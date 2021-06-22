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Украина купит у Великобритании два боевых корабля из Королевского флота, - ВМС ВСУ

Украина купит у Великобритании два боевых корабля из Королевского флота, - ВМС ВСУ

Украинские ВМС ожидают передачу в свой состав двух кораблей типа "Сэндаун".

В Одессе между Украиной и Великобританией подписан меморандум о морское партнерство. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью командования Военно-Морских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, 21 июня на борту корабля Королевских ВМС Великобритании "Дефендер" подписан меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

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Подписали документ заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин.

Как отметил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа, в понедельник подписан меморандум между в рамках договоренностей по кредитованию Украины, которые были подписаны в прошлом году.

"В меморандуме прописано, какие направления нашего сотрудничества будут выполнены в ближайшее время", - добавил командующий.

В ближайшей перспективе украинские ВМС ожидают передачу в свой состав двух кораблей типа "Сэндаун", которые сейчас находятся в составе Королевских ВМС Великобритании. Корабли поступят после полной ревизии, ремонта, модернизации, дополнительного оснащения и соответствующей подготовки личного состава ВМС ВСУ. Кроме того восемь ракетных катеров будут построены в соответствии с требованиями украинских ВМС, первые два из которых будут построены непосредственно в Великобритании. Другие планируется построить в Украине.

Кроме того, как сказано в сообщении, уже спланирована помощь Великобритании в развитии военно-морских баз на Азовском и Черном море.

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"Во время мероприятия также была проведена встреча командующего Военно-Морских сил ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы с первым морским лордом Великобритании, адмиралом Тони Радакином, в ходе которой они обсудили ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и вопросы текущего и дальнейшего сотрудничества", - заявили в командовании ВМС.

Украина купит у Великобритании два боевых корабля из Королевского флота, - ВМС ВСУ 01
Украина купит у Великобритании два боевых корабля из Королевского флота, - ВМС ВСУ 02

Автор: 

Великобритания (4943) ВМС (1464) корабль (2041) оборона (5202) Черное море (1478)


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Топ комментарии
+20
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

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©
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22.06.2021 16:10
+17
Будет прикол, если на них останутся британские инструктора на "переходной период" лет в пять... У кацапов будет ступор шо с этим делать...
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22.06.2021 16:22
+14
Sandown - это не тральщик. Такие корабли классифицируются как minehunter - охотник за минами. Его функция - поиск отдельно стоящих мин с помощью ГАС и уничтожение или обезвреживание с помощью ROUV - дистанционно управляемых подводных аппаратов.
Поэтому корабли типа Sandown оборудованы специализированным для таких целей широкополосным гидролокатором Thales 2093 с буксируемой антенной и ROUV Seafox.

Передвигается он при помощи двух дизельных двигателей, а также одного электрического двигателя - для малошумного передвижения.. Максимальная скорость тральщика - 13 узлов.

корпус выполнен из армированного стекловолокна..
Примечание:
30 летние "Sandown" по ТТХ превосходят современные рассиянские тральщики проекта 12700 «Александрит», в частности, по боевому софту, по подводной РЛС, по дистанционно управляемым подводным аппаратам(Украина может закупить любые, а на Рашке санкции), так же у кацапов нет возможности бесшумного хода на электродижках..

+ "Sandown" пройдут апгрейд до самого современного уровня, "Александрит", разработки 2010 года уже устарел..
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22.06.2021 18:58
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Правила форума Совет форумчан
ого!
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22.06.2021 16:05 Ответить
Будет прикол, если на них останутся британские инструктора на "переходной период" лет в пять... У кацапов будет ступор шо с этим делать...
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22.06.2021 16:22 Ответить
А чим ці беззубі лоханки, які призначені лише для пошуку мін, завадять агресії мордорської орди?
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22.06.2021 16:50 Ответить
Я не про "лоханки" написал, а про инструкторов.
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22.06.2021 16:54 Ответить
Україна купить у Великої Британії два бойові кораблі з Королівського флоту, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 9148
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22.06.2021 19:42 Ответить
Что ого? Это обычный тральщик И выглядит он не так как на фото. Вооружения там практически нет!
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22.06.2021 18:27 Ответить
PS. Опять дерьмо ненужное купили.
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22.06.2021 18:29 Ответить
Sandown - это не тральщик. Такие корабли классифицируются как minehunter - охотник за минами. Его функция - поиск отдельно стоящих мин с помощью ГАС и уничтожение или обезвреживание с помощью ROUV - дистанционно управляемых подводных аппаратов.
Поэтому корабли типа Sandown оборудованы специализированным для таких целей широкополосным гидролокатором Thales 2093 с буксируемой антенной и ROUV Seafox.

Передвигается он при помощи двух дизельных двигателей, а также одного электрического двигателя - для малошумного передвижения.. Максимальная скорость тральщика - 13 узлов.

корпус выполнен из армированного стекловолокна..
Примечание:
30 летние "Sandown" по ТТХ превосходят современные рассиянские тральщики проекта 12700 «Александрит», в частности, по боевому софту, по подводной РЛС, по дистанционно управляемым подводным аппаратам(Украина может закупить любые, а на Рашке санкции), так же у кацапов нет возможности бесшумного хода на электродижках..

+ "Sandown" пройдут апгрейд до самого современного уровня, "Александрит", разработки 2010 года уже устарел..
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22.06.2021 18:58 Ответить
прям таки всё?))) потом тщательно обработать напильником?))
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22.06.2021 16:09 Ответить
И на правостороннюю.
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22.06.2021 16:12 Ответить
в авиации и в морском деле применяется система мер на основе футов и миль.
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22.06.2021 16:14 Ответить
Глупости не говорите! Судовые конструкции изготавливаются в соответствии с требованиями классификационных обществ (регистра в т.ч.). Если теребования описаны для дюймовой системы, то судно изготавлиевается по ней, но в большинстве случаев все в метрической системе!
Это я вам как инженер кораблестроитель говорю!!!
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22.06.2021 16:28 Ответить
Мда...ну тогда ответьте. Ворох судностроительных заводов!!!
Есть Заря Машпроект со своими двигателями, откатанными,
есть Искра со своими радарами,
есть Луч со своими ракетами. Что мешает слепить все вместе????
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22.06.2021 17:40 Ответить
А я, як інженер -авіатор додам, що те ж саме маємо І на літаках. В залежності від того,Хто замовляє, Є, як метричні , так і дюймові екземпляри.
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22.06.2021 17:40 Ответить
Футо-фунти на квадратний дюйм.
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22.06.2021 22:12 Ответить
Та то все зрада , не слухайте нікого
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22.06.2021 16:09 Ответить
Вроде бы договрились с бритами совместно строить
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22.06.2021 16:10 Ответить
Це нам на додачу до Апачів, F-35 та Турецьких корветів.
Ух яка моща буде!
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23.06.2021 13:36 Ответить
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

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22.06.2021 16:10 Ответить
Могли бы и подарить.. к дню независимости от Британии владычицы морей.
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22.06.2021 16:10 Ответить
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22.06.2021 18:59 Ответить
Це мінні тральщики? Я так розумію у них озброєння немає. Хто в курсі?
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22.06.2021 16:12 Ответить
Нема там вооружения, они вообще в основном из пластика сделаны.
Ето тральщик, токо современный, он не тралы тягает, а запускает дистанционные аппараты для подрыва мин.
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22.06.2021 16:43 Ответить
Єдине зенітне озброєння: 1x30-мм автомат KCB та 7,62-мм кулеметы (і то не на всіх).
Лоханки тільки для пошуку мін.
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22.06.2021 16:44 Ответить
Есть 30 мл пушка и ещё пулеметы.на mil.ua есть подробная информация
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22.06.2021 16:56 Ответить
Mil.in.ua
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22.06.2021 17:00 Ответить
При чем в Википедии сказано эффективная дальность 30 мл пушки 5 км!это в два раза больше чем на Гюрзе той же 30 мл.Возможно из за того что корабль выше и управление огня лучше,а вы говорите он устарел да не новый но они до сих пор стоят на службе у Её Величества.
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22.06.2021 19:59 Ответить
Я всё правильно понимаю? При Порохе закупки за рубежом - зрада и "у нас свои предприятия стоят". При Клоуне - итс олл райт, "досягнення"?
Зебилы, вы неподражаемы
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22.06.2021 16:15 Ответить
я тобі так скажу хлопче
Україна купить у Великої Британії два бойові кораблі з Королівського флоту, - ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 2648
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22.06.2021 16:54 Ответить
Всплывёт. Говно не тонет. Оно уже **********.
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22.06.2021 17:03 Ответить
меморандум - це договір про наміри, який ні до чого не зобов'язує
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22.06.2021 16:16 Ответить
Тральщики-искатели мин типа «Сэндаун» - тип противоминных кораблей британской постройки, находящийся на вооружении Великобритании, Саудовской Аравии и Эстонии. Единственным назначением кораблей типа является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов.
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22.06.2021 16:18 Ответить
Ещё как вариант патрульный корабль.
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22.06.2021 17:01 Ответить
дуже схоже на черговий розпил бабла....кому знадобились 30-річні тральщики?

Украина купит у Великобритании два боевых корабля из Королевского флота, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 1376
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22.06.2021 16:37 Ответить
43-річному нелоху.
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22.06.2021 16:47 Ответить
Кому знадобилися тральщики в країні з уже вбитими портами в Маріуполі і в Бердянську і з намаганнями рашки заблокувати Одесу? Реально не розумієш чи придурюєшся?! Увесь експорт металопродукції та зерна йде через порти Одеси і Чорноморська..
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22.06.2021 16:49 Ответить
а что плохие тральщики?? У нас и таких нет!) Такие тральщики купила для себя Саудовская Аравия, и Естония!
Все правильно делают перекрывают насущную необходимость для ВМСУ и мы что можем предложить для построения тральщика?

Государство выставляла заказ на проект и строительство подобных кораблей? Нет! И
это очень долгоиграющая пластинка, однако по желанию все возможно. Хотя хз...как строят у нас один корвет 11 лет уже...
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22.06.2021 16:53 Ответить
Нормальный вариант он из углепластика армированного корпус вечный можно сказать,а там дело начинки
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22.06.2021 16:57 Ответить
В окупованому Криму https://www.ukrmilitary.com/p/disbanded-troops.html залишились два морські тральщики проєкту 266М - «Чернігів» (U310) і «Черкаси» (U311), 1974 і 1977 років побудови. Забирай этот хлам!
Если британский тральщик не нравится.
Хороший тральщик! Модернизируют и все будет норм.
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22.06.2021 17:56 Ответить
бронювання броньованих катерів виявилося недостатнім - тому придбали пластикові корпуси
Л-Логіка
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23.06.2021 13:40 Ответить
И когда их передадут 2 минных тральщика ВМСУ? в каком году...следующим летом или до конца 2022 г. ??!
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22.06.2021 16:46 Ответить
Грёбанный распил бюджета.
Старых продажных вояк, давно на пенсию пора отправить или в тюрьму.
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22.06.2021 17:11 Ответить
Тральщики-искатели мин типа «Сэндаун» - тип противоминных кораблей британской постройки Единственным назначением кораблей типа является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов. Тральщики типа «Сэндаун» не имеют приспособлений для траления мин.
И как нам поможет данный тип кораблей против ЧФ РФ ? Будем покупать всё, что не нужно нашим союзникам ?
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22.06.2021 17:15 Ответить
про морские минные поля слышал когда-нибудь?!
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22.06.2021 19:35 Ответить
То есть если РФ заминирует акваторию, скажем Одессы, то эти тральщики очистят путь ? А кто их будет прикрывать? Нам скорее нужны минные заградители, для препятствованию высадки десанта РФ
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22.06.2021 19:43 Ответить
Тепер ніхто не скаже,що ми не вєлікая морская держава...
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22.06.2021 17:35 Ответить
как бывший моряк скажу вам дебилам - купите себе мозги
и не позортесь на весь мир.У нас есть Николаевский
судостроительный завод,но это клоунам белобилетникам не понять.
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22.06.2021 17:52 Ответить
Завод є, заказів від держави немає, та і устаткування мабуть теж із конструктурами.
Де всі конструктури з верфей України...
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22.06.2021 19:33 Ответить
бывший моряк, но действующий идиот=)
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22.06.2021 20:12 Ответить
хороший - минный тральщик....пройдет модернизацию, и будут дополнительнные оснащения и приборы.
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22.06.2021 17:59 Ответить
Це краще ніж останні новини по ВМС України - закупку турецьких корветів, туча маленьких кораблів у різнобій.
Британці більш конкретні і ставлять питання про майбутнє, а не тупо продають свою продукцію
як турки
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22.06.2021 19:31 Ответить
Это гениально, вместо списания старых корыт их теперь будут продавать Украине.)))
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22.06.2021 19:43 Ответить
Не так плохо, покупать старые корабли действительно необходимые ВМФ Украины, но собирать весь металлоломом по миру, чтобы понравиться иностранным правительствам, это ДНО
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22.06.2021 20:35 Ответить
Херьня полная.
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22.06.2021 21:06 Ответить
хорошо. правильно.
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23.06.2021 02:11 Ответить
Два тральщика хотят, а роказуют фрегат или есминнец, клоуни б...
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23.06.2021 09:09 Ответить
Так вот в чём у англичан заключается значение понятия "Гарант" 1994го. По дружбе патроны продавать, быть озабоченным, приверженным и не исключать заходов своих кораблей в Чёрное море
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23.06.2021 11:12 Ответить
 
 