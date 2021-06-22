До конца года в Украине несколько раз пересчитают пенсии, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) анонсировал несколько видов перерасчета пенсий до конца 2021 года.
Согласно опубликованной на официальном сайте фонда информации, ближайший перерасчет будет проводиться с 1 июля, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в связи с повышением прожиточного минимума будут повышены минимальная пенсия по возрасту и доплата за стаж сверх нормы.
Кроме того, с 1 июля будет установлена доплата в размере 100 грн для получателей пенсий, назначенных по 31 декабря 2020 года согласно закону №1058, которые не пересчитывались в 2021 году в связи с повышением прожиточного минимума или минимальной заработной платы, а также не индексировались на коэффициент 1,11.
Помимо этого, с 1 октября 2021 года предусмотрены гарантии для пенсионеров 75+ - лицам в возрасте от 75 до 80 лет будут установлены выплаты в размере до 400 грн. Также минимальный размер пенсии с этой даты будет установлен на уровне 2500 грн.
С 1 декабря 2021 года в связи с очередным повышением прожиточного минимума ожидается рост минимальной пенсии по возрасту, доплаты за стаж сверх нормы и связанных с прожиточным минимумом доплат, надбавок и повышений. Кроме того, с 1 декабря в Украине предусмотрено очередное повышение минимальной заработной платы с 6000 до 6500 грн, что повлечет за собой увеличение минимальной пенсии до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет.
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Прошлый раз когда пенсию увеличили на 10 грн я уже туда хотел..😁
Вот такие они повышения пенсии...а как стимулируют показывать белую зп и платить налоги...аж жуть..
Реальний прожитковий понад 5 тис грн