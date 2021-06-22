Пункт пропуска "Дзвонковое — Лонья" на границе с Венгрией возобновляет работу с завтрашнего дня, - ГПСУ
С 23 июня возобновляется работа международного автомобильного пункта пропуска "Дзвонковое – Лонья" на границе с Венгрией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Напоминаем, что данный пункт пропуска расположен на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области. Он будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени)", - следует из сообщения.
Госпогранслужба Украины призывает при планировании поездок ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории Венгрии.
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Olexa Pluzh
показать весь комментарий22.06.2021 17:15 Ответить Мне нравится 0
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