РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10644 посетителя онлайн
Новости Преступления милиции Расследование преступлений на Майдане
2 360 13

Суд решил не отстранять от должности сотрудника НПУ, который вместе с "Беркутом" с применением силы задержал журналистов на Майдане в 2014-м

Суд решил не отстранять от должности сотрудника НПУ, который вместе с

Печерский суд Киева не отстранил от должности заместителя начальника 2 отдела 4 управления Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 15 июня.

Подозреваемый более 10 лет работает в правоохранительных органах, в настоящее время занимает руководящую должность в Национальной полиции Украины, соответственно, имеет там связи, поэтому, как считает следователь, может давить на свидетелей, экспертов, потерпевших.

Но судья Волкова считает, что не доказана необходимость отстранения его от должности. Кроме того, с момента событий, в отношении которых ведется следствие, прошло более 7 лет и на сегодняшний день отсутствуют факты незаконного влияния подозреваемого на кого-либо из участников уголовного производства.

4 июня Печерский суд отказал в помещении подозреваемого под круглосуточный домашний арест, обязав прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье и в суд.

1 июня должностному лицу было вручено подозрение. По материалам дела, 18 февраля 2014-го, находясь в центральной части Киева подозреваемый совместно с сотрудниками подразделения "Беркут", препятствовал собраниям граждан, а также незаконно задержал корреспондента и оператора "5 канала", использовав насилие. Журналистам действиями правоохранителей были причинены телесные повреждения, кроме того, была повреждена видеокамера и другое профессиональное оборудование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотруднику Нацполиции, вместе с "Беркутом" задержавшему журналистов на Майдане в 2014 году, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Напомним, 18 февраля 2014-го в Киеве в Крепостном переулке бойцы "Беркута" избили съемочную группу "5 канала" - журналиста Азада Сафарова и оператора Сергея Клименко, разбив их технику. Сафарову сломали руку.

Чиновник подозревается в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов; незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом на выполнение явно преступного приказа с применением физического насилия, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа на выполнение явно преступного приказа, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток.

За незаконное препятствование журналистской деятельности и мирным собраниям (ч. 1 ст. 171, ст. 340 УК Украины) сроки давности привлечения к уголовной ответственности уже прошли (для нетяжелых преступлений срок - 5 лет). Однако чиновника еще могут наказать за превышение служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины), что является тяжким преступлением со сроком давности - 10 лет.

Беркут (8689) суд (25086)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Велике преЗЕдентство це:
Велике кумівництво.
Велике Бенявництво.
Велике крадівництво.
Велике ковідництво.
Велике зрадівництво.
Велике ригоповернитство.
Велике мирвочахпутінвництво.
Велике капітулянство.
Велике відпочинство.
Велике боргівництво.
Велике шашликівництво...
показать весь комментарий
22.06.2021 14:21
+13
Велике брехівництво...

Суд решил не отстранять от должности сотрудника НПУ, который вместе с "Беркутом" с применением силы задержал журналистов на Майдане в 2014-м - Цензор.НЕТ 5624
показать весь комментарий
22.06.2021 14:22
+6
Велике садівництво треба додати.

На сьогоднішній день за оголошеною "програмою" "мільярд дерев за 10 років", зелена макака вже мала посадити 3 835 616 дерев. посаджено - "0"
показать весь комментарий
22.06.2021 14:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Велике преЗЕдентство це:
Велике кумівництво.
Велике Бенявництво.
Велике крадівництво.
Велике ковідництво.
Велике зрадівництво.
Велике ригоповернитство.
Велике мирвочахпутінвництво.
Велике капітулянство.
Велике відпочинство.
Велике боргівництво.
Велике шашликівництво...
показать весь комментарий
22.06.2021 14:21 Ответить
Велике брехівництво...

Суд решил не отстранять от должности сотрудника НПУ, который вместе с "Беркутом" с применением силы задержал журналистов на Майдане в 2014-м - Цензор.НЕТ 5624
показать весь комментарий
22.06.2021 14:22 Ответить
Велике садівництво треба додати.

На сьогоднішній день за оголошеною "програмою" "мільярд дерев за 10 років", зелена макака вже мала посадити 3 835 616 дерев. посаджено - "0"
показать весь комментарий
22.06.2021 14:23 Ответить
так свій же , може коріш татарова ... зараз чомусь згадуються ********* палки
показать весь комментарий
22.06.2021 14:24 Ответить
Суд решил не отстранять от должности сотрудника НПУ, который вместе с "Беркутом" с применением силы задержал журналистов на Майдане в 2014-м - Цензор.НЕТ 445
показать весь комментарий
22.06.2021 14:24 Ответить
Судді мріють, що доля Чаушеску їх мине?
показать весь комментарий
22.06.2021 14:32 Ответить
Да и не только судам а и всему миру насрать на Украину,что указывають политические события последней недели.А вот политический провал во всех направлениях украинского МИД и ,,интересного,,правительства очевиден.Может ЗЕ приравнять к *****,ведь только он мог развалить за два года то что ***** разваливало лет этак 15-20-ть.
показать весь комментарий
22.06.2021 14:38 Ответить
Для суддівських він свій, рідний - такий само мерзотник.
показать весь комментарий
22.06.2021 15:04 Ответить
мрази
показать весь комментарий
22.06.2021 16:15 Ответить
Ну дык, самый гуманный суд в мире! НИ ДНА ЕМУ НИ ПОКРЫШКИ!!!
показать весь комментарий
22.06.2021 17:25 Ответить
тамбовський вовк нам суддя(((
показать весь комментарий
22.06.2021 18:45 Ответить
Вовки продолжают гнобить украинцев и Украину.
У рюкзакова собралась вся мусорня захарченко. рюкзаков черт!
Верните ПОЛИЦИЮ ХАТИИ ДЕКАНОИДЗЕ!
показать весь комментарий
22.06.2021 18:54 Ответить
Ні честі, ні гідності... А Разумком їм ще 600 лімонів підкинув. Кодло гадюче!
показать весь комментарий
22.06.2021 22:20 Ответить
 
 