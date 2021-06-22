В московские кафе будут пускать только привитых от коронавируса или переболевших
С 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только граждане, привитые от коронавируса, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Собянин подчеркнул, что рестораны и кафе обязаны будут создать систему проверки QR-кодов. Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля. Те заведения, которые не будут выполнять требования, смогут работать только навынос или с доставкой.
Мэр Москвы также заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе остается очень сложной. По его данным, в больницах на лечении находятся более 14 тысяч пациентов с коронавирусом.
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Хоча в нас теж Кабмін свої повноваження перевищує частенько.
Ефективніше було б...
"Стрибай у вікно або отримаєш кулю в лоба".
"очередной пик смертности как раз среди не привитых"
З якої інфопомийки ти таке взяв?
легкое течения Нечего отвлекать врачей от лечения инсультов и онкологий.
Хотя, насколько я знаю, московские больницы, сейчас забиты в основном именно привитыми.