности привлечения к уголовной ответственности уже прошли (для нетяжелых преступлений срок - 5 лет). Однако чиновника еще могут наказать за превышение служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины), что является тяжким преступлением со сроком давности - 10 лет.