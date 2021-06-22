"Понимания того, как будет развиваться отрасль, нет никакого": Американский инвестор о намерении Кабмина ввести акциз на "зеленую" энергетику

Изменение властью законодательства по развитию "зеленой" энергетики в вопросе введения акциза на "зеленую" электроэнергию и невыполнение государством своих обязательств негативно оценивается инвесторами, в стране нет понимания, как развивать отрасль ВИЭ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил операционный директор компании Elementum Energy Александр Подпругин.

"Год назад, когда был принят меморандум, когда мы договорились о каких-то правилах игры, когда государство взяло на себя обязательства, когда начались платежи, в феврале этого года ситуация почти стабилизировалась, мы в сентябре начали строительство еще одной ветровой электростанции, которая будет введена в следующем году. Однако затем появились новости об отсутствии платежей, потенциальном введении акциза", - рассказал Подпругин.

По его словам, инвесторы крайне негативно восприняли новость о намерении власти ввести акциз на "зеленую" энергетику, о чем говорится в правительственном законопроекте об изменениях налогового законодательства (№5600).

"Понимание того, как будет развиваться отрасль, нет никакого. Когда мы принимали решение об инвестировании 2 месяца назад в проект, не шла речь вообще об акцизном налоге. То есть, это минус 3% доходности", - отметил Подпругин.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовятся еще 10 компаний.

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