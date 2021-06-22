Количество летальных случаев от COVID-19 снизилось в 9 раз по сравнению с апрелем, - НАН Украины

Число положительных тестов на COVID-19 упало в 25 раз в сравнении с апрелем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАН Украины, об этом говорится в в обзоре текущей эпидемической ситуации.

"На сегодня, по сравнению с пиковым периодом начала апреля 2021, количество положительных тестов упало в 25 раз, новых выявлений - в 20 раз, летальных случаев - в 9 раз. Количество активных инфицированных и количество новых выявлений примерно соответствуют аналогичным показателям за июль 2020 года с той разницей, что в 2020-м в этот период наблюдалась фаза медленного роста, а сейчас в Украине продолжается период стабильного быстрого падения", - говорится в сообщении.

Кроме того, недельное снижение числа новых госпитализаций замедлилось до 18,2% против снижения на 29,7% неделю назад.

Доля госпитализированных детей остается повышенной при относительно низком количестве лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди детей, что может быть признаком усиления эпидемии других вирусных заболеваний, более типичных для детей.

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