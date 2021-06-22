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У Меркель считают, что отношения с РФ достигли кризисной точки: Путин не заинтересован в партнерстве

У Меркель считают, что отношения с РФ достигли кризисной точки: Путин не заинтересован в партнерстве

Эксперт партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в 80-ю годовщину со дня нападения нацистской Германии на СССР констатировал, что отношения с Россией достигли кризисной точки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Отношения с РФ опустились на очень низкий уровень", - заявил глава внешнеполитического комитета бундестага в интервью медиакомпании ARD во вторник, 22 июня.

"Германия должна всегда осознавать историческую вину за Вторую мировую войну, но сегодня мы все же должны быть реалистичными. Россия лишает своих западных соседей права на свободное самоопределение, и это - корень проблемы. У России нет права предписывать Украине или другим государствам отказываться от демократического устройства. Польша и страны Балтии также вернули себе свободу", - указал христианско-демократический политик.

Рёттген обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот "не заинтересован в партнерстве, компромиссах и балансе".

"Вместо этого мы видим все больше подавления внутри страны и все больше агрессии в отношениях с другими странами", - сказал Рёттген, указав, что причина этого - в "проблеме с внутренней легитимацией".

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По словам Норберта Рёттгена, отношения с Россией можно улучшить лишь руководствуясь реализмом. Саммит президента США Байдена и Путина был "правильным форматом", считает он.

"На этой встрече не был решен ни один из конфликтов, но мы должны снова научиться урегулировать конфликты и как минимум снова начать разговаривать друг с другом", - подчеркнул эксперт по внешней политике из партии Меркель.

Германия (6943) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31231)


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Топ комментарии
+19
визнаючи вину , ми прокладаємо ПП 2 і відмовляємось давати зброю для ЗСУ ... ось корінь проблеми !
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22.06.2021 15:17
+18
так шо?теперь сп-2 не будет? ***** же не заинтересовано
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22.06.2021 15:15
+14
а шо такое?! ***** аванс не перечислил?
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22.06.2021 15:19
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так шо?теперь сп-2 не будет? ***** же не заинтересовано
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22.06.2021 15:15 Ответить
Нет, ***** отказало комсомолке в должности в грязьпроме
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22.06.2021 15:16 Ответить
ну,значит не заинтересовано
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22.06.2021 15:44 Ответить
визнаючи вину , ми прокладаємо ПП 2 і відмовляємось давати зброю для ЗСУ ... ось корінь проблеми !
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22.06.2021 15:17 Ответить
а що Німеччина крім стрілецької зброї ні чого не виробляє ? тай ми здається в НАТО збираємося .
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22.06.2021 15:31 Ответить
на скільки я знаю в Туреччині майже всі підводні човни німецькі ...
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22.06.2021 15:36 Ответить
у нас океану не має , а ось в кацапів дупа палала б , як би штук три підводні човни патрулювали Чорне море .
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22.06.2021 16:04 Ответить
У нас на зберіганні декілька сот кулеметів мг ще з війни а патронів до ниж нема,використання цих раритетів на блокпостах цілком доцільне і в кацапів сраки запалали б
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22.06.2021 17:03 Ответить
а шо такое?! ***** аванс не перечислил?
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22.06.2021 15:19 Ответить
теперь глубокой озабоченности будет на пару вёдер больше
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22.06.2021 15:25 Ответить
А что ждать от страны которая строит деревянный Рейстаг делает его взятие и грозится повторить ещё раз до Берлина?
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22.06.2021 15:24 Ответить
до какого берлина? их хватило на одно здание и одну захудалую жд станцию. там же тоже не дураки сидят и понимают это
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22.06.2021 15:30 Ответить
максимум Дристалово в Берлин переименуют и сожгут. там бла бла бла только по телевизору.
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22.06.2021 16:06 Ответить
Походу немецкие политики уже не могут существовать без рашки. То денег заработают политической проституцией. То перед выборам сделают из рашки внешнего врага и сплотят электорат вокруг себя.
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22.06.2021 15:25 Ответить
А типа раньше в 14,15 и т.д. Ху..ло был заитересован в партерстве? Это просто бабушка коммунистка из ГДР заигрывает с электоратом перед выборами. Но это слова, а дела говорят что Германия ярый стороник РФ в международной гибридной войне. И немецкие старперы политики родом из Штази и СССР еще получат свое. Ведь по сути все эти Меркели Шредеры Штанмайеры предали и ЕС и народ Германнии.
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22.06.2021 15:27 Ответить
выборы ,выборы - кандидаты - .. - геи у немцев тоже есть))
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22.06.2021 15:44 Ответить
Голова Меркель говорит одно, а руки делают другое и подписывают контракты по Северному потоку 2. Брехуха. Делами пусть докажет, что Россия враг. Или она говорит, что кризисная точка и надо налаживать еще больше сотрудничество??? Шредер в газпроме трудится и Меркель наверное тоже после ухода с поста туда пойдет трудится. Путин немцев покупает, как проституток. Просто испанский стыд за немцев, что они такие дешевки. В Германии русской агентуры, как тараканов! Германию нужно чистить от русской агентуры всеми спецслужбами стран НАТО потому что там паразитов продавшихся русским кругом да около.
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22.06.2021 15:44 Ответить
Ну так Главгомопедофила всея рассеи женщины, тем более преклонного возраста, не интересуют. Он по мальчикам ходок. Кто там молоденький мальчик в ЕС? А, Курц! Дас ист фантастиш!
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22.06.2021 15:46 Ответить
И продолжает покупать газ. Да еще и новый газопровод вот-вот запустит.
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22.06.2021 15:53 Ответить
введите эмбарго на московитские энергоносители и отключите от международных платежных систем. там голод начнется через полгода
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22.06.2021 15:54 Ответить
согласен! Но бизнес партнеры РФ.... Германия, Франция не захотят на это пойти. Сыкуны и марионетки кремля, продажные чиновники европейские....

Вся ихняя европейская ценность - это Бабло $$$
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22.06.2021 18:24 Ответить
да хватит шашкой махать. очередной нарратив кремлевский пропихивать
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22.06.2021 18:39 Ответить
У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві - Цензор.НЕТ 5189
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22.06.2021 15:59 Ответить
Где это такие фейки печатают? Дай ссылку.
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22.06.2021 16:12 Ответить
А сама бабця молчит, как рыба об лёд. ))
Только её соплеменники однопартийцы надрываются, и то только в преддверии выборов.
А так, по факту, их всё устраивает.
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22.06.2021 16:02 Ответить
У Меркель считают, что отношения с РФ достигли кризисной точки - пора выразить очередное беспокойство и заключить договор с РФ о совместных военных действиях на территории Польши, Украины.
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22.06.2021 16:04 Ответить
"проблема с внутренней легитимацией" - єто очень точная и правильная формулировка. Хорошо что немцы начинают это понимать. Ни один диктатор не бросал бы оппозицию за решетку, будь у него уверенность что народ его поддерживает. Большинство россиян ненавидит *****. Но это должно мало радовать соседей. Просто эти россияне ненавидят его потому что он ссыкливое и нерешительное чмо, и далеко не факт что после его смерти эти россияне приведут к власти более адекватного человека
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22.06.2021 16:08 Ответить
Мадам Риббентропп раздуплилась?
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22.06.2021 16:18 Ответить
Политика "заглядывания в глазки" это практически политика капитуляции Украины и показатель полной некомпетентности. Украине нужно настраивается на долгую борьбу за независимость, о дружбе с Россией даже не мечтать. Вот что говорит в недавнем интервью https://www.ft.com/content/1324acbb-f475-47ab-a914-4a96a9d14bac Financial Times Сурков - правая рука путина в "украинском вопросе".
Украина находится прямо между Россией и Западом, и геополитическая гравитация обоих разорвет Украину". "Пока мы не дошли до такого исхода, борьба за Украину не прекратится. Она может угасать, она может вспыхивать, но она неизбежно будет продолжаться". Сурков описывает Минские соглашения - мирное соглашение, подписанное Москвой, Киевом и пророссийскими повстанцами - как акт, который "легитимировал первый раздел Украины"
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22.06.2021 16:41 Ответить
была моя воля я бы его ликвидировал этого Суркова.... это явный террорист, фашист и военный преступник. Где наше ССО??!
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22.06.2021 21:32 Ответить
По большому счету это он инициатор, вдохновитель, который в уши путину вдул эту идею войны с Украиной. Потому что ему все равно, он чеченец, вражда между славянами ему по барабану. А путин метался в панике, что делать, караул, как поднять свой нулевой рейтинг, и в птичку рядился, и уже практически все испробовал, зашел в тупик и тут он хватается за идею Суркова о нападении на Украину и быстрой победоносной войне с присоединением территорий. Это срабатыввает всегда. И эта идея сработала для него, теперь он пожизненный Император Черной Империи Зла.
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22.06.2021 21:42 Ответить
...отношения с РФ достигли кризисной точки... И после этой фразы фрау Меркель должна добавить: несмотря на это, СП-2, как коммерческий проект, обязательно будет введен в эксплуатацию.
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22.06.2021 17:01 Ответить
А ты,тётенька, заглушку на трубе поставь.И в этой заглушке будет истина(как не примитивно это звучит).А все остальное-болтовня.А как показывает история, БОЛТОВНЯ-это ваш основной инструмент,вуалирующий вашу сущность,которая зовётся до безобразия просто---ТРУСОСТЬ (к тому же многовековая).Адресовано всей ЖИРНОЙ Европе.🖕
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22.06.2021 17:34 Ответить
Як не соромно такій зрілій жінці і тертому політичному калачеві так нахабно брехати! Якщо вона ще скаже, що з початків була проти сумно звісного північного потоку-2, то взагалі буде незрозуміло, є наразі у світі таке поняття, як щирість, послідовність, політична відповідальність., чи нема! І що відбувалося за лаштунками ТКГ усі ці роки!?? Про що домовлялося усе це кодло поза плечима України???
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22.06.2021 17:37 Ответить
Ви хоч статтю прочитайте. Де там є думка Меркель? Є гра в "поганого і доброго поліцейського" всередині партії для лохторату перед виборами.
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22.06.2021 17:49 Ответить
Европа хотела единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, а получит "русский мир" от Владивостока до Лиссабона.
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22.06.2021 17:54 Ответить
Чувство вины не самый лучший советчик.Кролик перед удавом,не должен испытывать чувство вины зо,шо удав голоден и может умереть не позавтракав.Именно из такой кролячьей позиции,рассуждает Германия
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22.06.2021 17:58 Ответить
Лицемерные, лживые, продажные твари.
У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві - Цензор.НЕТ 5914
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22.06.2021 18:47 Ответить
... путин не заинтересован в мире на Донбассе
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22.06.2021 19:25 Ответить
чАвой это? гейропа не любит рассеюшку? гниды! ядренной бомбой по ней!



У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві - Цензор.НЕТ 2960
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22.06.2021 21:40 Ответить
 
 