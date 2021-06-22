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Новости Коронавирус и карантин
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Количество летальных случаев от COVID-19 снизилось в 9 раз по сравнению с апрелем, - НАН Украины

Количество летальных случаев от COVID-19 снизилось в 9 раз по сравнению с апрелем, - НАН Украины

Число положительных тестов на COVID-19 упало в 25 раз в сравнении с апрелем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАН Украины, об этом говорится в в обзоре текущей эпидемической ситуации.

"На сегодня, по сравнению с пиковым периодом начала апреля 2021, количество положительных тестов упало в 25 раз, новых выявлений - в 20 раз, летальных случаев - в 9 раз. Количество активных инфицированных и количество новых выявлений примерно соответствуют аналогичным показателям за июль 2020 года с той разницей, что в 2020-м в этот период наблюдалась фаза медленного роста, а сейчас в Украине продолжается период стабильного быстрого падения", - говорится в сообщении.

Кроме того, недельное снижение числа новых госпитализаций замедлилось до 18,2% против снижения на 29,7% неделю назад.

Доля госпитализированных детей остается повышенной при относительно низком количестве лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди детей, что может быть признаком усиления эпидемии других вирусных заболеваний, более типичных для детей.

Также читайте: До конца лета штамм коронавируса "дельта" будет доминировать на всей территории Европы, - ученые Нацакадемии наук

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Дельта на подходе.
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22.06.2021 14:43 Ответить
А как на счет спида,что у нас из спидом,какая статистика на этот год?Возможно мы маски надеваем не на то место?
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22.06.2021 14:45 Ответить
P.S.А ведь на банальные кишечные инфекции заболело больше чем на долбаный ковид,но властьи в барабаны почему-то не бют а бюд по предприятиям общепита которые только исполнители а не поставщики вирусных продуктов.
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22.06.2021 14:48 Ответить
Ультрафиолет инактивирует коронавирус в разы быстрее, чем можно было предположить, исходя из теоретических расчетов, сообщают ученые из США. Однако причина этого пока не ясна. Возможно, ультрафиолетовые волны заставляют реагировать компоненты биологических жидкостей, что способствует гибели вируса.

У нас в НАН об этом не знают? Или Кива наших науковців заразил каким-то особым вирусом твердолобости?
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22.06.2021 14:58 Ответить
В НАНе Украины могут только считать
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24.06.2021 23:44 Ответить
 
 