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Причиной взрыва и пожара в Белогородке было умышленное сокрытие убийства, подозреваемый задержан

Причиной взрыва и пожара в Белогородке было умышленное сокрытие убийства, подозреваемый задержан

Погибшему мужчине, которого в понедельник нашли после пожара, нанесли несколько ножевых ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

После ножевых ранений мужчине вырезали сердце и легкие, после чего труп облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Подозреваемого в этом преступлении уже задержали, сейчас он в СИЗО. Это мужчина 1978 года, моряк. Мотивы зверского убийства пока неизвестны. Сейчас ему готовятся вручить подозрение.

В доме работает специальная комиссия, они осматривают место инцидента, чтобы оценить масштабы ущерба.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

В ГСЧС говорят, что взорвался точно не газ, и причиной взрыва может быть граната или другое взрывное устройство.

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Автор: 

Киевская область (4121) пожар (5936) убийство (6479)


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Топ комментарии
+9
Чел пошел по легкому пути и не захотел заниматься расчлененкой. А зря. Столько горя и неприятностей, сволочь, доставил соседям убитого...
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22.06.2021 16:45
+8
то не "чел", а морально-уродне тіло...
Віддати би те тіло сусідам... після суду...
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22.06.2021 16:48
+6
шо-то морячок психопат....фильмов-ужаса насмотрелся...
выреза сердце...легкие....подпалил-взорвал...
жах!
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22.06.2021 16:58
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Чел пошел по легкому пути и не захотел заниматься расчлененкой. А зря. Столько горя и неприятностей, сволочь, доставил соседям убитого...
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22.06.2021 16:45 Ответить
то не "чел", а морально-уродне тіло...
Віддати би те тіло сусідам... після суду...
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22.06.2021 16:48 Ответить
"После ножевых ранений мужчине вырезали сердце и легкие"

Зачем? Зверь хотел еще и поживиться с трупа?
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22.06.2021 16:51 Ответить
Скорей всего преступник убил жертву из нарезного огнестрельного оружия, а аккуратно извлекать пули не было ни навыка, ни времени.
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22.06.2021 17:04 Ответить
Из нарезного огнестрельного оружия пуля уже расплющилась бы о стену, а не оставалась в теле. Да и в статье ни слова о пулевых ранениях.
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22.06.2021 17:22 Ответить
Есть немало нарезных пистолетов с не особо мощными пулями. Врядли там из ПКМ или РПК херачили.
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22.06.2021 17:27 Ответить
Версія про кулю теж може бути.
Є пістолетні дозвукові кулі, у яких шансів пройти навиліт ще менше, ніж у надзвукових.
У того самого ПМ дозвукова куля.
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22.06.2021 18:23 Ответить
Ох, блин... Шо за зверский трэш))
Не, ну нормально???? ))))
Обитаю здесь рядом с Белогородкой..
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22.06.2021 16:58 Ответить
шо-то морячок психопат....фильмов-ужаса насмотрелся...
выреза сердце...легкие....подпалил-взорвал...
жах!
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22.06.2021 16:58 Ответить
моряк вырезал легкие и сердце бо хотел кушать.
у моряков принято обедать сослуживцами если они попали на необитаемый остров....
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22.06.2021 17:00 Ответить
Людожер
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22.06.2021 17:25 Ответить
Больше похоже на ритуальное убийство ☠️☠️
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22.06.2021 17:34 Ответить
Це прямий наслідок легалізації торгівлі органами потрошенківською ***** Супрунихою. Зрозуміло абсолютно, навіщо МОРЯК вирізав серце і легені у здорової людини. Як тільки людськими органами дозволили торгувати, відразу розквів "чорний ринок" на цьому "товарі".
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22.06.2021 18:10 Ответить
Не факт.
Вирізати орган - це одне.
А правильно видалити - це друге.
А правильно упакувати видалене - це третє.
А належним чином доставити видалене і упаковане - це четверте.
Наскільки це реально для "моряка"?
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22.06.2021 18:26 Ответить
Все реально. Спочатку достатньо запакувати в пакет з льодом, і хірургічної точності для вирізання не потрібно, аби лише саме серце не ушкодити. Все інше справа техніки для кваліфікованого хірурга після транспортування куда треба вже в спеціалізованій тарі. Ви не плутайте справді трохи проблемне транспортування і довготривалого (десятки годин) зберігання з досить простою процедурою видалення і первісного короткострокового зберігання (півгодини-година).
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22.06.2021 18:40 Ответить
Це, до речі, означає наявність обладнаного ЦЕНТРУ по зберіганню і транспортуванню органів, скоріше за все це кримінальне лайно працює під прикриттям якоїсь легальної клініки.
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22.06.2021 18:41 Ответить
"Виходець із Севастополя вбив виходця із Кременчуга.....в Київській області....."
Це тільки початок "відміни інституту прописки".
Головне демократія є, а контроль за безконтрольним переміщенням біомас та кріміналітету по країні нікого не цікавить.
При повній відсутності ефективності від реформованої "міліції" все що відбувається є логічним.
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22.06.2021 18:54 Ответить
Ну так, ніякого контролю за переміщенням громадян і негромадян немає, і це при ВІДКРИТИХ КОРДОНАХ! Тут або кордони закриті і вільне переміщення у їх межах, або відкриті кордони і ретельний контроль за допомогою щільно встановлених телекамер і обладнання електронного доступу до точних баз даних у поліцейських та інших правохоронних і державних структурах, включно з доступом у реальному часі.
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22.06.2021 19:00 Ответить
 
 