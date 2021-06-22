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Пункт пропуска "Дзвонковое — Лонья" на границе с Венгрией возобновляет работу с завтрашнего дня, - ГПСУ

Пункт пропуска

С 23 июня возобновляется работа международного автомобильного пункта пропуска "Дзвонковое – Лонья" на границе с Венгрией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Напоминаем, что данный пункт пропуска расположен на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области. Он будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени)", - следует из сообщения.

Госпогранслужба Украины призывает при планировании поездок ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории Венгрии.

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Венгрия (1936) Госпогранслужба (6398) граница (5262) пункт пропуска (676)


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Дзвинкове по-вашому.
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22.06.2021 17:15 Ответить
 
 