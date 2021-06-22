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До конца года в Украине несколько раз пересчитают пенсии, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

До конца года в Украине несколько раз пересчитают пенсии, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) анонсировал несколько видов перерасчета пенсий до конца 2021 года.

Согласно опубликованной на официальном сайте фонда информации, ближайший перерасчет будет проводиться с 1 июля, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в связи с повышением прожиточного минимума будут повышены минимальная пенсия по возрасту и доплата за стаж сверх нормы.

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Кроме того, с 1 июля будет установлена доплата в размере 100 грн для получателей пенсий, назначенных по 31 декабря 2020 года согласно закону №1058, которые не пересчитывались в 2021 году в связи с повышением прожиточного минимума или минимальной заработной платы, а также не индексировались на коэффициент 1,11.

Помимо этого, с 1 октября 2021 года предусмотрены гарантии для пенсионеров 75+ - лицам в возрасте от 75 до 80 лет будут установлены выплаты в размере до 400 грн. Также минимальный размер пенсии с этой даты будет установлен на уровне 2500 грн.

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С 1 декабря 2021 года в связи с очередным повышением прожиточного минимума ожидается рост минимальной пенсии по возрасту, доплаты за стаж сверх нормы и связанных с прожиточным минимумом доплат, надбавок и повышений. Кроме того, с 1 декабря в Украине предусмотрено очередное повышение минимальной заработной платы с 6000 до 6500 грн, что повлечет за собой увеличение минимальной пенсии до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет.

До конца года в Украине несколько раз пересчитают пенсии, - Пенсионный фонд 01

Автор: 

пенсионная реформа (1205) Пенсионный фонд (433) пенсия (2159)


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Топ комментарии
+14
Зробіть будь-ласка пенсію судей, депутатів, колишніх презедентів та у іншої сволоти, як у звичайних громадян. Дякую!
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22.06.2021 16:41
+7
Обіцянки про Зарплати учителям 4000 дол., обіцянки про Зарплати медикам не менше 20000 грн...тепер черга "мастити на хліб" обіцянки Зеленського дійшла і до пенсіонерів... Головне, щоб у пенсіонерів від "радощів" не пішла обертом голова, а то до програми Зє "здорова Україна" можуть не дожити.... 😊
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22.06.2021 16:48
+7
Я уже затрахался считать,сколько этих повышений!А у меня конкретный случай - июль 2019г. пенсия 2000гр.,июнь 2021г. пенсия 2200гр.!Хватит уже повышать,разбаловали совсем!
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22.06.2021 17:03
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Правила форума Совет форумчан
я думаю, що пенсії не будуть давати - а все піде на обов'язкове обстеження або навпаки, будуть купувати довідки про медогляд, бо вигадають якісь забобони.
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22.06.2021 16:39 Ответить
Зробіть будь-ласка пенсію судей, депутатів, колишніх презедентів та у іншої сволоти, як у звичайних громадян. Дякую!
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22.06.2021 16:41 Ответить
Це тобі потрібно було просити у "попередників". Це при керівництві і активній участі приймалися закони стосовно пенсійного забезпечення згаданих тобою осіб. А зараз змінити ці закони забракне голосів. Ти ж не віриш у можливості Зе-команди?
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22.06.2021 18:43 Ответить
Не ужели за проживание на дамбасе надбавку дадут?
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22.06.2021 16:42 Ответить
Головне не забудьте підвищити суддям на 40тис прокурорам мусорні депутатам і іншим хабарникам.
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22.06.2021 16:43 Ответить
Максимальна пенсія з ПФ =10 мінімальних пенсій!!!Все інше нехай міністерство юстиціі доплачує з своіх фондів а не спустошує ПФ..До речі в який вони внески платили тільки з ЗП 50 к грн.. а не з усієї сумми
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22.06.2021 22:08 Ответить
Порахують, порахують та й збільшать пенсійний вік, тому "украінци далжни жить дольше" (Вова Найнікчемніший). А фірташам-коломойським можна і далі списувати мільярдні борги.
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22.06.2021 16:43 Ответить
+100 грн - это очень круто!
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22.06.2021 16:47 Ответить
Круто це 11.50 грн. до пенсії.
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22.06.2021 16:49 Ответить
А где же индексация этой категории пенсионеров?
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22.06.2021 17:07 Ответить
Оце і є індексація. Без малого 6 гривень.
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22.06.2021 17:10 Ответить
З 1.07.21 моїй дружині добавляють 5,95грн., а вже з 1.12.21 добавляють ще цілих 5,60грн. То я так думаю, що це і буде у неї кінець епохи бідності.
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22.06.2021 16:47 Ответить
Обіцянки про Зарплати учителям 4000 дол., обіцянки про Зарплати медикам не менше 20000 грн...тепер черга "мастити на хліб" обіцянки Зеленського дійшла і до пенсіонерів... Головне, щоб у пенсіонерів від "радощів" не пішла обертом голова, а то до програми Зє "здорова Україна" можуть не дожити.... 😊
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22.06.2021 16:48 Ответить
Здорова Україна - це без зеленої плісняви.
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22.06.2021 16:50 Ответить
Є пропозиція від пересічних трудящих мас подвоїти пенсію суддям з 77 тис грн. до 154 тис грн в звязку з важким та понаднормовим характером роботи
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22.06.2021 16:56 Ответить
Я опять хочу в Париж..
Прошлый раз когда пенсию увеличили на 10 грн я уже туда хотел..😁
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22.06.2021 17:03 Ответить
Я уже затрахался считать,сколько этих повышений!А у меня конкретный случай - июль 2019г. пенсия 2000гр.,июнь 2021г. пенсия 2200гр.!Хватит уже повышать,разбаловали совсем!
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22.06.2021 17:03 Ответить
Когда я выходил на пенсию...у меня было чуть более 5-ти минимальных....сейчас менее 2-х...
Вот такие они повышения пенсии...а как стимулируют показывать белую зп и платить налоги...аж жуть..
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22.06.2021 17:06 Ответить
Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного рельного прожиткового мінімуму - Мінсоцпол.
Реальний прожитковий понад 5 тис грн
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22.06.2021 17:11 Ответить
Це до чи після закону про примусове стягнення податку з заощаджень громадян, зє43лайно?
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22.06.2021 17:21 Ответить
в багатій країні....жалюгідні пенсії......завдяяки бідній на розум владі
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22.06.2021 17:35 Ответить
Не згоден! Бедное на (розум) население, а власть просто - подлая!
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22.06.2021 19:09 Ответить
Пересчитают и увеличат - две большие разницы!
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22.06.2021 17:54 Ответить
То что было с понтом перерасчёт пенсий в декабре 2020г чистая профанация. Добавляли от 6 до 40гр. А в марте 2021 когда официально годовая индексация таким опять добавили так же. Хотя многим конечно добавили относительно неплохо. Но указанные 11% кого спросил не вытянули. Свою пересчитал ровно на 8%. Это конечно подачка, а не индексация. Ясно и давно что бюджет пустой традиционно много лет. Кстати Пенсионный фонд можно разогнать как таковой. Деньги выделяет Минфин. Не Гаи разогнали в Грузии первой а пенс-фонд.
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22.06.2021 20:01 Ответить
Если повышают пенсии и победно об этом трубят, жди повышения тарифов!!!!
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23.06.2021 07:37 Ответить
 
 