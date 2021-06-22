Нужно изменить подход к физическому воспитанию школьников. Родители должны бежать за справкой об участии в соревнованиях, а не об освобождении от физкультуры, - Минспорта
Заместитель министра молодежи и спорта Украины Нина Уманец заявляет, что справка об освобождении от уроков физкультуры для учеников стала распространенным явлением в общеобразовательных школах.
Об этом она заявила на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наше пассивное отношение к собственному здоровью и пассивное отношение к здоровью наших детей привело к той ситуации, в которой мы сегодня находимся", - сказала Уманец.
Она отметила, что политика в сфере общественного здоровья и спорта сегодня должна делать акцент на сознательности, которую необходимо воспитывать с первого класса.
"Мы должны сделать максимально для того, чтобы детки, которые находятся в общеобразовательных школах, а главное их родители, за первой справкой, за которой они бегут, была справка об участии в соревнованиях, а не справка об освобождении от уроков физкультуры, которая сегодня распространенная беда в общеобразовательных школах", - добавила замминистра.
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Это не тот предмет ради которого дети ходят в школу..
Є елементарні знання з різних наук, є елементарні навички (спорт, безпека життєдіяльності, робота з інструментами тощо), нормальна школа і повинна вчити ним дітей.
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Именно так построена система образования в США. Такой принцип даёт наибольшее количество одарённых и увлечённых гениев для государства.
А что до норм. Нашел по рашке, но думаю мы где-то рядом. И что изменилось?
Якщо і лишати нормативи, то такі, які може здати без напрягу середньостатистична дитина після кількох занять фізкультури, а не людина, яка ходить у спортзал тричі на тиждень чи бігає зранку щодня...
Ворог нападе, а вони гвинтівку не можуть від землі відірвати
Ось батьки датського футболіста теж бігали за згаданними довідками й взяли хлопця в великий спорт ... а ось мабуть до кінця й не перевірили . Навіть євростандарти інколи дають збій й гравець національної збірної майже не помирає на очах всього людства в прямому ефірі .
Що казати про тиких чутливих й високооплачуванних українських місцевих ескулапів ...
Дитинка , софкоїдні нудні уроки фізкультури це останнє місце де діточки й тим більш - підлітки зможуть отримати звичку (а головне - смак) займатися фізичною культурою не тільки в юнацтві але (й що в рази критичнійше) в більш зрілому віці .
Після допінгу часто саме така картинка. Тільки не пишіть, що у спорті ніякого допінгу немає.