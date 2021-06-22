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"Это граничит с объявлением экономической войны", - МИД Беларуси о новых санкциях Запада

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на введение экономических санкций со стороны Евросоюза, США, Великобритании и Канады, назвав их "контрпродуктивными и порочными".

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия - санкции и давление на суверенное государство. На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада ужесточила санкции против Беларуси из-за задержания Протасевича, - глава МИД Гарно

Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, также, как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и по достоинству оценят столь щедрую "поддержку" ЕС. Теперь еще более очевиден ответ на традиционный вопрос: "Что ЕС сделал для Беларуси?" Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контрпродуктивны и порочны. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, "иссушить режим финансово". По сути это граничит с объявлением экономической войны. Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединенная Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз", - сказано в сообщении.

Также в МИД Беларуси добавили, что санкции Запада "не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта".

Также читайте: Новые санкции Евросоюза против Беларуси затронут 86 человек и учреждений, - Боррель

"Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства. В итоге Евросоюз преднамеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее. Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска "окон возможностей" по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Призываем все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по "тропе санкционной войны", прислушаться к голосу разума и подумать о будущем", - говорится в заявлении. 

Как сообщалось, 21 июня министры иностранных дел стран Европейского Союза решили ввести санкции против 86 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. В том числе речь идет о причастных к вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, после которого задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Также о введении санкций против 16 физических и пяти юридических лиц Беларуси в ответ на репрессии со стороны режима Александра Лукашенко против представителей оппозиции и СМИ сообщили Соединенные Штаты. 

Канада также ввела дополнительные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в мае и ареста Романа Протасевича.

Беларусь (7888) санкции (11276)


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Топ комментарии
+39
Мала дитина - велика громадянка

"Это граничит с объявлением экономической войны", - МИД Беларуси о новых санкциях Запада - Цензор.НЕТ 2352
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22.06.2021 15:05
+33
Ну а що ти хотів ********** вусатий.
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22.06.2021 14:56
+15
Здоровья и удачи Ей и ЕЕ Родителям!
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22.06.2021 15:15
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Ну а що ти хотів ********** вусатий.
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22.06.2021 14:56 Ответить
От блин, догадались.
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22.06.2021 14:56 Ответить
прессовать #уйло боятся, и не выгодно$, вот и решили на усатом отыграться, блеснуть чешуей.
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22.06.2021 15:03 Ответить
Да.

А шо?
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22.06.2021 15:01 Ответить
Шооо?!
Як вижити без білорузьких " морепродуктіу та хфуктіув"???!
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22.06.2021 15:01 Ответить
Було би куди практичніше, якби ***** придавили би такими санкціями, щоб той рознюнявся... Тоді би і бульбофюреру нікуди було би діватись...
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22.06.2021 15:01 Ответить
Так это так, пристрелка. В пятницу введут секторальные и 10% ВВП отправятся под хвост коровам которые луканфюрер показывал как правильно от навоза отмывать.
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22.06.2021 15:03 Ответить
Б-ггггг...Смешно...Почему Евросоюз должен что-либо делать для Белорусской ССР?
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22.06.2021 15:03 Ответить
Бубочкина школа, пфи...
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22.06.2021 15:15 Ответить
Вже скоро від бубочки почуємо

"Це межує з оголошенням економічної війни", - МЗС Білорусі про нові санкції Заходу - Цензор.НЕТ 7748
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22.06.2021 15:22 Ответить
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22.06.2021 15:38 Ответить
Не видать эуропейцам бяларусских креветок
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22.06.2021 15:03 Ответить
Зато сябрам - по тяге летать в Египет, через Чукотку.
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22.06.2021 15:32 Ответить
Кацапи на 80 % літали в Шарм через білорусь, стидливо ховаючи свої паспорта з куркою-мутантом перед паспортним контролем. Прямі чартери в Шарм і Хургаду їм ***** закрив.Тепер і ця лавочка закрилась. Залишилось через Казахстан або прямі рейси до Каїру і Александрії а потім 6-8 год на автобусі через пустелі.... Красота !
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22.06.2021 19:14 Ответить
Что хотели, то и получили! Нельзя быть против всего мира. Если весь цивилизованный мир против тебя-значит ты не прав. А на России свет клином не сошелся.
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22.06.2021 15:04 Ответить
Де ви бачите цивілізований "мир"? Поведінка західних країн зараз подібна до гопників. Повне розчарування від їхньої "цивілізації".
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22.06.2021 22:25 Ответить
Недаром білоруси не хочуть в єс.
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22.06.2021 23:09 Ответить
На "разочарованный и обиженных", как известно воду возят. Там не собираются помогать захребетникам, мошенникам , ворам и бандитам. Нарушаешь договоренности - гуляй вальсом!
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22.06.2021 23:13 Ответить
Мала дитина - велика громадянка

"Это граничит с объявлением экономической войны", - МИД Беларуси о новых санкциях Запада - Цензор.НЕТ 2352
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22.06.2021 15:05 Ответить
Здоровья и удачи Ей и ЕЕ Родителям!
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22.06.2021 15:15 Ответить
Там одной краски пошло гривен на 500. Родителям респект за качественную работу.
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22.06.2021 15:31 Ответить
Толкают его в объятия пуйла. Теперь это 100% будет Белорусский автономный округ в составе РФ
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22.06.2021 15:06 Ответить
пусть куйло кормит еще и беларусию, с него не убудет
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22.06.2021 15:09 Ответить
Он ее не кормит , он ее доит .
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22.06.2021 19:41 Ответить
білорасєя на підсосі у расєї...
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22.06.2021 20:48 Ответить
ага. снова пьяные афроамериканские солдаты НАТО на бэтэрах заливают монтажную пену в трусики диспетчеру Карлосу.
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22.06.2021 15:25 Ответить
Як можна штовхнути у обійми до путена те що і так йому належить?))) Друже, у тебе мабуть амнезія))) це саюзная дяржава і путен примусить виконати усе що напідписував твій суверений президен лукашенка...
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22.06.2021 20:52 Ответить
Чому брешеш? Білорусь незалежна, і поки що Лукашенко тримає її під контролем. Західне шакальйо гоне його в Росію, а потім і ми будемо на черзі.
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22.06.2021 22:33 Ответить
А то, что ИХ, Белоруссии, поведение - обычный ТЕРРОРИЗМ, они так до сих пор и не поняли?
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22.06.2021 15:06 Ответить
путлер уже довольный потирает маленькие ручонки !
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22.06.2021 15:06 Ответить
При каждом своем тоталитарном дебилизме, что Путин, что Лукошенко любят притягивать и ссылаться на Вторую Мировую. Вот бы и их к стенке по законам военного времени, которое они так любят пиарить в свою пользу
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22.06.2021 15:08 Ответить
"Это граничит с объявлением экономической войны", - МИД Беларуси о новых санкциях Запада - Цензор.НЕТ 8118

Пропадуть буржуї без бульби.
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22.06.2021 15:08 Ответить
без бяларуских креведок.
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22.06.2021 15:23 Ответить
Ну что, лысый поц, будешь сажать самолёты с блоггерами ?
Теперь сажай бульбу с червяками.
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22.06.2021 15:34 Ответить
Будете сміятися, але білоруси купують картоплю в Україні. Фурами.
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22.06.2021 16:16 Ответить
Я сміятись не буду бо до карантину на нашому базарі було більше білорусів ніж українців і купляють вони у нас всі продукти і горілку бо наше і дешевше і смачніше. А нам тільки ціні підіймають попитом і чергами.
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22.06.2021 16:36 Ответить
Знову брехня, у нас попитом користувались білоруські продукти.
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22.06.2021 22:39 Ответить
Сколько дешевых понтов и ничем не подкрепленного апломба. Картофельники совсем берегов не видят)
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22.06.2021 15:15 Ответить
Пихатість і дешеві понти дійсно характерна риса багатьох білорасєян...
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22.06.2021 20:54 Ответить
не сильно кричите!, а то глубже введут!)
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22.06.2021 15:20 Ответить
ой, ну надо же!!! как неожиданно! и кто бы мог подумать???
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22.06.2021 15:22 Ответить
Ябацьки, как те проститутки. В свое время хныкали , шо муйло щимит их бизнес калийных удобрений ценами на энергоносители, потому с аналоничной кацаппродукцией беларусская - неконкурентноспособна. То хныкались, мол, кацапы щимят бульбо-мясомолочку. То хныкали , шо кацапы им отпускают энергоносители по евроценам... А сами , в отношении иностранного самолета поступили по-пиратски... Ответочка пришла, чавой хныкать. Санкции снять - Протасевича отпустить, извинившись...Всего-то делов...
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22.06.2021 15:28 Ответить
Всего-то делов?))) у білорасєї продавець шкарпеток у тебе не вибачиться...)))
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22.06.2021 20:59 Ответить
Германию ждёт дефолт без беларусских мотоциклов.
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22.06.2021 15:32 Ответить
А ти як думав, нацюцюрник вусатий?
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22.06.2021 15:36 Ответить
М-да-а-а! Ходіння на мітинги з квіточками - одне А з пустими каструлями - зовсім інше Вони голосно дзвенять на вулицях! Білоруси хотіли підтримки Заходу? Отримають! Загороджувальні загони у війну теж "підтримували" війська - щоб ті "насмерть стояли" А тут їх роль зіграють голодні шлунки! А "бульбофюрер хай надривається розповідаючи як "каварний Запад" душить мирний білоруський народ!
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22.06.2021 15:40 Ответить
Білоруський народ тільки більше згуртується навколо бацька і пошле подалі зрадників, що сичать і гарчать з-за кордону.
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22.06.2021 22:46 Ответить
Хай гуртується
"Кручинную голову можно утешить надеждой, безутешное серце - успокоить мечтой, и только суровый желудок не идeт ни на какие компромиссы."
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23.06.2021 03:19 Ответить
отгораживаются так от прокаженньіх....
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22.06.2021 15:42 Ответить
Лепрозорій!
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22.06.2021 17:49 Ответить
Нужен ответ! Перекрыть поставки холодильников Атлант в Италию и Германию например! Пусть пожалеют о содеянном! Ответ будет жёсткий! 😁😁
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22.06.2021 16:00 Ответить
Дык выход есть ЕС его озвучил - Луку с пляжа и новые выборы под эгидой ЕС Но агрофюрер как вошь за тулуп держится за власть Вот и ответка на его диктатуру Это четвёртый пакет санкций В пути пятый . Будут ему новые блага...
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22.06.2021 16:01 Ответить
что может противопоставить Европе эта нищая и полуфеодальная БЕларусь, во главе с придурком Лукашенко?
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22.06.2021 16:05 Ответить
санкции только на пользу, а ябацька с сучёнком калюнькой балаболы,
правда ?
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22.06.2021 16:53 Ответить
Точно точно, скоро заблагоденствуете, ггг
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22.06.2021 17:38 Ответить
Синок! Ти не подумав про те що "санкції" - це тільки тупа відмова від покупки товарів! Це може буть і заборона операцій з валютою через банки Європи наприклад А можуть "затиснуть яйця" з імпортом необхідних комплектуючих - у Росії он проблеми з розробкою нових газових родовищ саме з цієї причини А вам до Росії - "як до Києва рачки"! Ваші "санкції" Європі - "шо слону - дробина!" Народ жаль - доведуть ваші "необільшовики" Білорусь "до ручки"!
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22.06.2021 17:48 Ответить
Окончательно завершиться процесс преобразования страны в росийкую волость . Сталобыть помойку росийской империи . Идиоты вы там все лукашисты .
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22.06.2021 19:45 Ответить
Вы не знаете, как называется страна, в которой вы живете? Это, как минимум, странно...
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22.06.2021 20:17 Ответить
Не понтуйся задарь)) тут усі знають ваш експорт як облуплений)) звісно що санкції Заходу проти білорасєї завалять світову економіку, лукашенка розповівце народу і дітям у лікарні яку відвідував...)))
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22.06.2021 21:04 Ответить
Поміняй прапорець на свій "гудмановський".
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22.06.2021 22:59 Ответить
Данеужта? А заранее думать не пробовали? В смысле - головой...
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22.06.2021 17:11 Ответить
сажать гражданский самолет с использованием военного истребителя это жест доброй воли , тупые лукадрищенские колхозаны ?
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22.06.2021 19:48 Ответить
Може, збити його було б менше проблем...
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22.06.2021 22:53 Ответить
Найдорожче затримання в історії людства . Вартість затримання людини в десятки разів перевищує вартість всіх білоруських мусорил , кгб , армії та всього вищого керівнитства країни , разом зі всіма картопляними полями , заводами та фабриками .
Унікальні дибіли .
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22.06.2021 22:47 Ответить
 
 