Причиной взрыва и пожара в Белогородке было умышленное сокрытие убийства, подозреваемый задержан
Погибшему мужчине, которого в понедельник нашли после пожара, нанесли несколько ножевых ранений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
После ножевых ранений мужчине вырезали сердце и легкие, после чего труп облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.
Подозреваемого в этом преступлении уже задержали, сейчас он в СИЗО. Это мужчина 1978 года, моряк. Мотивы зверского убийства пока неизвестны. Сейчас ему готовятся вручить подозрение.
В доме работает специальная комиссия, они осматривают место инцидента, чтобы оценить масштабы ущерба.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.
В ГСЧС говорят, что взорвался точно не газ, и причиной взрыва может быть граната или другое взрывное устройство.
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Віддати би те тіло сусідам... після суду...
Зачем? Зверь хотел еще и поживиться с трупа?
Є пістолетні дозвукові кулі, у яких шансів пройти навиліт ще менше, ніж у надзвукових.
У того самого ПМ дозвукова куля.
Не, ну нормально???? ))))
Обитаю здесь рядом с Белогородкой..
выреза сердце...легкие....подпалил-взорвал...
жах!
у моряков принято обедать сослуживцами если они попали на необитаемый остров....
Вирізати орган - це одне.
А правильно видалити - це друге.
А правильно упакувати видалене - це третє.
А належним чином доставити видалене і упаковане - це четверте.
Наскільки це реально для "моряка"?
Це тільки початок "відміни інституту прописки".
Головне демократія є, а контроль за безконтрольним переміщенням біомас та кріміналітету по країні нікого не цікавить.
При повній відсутності ефективності від реформованої "міліції" все що відбувається є логічним.