"Это граничит с объявлением экономической войны", - МИД Беларуси о новых санкциях Запада
В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на введение экономических санкций со стороны Евросоюза, США, Великобритании и Канады, назвав их "контрпродуктивными и порочными".
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия - санкции и давление на суверенное государство. На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры".
Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, также, как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и по достоинству оценят столь щедрую "поддержку" ЕС. Теперь еще более очевиден ответ на традиционный вопрос: "Что ЕС сделал для Беларуси?" Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контрпродуктивны и порочны. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, "иссушить режим финансово". По сути это граничит с объявлением экономической войны. Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединенная Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз", - сказано в сообщении.
Также в МИД Беларуси добавили, что санкции Запада "не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта".
"Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства. В итоге Евросоюз преднамеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее. Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска "окон возможностей" по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Призываем все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по "тропе санкционной войны", прислушаться к голосу разума и подумать о будущем", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, 21 июня министры иностранных дел стран Европейского Союза решили ввести санкции против 86 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. В том числе речь идет о причастных к вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, после которого задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Также о введении санкций против 16 физических и пяти юридических лиц Беларуси в ответ на репрессии со стороны режима Александра Лукашенко против представителей оппозиции и СМИ сообщили Соединенные Штаты.
Канада также ввела дополнительные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в мае и ареста Романа Протасевича.
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А шо?
Як вижити без білорузьких " морепродуктіу та хфуктіув"???!
Пропадуть буржуї без бульби.
Теперь сажай бульбу с червяками.
"Кручинную голову можно утешить надеждой, безутешное серце - успокоить мечтой, и только суровый желудок не идeт ни на какие компромиссы."
правда ?
Унікальні дибіли .