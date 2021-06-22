Украина купит у Великобритании два боевых корабля из Королевского флота, - ВМС ВСУ
Украинские ВМС ожидают передачу в свой состав двух кораблей типа "Сэндаун".
В Одессе между Украиной и Великобританией подписан меморандум о морское партнерство. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью командования Военно-Морских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В частности, 21 июня на борту корабля Королевских ВМС Великобритании "Дефендер" подписан меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.
Подписали документ заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин.
Как отметил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа, в понедельник подписан меморандум между в рамках договоренностей по кредитованию Украины, которые были подписаны в прошлом году.
"В меморандуме прописано, какие направления нашего сотрудничества будут выполнены в ближайшее время", - добавил командующий.
В ближайшей перспективе украинские ВМС ожидают передачу в свой состав двух кораблей типа "Сэндаун", которые сейчас находятся в составе Королевских ВМС Великобритании. Корабли поступят после полной ревизии, ремонта, модернизации, дополнительного оснащения и соответствующей подготовки личного состава ВМС ВСУ. Кроме того восемь ракетных катеров будут построены в соответствии с требованиями украинских ВМС, первые два из которых будут построены непосредственно в Великобритании. Другие планируется построить в Украине.
Кроме того, как сказано в сообщении, уже спланирована помощь Великобритании в развитии военно-морских баз на Азовском и Черном море.
"Во время мероприятия также была проведена встреча командующего Военно-Морских сил ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы с первым морским лордом Великобритании, адмиралом Тони Радакином, в ходе которой они обсудили ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и вопросы текущего и дальнейшего сотрудничества", - заявили в командовании ВМС.
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Поэтому корабли типа Sandown оборудованы специализированным для таких целей широкополосным гидролокатором Thales 2093 с буксируемой антенной и ROUV Seafox.
Передвигается он при помощи двух дизельных двигателей, а также одного электрического двигателя - для малошумного передвижения.. Максимальная скорость тральщика - 13 узлов.
корпус выполнен из армированного стекловолокна..
Примечание:
30 летние "Sandown" по ТТХ превосходят современные рассиянские тральщики проекта 12700 «Александрит», в частности, по боевому софту, по подводной РЛС, по дистанционно управляемым подводным аппаратам(Украина может закупить любые, а на Рашке санкции), так же у кацапов нет возможности бесшумного хода на электродижках..
+ "Sandown" пройдут апгрейд до самого современного уровня, "Александрит", разработки 2010 года уже устарел..
Это я вам как инженер кораблестроитель говорю!!!
Есть Заря Машпроект со своими двигателями, откатанными,
есть Искра со своими радарами,
есть Луч со своими ракетами. Что мешает слепить все вместе????
Ух яка моща буде!
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
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Ето тральщик, токо современный, он не тралы тягает, а запускает дистанционные аппараты для подрыва мин.
Лоханки тільки для пошуку мін.
Зебилы, вы неподражаемы
Все правильно делают перекрывают насущную необходимость для ВМСУ и мы что можем предложить для построения тральщика?
Государство выставляла заказ на проект и строительство подобных кораблей? Нет! И
это очень долгоиграющая пластинка, однако по желанию все возможно. Хотя хз...как строят у нас один корвет 11 лет уже...
Если британский тральщик не нравится.
Хороший тральщик! Модернизируют и все будет норм.
Л-Логіка
Старых продажных вояк, давно на пенсию пора отправить или в тюрьму.
И как нам поможет данный тип кораблей против ЧФ РФ ? Будем покупать всё, что не нужно нашим союзникам ?
и не позортесь на весь мир.У нас есть Николаевский
судостроительный завод,но это клоунам белобилетникам не понять.
Де всі конструктури з верфей України...
Британці більш конкретні і ставлять питання про майбутнє, а не тупо продають свою продукцію
як турки