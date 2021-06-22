С российской стороны ничего не изменилось. Возможно ужесточение санкций в отношении РФ, - глава МИД Польши Рау
Евросоюз не рассматривает возможность ослабления экономических санкций против России. Ограничительные меры в отношении Москвы могут быть ужесточены, поскольку российское руководство не изменило свое поведение.
Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio.
"С российской стороны ничего не изменилось, поэтому ослабление, конечно, не вариант, если ожидать изменений, скорее ужесточение", - сказал министр.
Рау добавил, что во время дискуссии по Беларуси в Совете ЕС главы МИД призвали не рассматривать белорусский вопрос в отрыве от политики Москвы.
"Потому что это ключ к пониманию этой проблемы и этого кризиса", - уточнил он.
По мнению Рау, Евросоюз должен формировать отношения с Москвой начиная с оценки уважения прав человека и положения гражданского общества в России.
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_Ещё как изменилось! Теперь США признаёт что их атакует рейхсия, и президент Штатов нижайше подаёт путлеру прошение не атаковать объекты, указанные в списочке...
- да хватит вже это ху*ло мучить!
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