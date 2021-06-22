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В московские кафе будут пускать только привитых от коронавируса или переболевших

В московские кафе будут пускать только привитых от коронавируса или переболевших

С 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только граждане, привитые от коронавируса, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Собянин подчеркнул, что рестораны и кафе обязаны будут создать систему проверки QR-кодов. Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля. Те заведения, которые не будут выполнять требования, смогут работать только навынос или с доставкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переболевшие COVID-19 должны получить две дозы вакцины, - Минздрав

Мэр Москвы также заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе остается очень сложной. По его данным, в больницах на лечении находятся более 14 тысяч пациентов с коронавирусом.

карантин (16729) москва (3072) Собянин Сергей (57) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
"Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом."

У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли - Цензор.НЕТ 9941
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22.06.2021 16:25
+7
Сралина на них нету!!!
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22.06.2021 16:17
+5
вот же фашисты))
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22.06.2021 16:07
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вот же фашисты))
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22.06.2021 16:07 Ответить
Сралина на них нету!!!
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22.06.2021 16:17 Ответить
Срут они сейчас на всё . И на вакцину Спутник V , и на ковид . Игнорируют все предостережения . Говорят , что уже переболели и колоться непонятной ху..нёй не хотят ... . Это я пару дней назад разговаривал с хлопцем , который работает в маскве .
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22.06.2021 19:50 Ответить
А в туалети???
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22.06.2021 16:14 Ответить
вони в них живуть...
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22.06.2021 16:19 Ответить
А хіба мер міста може брати на себе законодавчу функцію? От вже ж рашка-підарашка. Ну той собянін висітиме скоро на найближчій бєрьозці.

Хоча в нас теж Кабмін свої повноваження перевищує частенько.
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22.06.2021 16:19 Ответить
Краще б Свинособянін розповів про "ісконно русскій іммунітєт", якому ***** чума з туляремією та сапом, і закликав "сначала в церковь, а потом всем миром бухать!"
Ефективніше було б...
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22.06.2021 16:20 Ответить
Тоже как-то не скрепному по моему получилось: как это мракобесие не победило коронабесие и они пошли на поводу русофобов и заговорщиков против раисы
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22.06.2021 16:35 Ответить
Уж лучше снова спалИте.
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22.06.2021 16:21 Ответить
А взагалі це приховані методи "добровільної" вакцинації.
"Стрибай у вікно або отримаєш кулю в лоба".
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22.06.2021 16:22 Ответить
"Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом."

У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли - Цензор.НЕТ 9941
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22.06.2021 16:25 Ответить
Кстати те привитые ставят подпись под обязательством не иметь претензий в случае осложнений.
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22.06.2021 16:25 Ответить
Не привитые априори не могут предъявить никаких претензий никому.
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22.06.2021 17:04 Ответить
Речь о привитых.Протри глазки.
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22.06.2021 17:06 Ответить
Но раз ты завел... То непривитые и не предъявляют. Живут себе здоровой жизнью .
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22.06.2021 17:07 Ответить
У вас в лаптестане очередной пик смертности как раз среди не привитых.
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22.06.2021 17:19 Ответить
Київ, вул. Феодосійська, 1. "У вас в лаптєстані?" Дегенерат, зникни зі свою екстрасенсорною маячнею.

"очередной пик смертности как раз среди не привитых"

З якої інфопомийки ти таке взяв?
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22.06.2021 17:31 Ответить
На яндекс-картах адресок нарыл, кацапчик
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22.06.2021 17:39 Ответить
Лучше б они писали отказ от лечения в случае болезни. Они же защищены, и гарантировано.
легкое течения Нечего отвлекать врачей от лечения инсультов и онкологий.

Хотя, насколько я знаю, московские больницы, сейчас забиты в основном именно привитыми.
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22.06.2021 17:05 Ответить
Отказ от лечения у вас, кацапов, прописан в паспорте в графе "гражданство".
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22.06.2021 17:32 Ответить
Твоя точка зору, педофіле, нікого не цікавить. Далі - ігнор.
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22.06.2021 17:36 Ответить
Хе-хе. Снова ты рекламируешь свои пристрастия, голубчик
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22.06.2021 17:39 Ответить
У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли - Цензор.НЕТ 8158
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22.06.2021 16:33 Ответить
Лаптемордый каЦАП привитый боярк-ОЙ:

У московські кафе пускатимуть тільки щеплених проти коронавірусу або тих, що перехворіли - Цензор.НЕТ 2763


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22.06.2021 17:53 Ответить
 
 