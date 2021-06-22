"Это граничит с объявлением экономической войны", - МИД Беларуси о новых санкциях Запада

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на введение экономических санкций со стороны Евросоюза, США, Великобритании и Канады, назвав их "контрпродуктивными и порочными".

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия - санкции и давление на суверенное государство. На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры".

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Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, также, как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и по достоинству оценят столь щедрую "поддержку" ЕС. Теперь еще более очевиден ответ на традиционный вопрос: "Что ЕС сделал для Беларуси?" Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контрпродуктивны и порочны. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, "иссушить режим финансово". По сути это граничит с объявлением экономической войны. Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединенная Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз", - сказано в сообщении.

Также в МИД Беларуси добавили, что санкции Запада "не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта".

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"Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства. В итоге Евросоюз преднамеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее. Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска "окон возможностей" по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Призываем все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по "тропе санкционной войны", прислушаться к голосу разума и подумать о будущем", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 21 июня министры иностранных дел стран Европейского Союза решили ввести санкции против 86 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. В том числе речь идет о причастных к вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, после которого задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Также о введении санкций против 16 физических и пяти юридических лиц Беларуси в ответ на репрессии со стороны режима Александра Лукашенко против представителей оппозиции и СМИ сообщили Соединенные Штаты.

Канада также ввела дополнительные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в мае и ареста Романа Протасевича.