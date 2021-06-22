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Нужно изменить подход к физическому воспитанию школьников. Родители должны бежать за справкой об участии в соревнованиях, а не об освобождении от физкультуры, - Минспорта

Нужно изменить подход к физическому воспитанию школьников. Родители должны бежать за справкой об участии в соревнованиях, а не об освобождении от физкультуры, - Минспорта

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Нина Уманец заявляет, что справка об освобождении от уроков физкультуры для учеников стала распространенным явлением в общеобразовательных школах.

Об этом она заявила на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наше пассивное отношение к собственному здоровью и пассивное отношение к здоровью наших детей привело к той ситуации, в которой мы сегодня находимся", - сказала Уманец.

Она отметила, что политика в сфере общественного здоровья и спорта сегодня должна делать акцент на сознательности, которую необходимо воспитывать с первого класса.

"Мы должны сделать максимально для того, чтобы детки, которые находятся в общеобразовательных школах, а главное их родители, за первой справкой, за которой они бегут, была справка об участии в соревнованиях, а не справка об освобождении от уроков физкультуры, которая сегодня распространенная беда в общеобразовательных школах", - добавила замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине будут созданы активные парки и спортплощадки, - Зеленский

Автор: 

Министерство молодежи и спорта (128) спорт (2426) школа (3012)


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Топ комментарии
+17
А ви приберіть з фізкультури совкові нормативи тупі, через які дітям оцінками табелі псують! Хай там діти грають в футбол/волейбол і без оцінок!
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22.06.2021 15:56
+14
Дети не должны быть физически и интеллектуально развиты. И самое главное - они не должны читать книги. Иначе кто тогда будет голосовать за зеленских и им подобных?
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22.06.2021 15:57
+8
прыжок через казла - мы никаму не отдадим!!!))))
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22.06.2021 16:04
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Сейчас пивных алкашей больше чем водочных и все они похожи на бегемотов.
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22.06.2021 16:48 Ответить
колись було навпаки.
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22.06.2021 17:08 Ответить
так а хто батьків клепав, не ті самі вчителі? звідки ж візьмуться нові люди, коли і їх і нових старими нормами і знаннями продукують?
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22.06.2021 17:07 Ответить
Пустомельство. Как имеено вы меняееие подход к физкультуре? Убираете тупой совок с прыганьем через козла, проверяем физруков на педофилию (наконец),внедряем современные методики (какие). Просто краснобайство порожнее и вредное
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22.06.2021 16:09 Ответить
а де були зелені виродки всі ці 2 роки? чому з "турботою про здоров'я нації", вони розікрали короновірусний фонд?! чому з "турботою про здоров'я нації" вони повернули у моз медичну мафію? чому з "турботою про здоров'я нації" вони забрали кошти у олімпійскої-параолімпійської збірних???
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22.06.2021 16:10 Ответить
А заодно и нормативы пересмотрите. С детей выросших на спреде и гаджетах требуют достижений как от выросших на натуральном масле и играх на свежем воздухе. Не всем дано быть рекордсменами ГТО
Потрібно змінити підхід до фізичного виховання школярів. Батьки мають бігти по довідку про участь у змаганнях, а не про звільнення від фізкультури, - Мінспорту - Цензор.НЕТ 1891
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22.06.2021 16:16 Ответить
шкільні нормативи легкі, ніхто там з дітей майстрів спорта не робить
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22.06.2021 16:27 Ответить
Не должно быть ни каких нормативов...и оценок быть не должно...
Это не тот предмет ради которого дети ходят в школу..
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22.06.2021 16:31 Ответить
Ага! А давайте ще самі ДІТИ будуть обирати, що їм робити в школі Ви уявляєте, що будемо на виході зі школи отримувати? То подумайте трохи. Школи перетворяться на комп'ютерні клуби в найкращому випадку.
Є елементарні знання з різних наук, є елементарні навички (спорт, безпека життєдіяльності, робота з інструментами тощо), нормальна школа і повинна вчити ним дітей.
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22.06.2021 16:35 Ответить
Чому в США немає нормативів?
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22.06.2021 16:47 Ответить
Не знаю. Але знаю, що у відсутності здорової жаги до суперництва немає нічого дуже гарного.
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22.06.2021 16:51 Ответить
амьоб нервово-нестійких вирощує відсутність суперництва.
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22.06.2021 17:15 Ответить
Чому жага до суперництва не може бути реалізована на змаганннях з футболу/баскетболу/волейболу?
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22.06.2021 17:31 Ответить
суперництву треба вчити, а нікому. подивися як вчителі між собою себе ведуть, як із дітьми і батьками? не здав гроші - вчитель ставе собі за ці "кров з носа - тре вибить" - цькуєм дитину, цькуєм батьків. бо так само "суперничає" з вчителями диерктриса і всі, хто у шкільному курнику вище на жердині.
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22.06.2021 17:35 Ответить
самі ДІТИ будуть обирати, що їм робити в школі

==
Именно так построена система образования в США. Такой принцип даёт наибольшее количество одарённых и увлечённых гениев для государства.
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22.06.2021 16:59 Ответить
В США выбирают из предоставленного из списка, а не из того, что в голову взбредет. Список этот как бы тоже не случайный, а хорошо и с умом подготовленный.
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22.06.2021 17:01 Ответить
А от каких-то предметов вообще нельзя отказаться. Считать должен уметь каждый, кто не планирует работать рабом на кукурузных плантациях. Да даже тем устный счет пригодится.
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22.06.2021 17:03 Ответить
зараз уходе вміння писати ручкою.
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22.06.2021 17:17 Ответить
Навіть по собі це відчуваю) Підпис поставити важко
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22.06.2021 17:25 Ответить
я таке спостерігаю у не-офісників. а офісники і вчителі так пишуть, що хєр поймеш/, що вони нашкрябали. найгірше, коли вчитель сам пише гірше курки лапою, а учню пише, щоб писав розбірливіше.
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22.06.2021 17:31 Ответить
Це не відкидає того, що діти там як раз самі обирають те, шо їм робити в школі.І тому якісний рівень освіти там вищий ніж в Україні.
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22.06.2021 17:06 Ответить
Звичайно. Це дуже гарний підхід. Я б свого часу не вибрав би ніколи "літератури" (ні рузьгу, ні українську). Хоча сам читав дуже багато тоді різних авторів.
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22.06.2021 17:09 Ответить
Але при тому, якщо дитина дійсно має бути звільнена від навантажень за станом здоров'я, то це не є чимось злочинним чи соромним.
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22.06.2021 16:36 Ответить
Моему уже 19 лет. На плаванье ходил с 5-ти. Этот закаканец меня вдувает на раз. Но я этим горжусь.
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22.06.2021 16:31 Ответить
нормативи легкі для сільських дітей, або городських, але які літом на ол-інклюзів усе літо у селі. усі інші - це лінива допорука біомаса.
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22.06.2021 17:13 Ответить
Не надо. Не может быть одни нормативы для всех, так же как не может быть одинаковым IQ.
А что до норм. Нашел по рашке, но думаю мы где-то рядом. И что изменилось?
Потрібно змінити підхід до фізичного виховання школярів. Батьки мають бігти по довідку про участь у змаганнях, а не про звільнення від фізкультури, - Мінспорту - Цензор.НЕТ 4604
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22.06.2021 17:13 Ответить
а при чому тут норми парашки? валіть свою парашу на праша-сайтах обсуждать.
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22.06.2021 17:17 Ответить
Ты дурак? Ты читать умеешь или только картинки рассматриваешь?
Потрібно змінити підхід до фізичного виховання школярів. Батьки мають бігти по довідку про участь у змаганнях, а не про звільнення від фізкультури, - Мінспорту - Цензор.НЕТ 9738
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22.06.2021 17:44 Ответить
нашо читати те, що має кацапський прапор. раз тобі вистачило ума запостити фотку, то міг би і прапор прибрати.
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22.06.2021 19:50 Ответить
Ясно. Придурок - это комплимент был. Ты -дегенерат
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23.06.2021 00:15 Ответить
на узком пишеш ти, знач дегенерат - ти.
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23.06.2021 00:33 Ответить
а, то у русских такі кампліменти. ти своїй бабі теж їх шпариш?
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23.06.2021 00:39 Ответить
За таких бовлурив як ти кажуть - дурне поїхало в турне. Йолопе, якою мовою ти тут малюєшь? Мовою дурника зі школи на недорозвиненних ? Віслюк він й під прапором Німетчини віслюк
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23.06.2021 03:29 Ответить
Ще раз питаю: який % дорослих умовно в віці 20-30 років здасть з ходу 15 підтягувань? Це дитячий шкільний норматив для 10-11 класів...

Якщо і лишати нормативи, то такі, які може здати без напрягу середньостатистична дитина після кількох занять фізкультури, а не людина, яка ходить у спортзал тричі на тиждень чи бігає зранку щодня...
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22.06.2021 17:43 Ответить
Мда. Оце такі захисники Батьківщини)
Ворог нападе, а вони гвинтівку не можуть від землі відірвати
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22.06.2021 17:58 Ответить
Знайомі ветерани розповідали, що у 2014 в добровольців фізпідготовка ніяка була, купа пузатих дядьків... І нічого, якось давали прикурить сєпарам!
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22.06.2021 18:16 Ответить
І так, я за нормативи у ЗСУ, але не в школі!
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22.06.2021 18:17 Ответить
Тебе сколько лет, вояка? Винтовку поднять? Физподготовка нужна для ВСУ как воздух, но винтовки таскать это уже когда враг у ворот. Требовать от всех бойцов сдавать нормы "краповых беретов" это полная галиматья.
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22.06.2021 18:57 Ответить
36. Ще які питання? Не сприймай все написане буквально, життя стане простішим.
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22.06.2021 18:58 Ответить
Интересно, что у тех свиней из слуг народа по физре было в школе?
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22.06.2021 16:39 Ответить
Нина вы кому это говорите? Делай те! А Мы оценим.
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22.06.2021 16:42 Ответить
Чтоб "изменить подход", нужно изменить реалии, влияющие на здоровье нации и продолжительность жизни. Экология, отсутствие вредных выбросов/производств, продукты без химии/нитратов/антибиотиков и т.д. И тогда будут рождаться здоровые дети и родители не будут "бегать за справками для освобождения от физкультуры". А пока- дети умирают в школах от физических нагрузок по причине "не выявленных" у них тяжелых заболеваний....
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22.06.2021 16:50 Ответить
Тупа "служка" ...

Ось батьки датського футболіста теж бігали за згаданними довідками й взяли хлопця в великий спорт ... а ось мабуть до кінця й не перевірили . Навіть євростандарти інколи дають збій й гравець національної збірної майже не помирає на очах всього людства в прямому ефірі .

Що казати про тиких чутливих й високооплачуванних українських місцевих ескулапів ...

Дитинка , софкоїдні нудні уроки фізкультури це останнє місце де діточки й тим більш - підлітки зможуть отримати звичку (а головне - смак) займатися фізичною культурою не тільки в юнацтві але (й що в рази критичнійше) в більш зрілому віці .
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22.06.2021 17:02 Ответить
Там допінг та/або наслідки вакцинації.
Після допінгу часто саме така картинка. Тільки не пишіть, що у спорті ніякого допінгу немає.
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22.06.2021 17:27 Ответить
"диджитализация" - родители должны бегать за справками)
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22.06.2021 17:08 Ответить
змініть - замість фізри відправте у спортсекції, ставте спорт у кінці уроків, а то вічно ця проблема взмилені учні після фізри ще сидять пару уроків.
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22.06.2021 17:25 Ответить
ко ко короновирус, эпидемия, дистанционка, лохдаун. все умерли. дурачек-министр
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22.06.2021 18:46 Ответить
участие в соревнованиях к массовому спорту отношения не имеет . Делайте для детей доступными спортивные секции и все будет в норме.
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22.06.2021 21:21 Ответить
... максимально для того, чтобы детки, которые находятся в общеобразовательных школах, а главное их родители... гниль і брехня уже в цій цитаті. які всраку дітки. і о це ніщебродське сюсюканяя. сніжинки/ сонеччки. вони школярі/учні/студіози. а батьки мамусіки/татусіки несуть ще більшу відповідальнісьть за цих отроків чим вчителя/педагоги/поліція. це з цих тіпадіток виростутуть неадеквати/гвалтівники/самогубці. ну і да. вчені президенти санітари кавенщики і платгики податків. ггг
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22.06.2021 22:46 Ответить
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