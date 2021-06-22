Нужно изменить подход к физическому воспитанию школьников. Родители должны бежать за справкой об участии в соревнованиях, а не об освобождении от физкультуры, - Минспорта

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Нина Уманец заявляет, что справка об освобождении от уроков физкультуры для учеников стала распространенным явлением в общеобразовательных школах.

Об этом она заявила на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наше пассивное отношение к собственному здоровью и пассивное отношение к здоровью наших детей привело к той ситуации, в которой мы сегодня находимся", - сказала Уманец.

Она отметила, что политика в сфере общественного здоровья и спорта сегодня должна делать акцент на сознательности, которую необходимо воспитывать с первого класса.

"Мы должны сделать максимально для того, чтобы детки, которые находятся в общеобразовательных школах, а главное их родители, за первой справкой, за которой они бегут, была справка об участии в соревнованиях, а не справка об освобождении от уроков физкультуры, которая сегодня распространенная беда в общеобразовательных школах", - добавила замминистра.

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