РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5423 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 860 23

Высокий уровень миграции из РФ создает риск быстрого распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - Нацакадемия наук

Высокий уровень миграции из РФ создает риск быстрого распространения штамма коронавируса

На сегодняшний день доля штамма "дельта" в России уже составляет около 72%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых Национальной академии наук Украины.

"Из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине и высокого уровня миграции из РФ штамм "дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь тяжелые последствия...Ослабление в отношении тех, кто прибывает с временно оккупированных территорий, предложенные правительством Украины, усиливают риски быстрой вспышки на Востоке страны, вызванной штаммом "дельта", - следует из прогноза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца лета штамм коронавируса "дельта" будет доминировать на всей территории Европы, - ученые Нацакадемии наук

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) россия (95441) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
То закрийте нах кордон з Козлостаном , в чому трабли??
показать весь комментарий
22.06.2021 15:01
+15
Никого в зеленом руководстве реально не интересует здоровье населения Украины, а вот показать себя перед Западом хорошими и великодушными им это очень хочется. Картинка им дороже человека.
показать весь комментарий
22.06.2021 14:55
+15
Автобус из Уханя местное население Санжар встречало камнями? Сейчас больные лапти шастают по Украине абсолютно свободно....Может их подсрачниками загнать в руцкий мир? И не пускать к нам ?
показать весь комментарий
22.06.2021 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никого в зеленом руководстве реально не интересует здоровье населения Украины, а вот показать себя перед Западом хорошими и великодушными им это очень хочется. Картинка им дороже человека.
показать весь комментарий
22.06.2021 14:55 Ответить
им то что, они давно вакцинировались..., а бабы еще нарожают...
показать весь комментарий
22.06.2021 15:10 Ответить
Що при пороху шастали туди сюди що при цьому
показать весь комментарий
22.06.2021 14:57 Ответить
при пороху, кацапам був заборонений в'їзд в Україну. зе-чмо зняло заборону.
показать весь комментарий
22.06.2021 15:05 Ответить
чушь!
показать весь комментарий
22.06.2021 15:20 Ответить
Бред
показать весь комментарий
22.06.2021 21:26 Ответить
Що бред ?поїзди відмінили чи вони пусті ганяють до кацапів ? Чи на заробітки ніхто вже неїде в парашу ?при Порошенко закрили тільки чоловікам від 14 до 65? Решта шастала і шастає баньки роззуйте спочатку,яка в член різниця хто то є,російський цап чи український козел,воно їде туди і звідти
показать весь комментарий
26.06.2021 15:21 Ответить
Я на інший меседж написав-:бред- .А з вами згоден
показать весь комментарий
26.06.2021 15:47 Ответить
Вперше в житті бачу україномовного "бандерівця"-набутилочніка
показать весь комментарий
24.06.2021 20:01 Ответить
Якби ти мене побачив то просто здох від ножичка впечінці ,******* ти сраний
показать весь комментарий
26.06.2021 14:52 Ответить
Підер смердючий
показать весь комментарий
26.06.2021 14:52 Ответить
воооот....вот это и есть главное предостережение - не хер шастать на рашку ибо привезешь на себе парашку (а оно нам совсем не надо)
показать весь комментарий
22.06.2021 15:00 Ответить
То закрийте нах кордон з Козлостаном , в чому трабли??
показать весь комментарий
22.06.2021 15:01 Ответить
сєріали квартала95 не будуть продаватись на московії. бубочка старається заради свого бізнесу
показать весь комментарий
22.06.2021 15:07 Ответить
це до кого ти звертаєшся? Що, вчені мають стати замість погранців на КПП?
показать весь комментарий
22.06.2021 15:08 Ответить
Автобус из Уханя местное население Санжар встречало камнями? Сейчас больные лапти шастают по Украине абсолютно свободно....Может их подсрачниками загнать в руцкий мир? И не пускать к нам ?
показать весь комментарий
22.06.2021 15:05 Ответить
А спам у многих не открывается😂🌷Получается,сам для себя строчишь?Или у себя?😂🌷×××
показать весь комментарий
22.06.2021 15:18 Ответить
А у #ННЦРМ АМН України, медичним сестрам за місяць роботи у ковідному відділенні, виплатили по 2,5-3 тисячі гривень. Вітаємо керівництво https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BD%D1%86%D1%80%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZUlaYpomT0dALI3Gu5Y0GSw9Lc0RTJACrauaCFqskjI4ZxszBI8VAuevb_dZ7sfCV4AHbUwe349NZi3Uv6WWFB6rtAlsGjRS-PTU23kUbLIub-m3-nGOOqqxR-SkQw3s9M&__tn__=R]-R #ННЦРМ .
показать весь комментарий
22.06.2021 15:21 Ответить
А зачем ты пишешь каждый день эту *****?Ты обделен вниманием?😂🌷×××
показать весь комментарий
22.06.2021 15:29 Ответить
Ну мы же не будем перекрывать границы, это же не наши методы 😁
показать весь комментарий
22.06.2021 16:04 Ответить
Высокий уровень миграции из РФ..... Куда, в Украину? Это что-то новенькое
показать весь комментарий
22.06.2021 17:19 Ответить
 
 