Высокий уровень миграции из РФ создает риск быстрого распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - Нацакадемия наук

На сегодняшний день доля штамма "дельта" в России уже составляет около 72%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых Национальной академии наук Украины.

"Из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине и высокого уровня миграции из РФ штамм "дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь тяжелые последствия...Ослабление в отношении тех, кто прибывает с временно оккупированных территорий, предложенные правительством Украины, усиливают риски быстрой вспышки на Востоке страны, вызванной штаммом "дельта", - следует из прогноза.

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