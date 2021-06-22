До конца лета штамм коронавируса "дельта" будет доминировать на всей территории Европы, - ученые Нацакадемии наук

Несмотря на положительную эпидемическую динамику в Украине, обеспокоенность вызывает быстрое распространение штамма "дельта" (так называемый индийский штамм коронавируса) в европейских странах.

Этот штамм уже доминирует в Великобритании, Российской Федерации, Португалии, наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых Национальной академии наук Украины.

"В остальных странах Европы штамм "дельта" быстро вытесняет другие. Ожидается, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы", - следует из прогноза ученых.

Также подчеркивается, что страны, в которых "дельта" уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика, подобного странам Восточной Европы - таким, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия.

"Эпидемическая динамика Украины сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года", - сообщили ученые.

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