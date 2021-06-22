Причиной взрыва и пожара в Белогородке было умышленное сокрытие убийства, подозреваемый задержан

Погибшему мужчине, которого в понедельник нашли после пожара, нанесли несколько ножевых ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

После ножевых ранений мужчине вырезали сердце и легкие, после чего труп облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Подозреваемого в этом преступлении уже задержали, сейчас он в СИЗО. Это мужчина 1978 года, моряк. Мотивы зверского убийства пока неизвестны. Сейчас ему готовятся вручить подозрение.

В доме работает специальная комиссия, они осматривают место инцидента, чтобы оценить масштабы ущерба.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

В ГСЧС говорят, что взорвался точно не газ, и причиной взрыва может быть граната или другое взрывное устройство.

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