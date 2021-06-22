У Меркель считают, что отношения с РФ достигли кризисной точки: Путин не заинтересован в партнерстве

Эксперт партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в 80-ю годовщину со дня нападения нацистской Германии на СССР констатировал, что отношения с Россией достигли кризисной точки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Отношения с РФ опустились на очень низкий уровень", - заявил глава внешнеполитического комитета бундестага в интервью медиакомпании ARD во вторник, 22 июня.

"Германия должна всегда осознавать историческую вину за Вторую мировую войну, но сегодня мы все же должны быть реалистичными. Россия лишает своих западных соседей права на свободное самоопределение, и это - корень проблемы. У России нет права предписывать Украине или другим государствам отказываться от демократического устройства. Польша и страны Балтии также вернули себе свободу", - указал христианско-демократический политик.

Рёттген обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот "не заинтересован в партнерстве, компромиссах и балансе".

"Вместо этого мы видим все больше подавления внутри страны и все больше агрессии в отношениях с другими странами", - сказал Рёттген, указав, что причина этого - в "проблеме с внутренней легитимацией".

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По словам Норберта Рёттгена, отношения с Россией можно улучшить лишь руководствуясь реализмом. Саммит президента США Байдена и Путина был "правильным форматом", считает он.

"На этой встрече не был решен ни один из конфликтов, но мы должны снова научиться урегулировать конфликты и как минимум снова начать разговаривать друг с другом", - подчеркнул эксперт по внешней политике из партии Меркель.