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"Понимания того, как будет развиваться отрасль, нет никакого": Американский инвестор о намерении Кабмина ввести акциз на "зеленую" энергетику

Изменение властью законодательства по развитию "зеленой" энергетики в вопросе введения акциза на "зеленую" электроэнергию и невыполнение государством своих обязательств негативно оценивается инвесторами, в стране нет понимания, как развивать отрасль ВИЭ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил операционный директор компании Elementum Energy Александр Подпругин.

"Год назад, когда был принят меморандум, когда мы договорились о каких-то правилах игры, когда государство взяло на себя обязательства, когда начались платежи, в феврале этого года ситуация почти стабилизировалась, мы в сентябре начали строительство еще одной ветровой электростанции, которая будет введена в следующем году. Однако затем появились новости об отсутствии платежей, потенциальном введении акциза", - рассказал Подпругин.

По его словам, инвесторы крайне негативно восприняли новость о намерении власти ввести акциз на "зеленую" энергетику, о чем говорится в правительственном законопроекте об изменениях налогового законодательства (№5600).

"Понимание того, как будет развиваться отрасль, нет никакого. Когда мы принимали решение об инвестировании 2 месяца назад в проект, не шла речь вообще об акцизном налоге. То есть, это минус 3% доходности", - отметил Подпругин.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовятся еще 10 компаний.

Также читайте: Производители нефтегазопродуктов пытаются остановить развитие "зеленой" энергетики в Украине, - МИД

Автор: 

акциз (385) Кабмин (14025) энергетика (2554) инвесторы (333) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+14
Да идите вы в жо#у со своей зеленой энергетикой!!! Будем заниматься экологией когда закончим войну и решим более насущные проблемы!!!
У нас даже нету ни одного мусороперерабатывающего завода, а они типа печуться за экологию, мудачье...
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22.06.2021 16:58
+14
Это не инвесторы
Это мародёры грабящие Украину из-за дыр в законодательстве
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22.06.2021 17:03
+11
Удивил...Здесь власть не имеет *зеленого* понятия куда будет страна развиваться, а не то что отрасль... Здесь президент даже не знает, кто оккупант и кто с Украиной ведет войну ,и чьи танки на нашей территории.... у него враг до сих пор называется *та сторона*....
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22.06.2021 17:04
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Да идите вы в жо#у со своей зеленой энергетикой!!! Будем заниматься экологией когда закончим войну и решим более насущные проблемы!!!
У нас даже нету ни одного мусороперерабатывающего завода, а они типа печуться за экологию, мудачье...
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22.06.2021 16:58 Ответить
Альо! Мусоросжигательный завод - это тоже когенерация электроэнергии. И если не по зеленому тарифу, то проект напрочь убыточный.
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22.06.2021 17:07 Ответить
Нехай інвестують у зелену енергетику США. Там тарифи у ВІСІМ разів менші ніж в Україні. Так ні. Знають що їм там по писку надають. Дайош грабувати білих негрів Європи.
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22.06.2021 17:11 Ответить
Шановний автор Підлога Маккартні! Ви пишите досить адекватні коменти..Але цей не серед них..бо неможна займатися екологієй..коли...і надалі..Бо буде вже піздно..Невже це так складно зрозуміти?
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22.06.2021 17:17 Ответить
Экология тут ни при чем , производство солнечных батаей и литиевых батарей для элекрических машин грязное и затратное дело . Не говоря уже о том как они будут утилизировать потом миллионы литиевых батарей из элекрических машин ? Развелось много денег ничем не обеспеченных вот они и придумывают новые налоги и затраты а также криптовалюты для связывания наличностей у граждан .
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22.06.2021 19:11 Ответить
Чисто не там где убирают, а там где не гадют. И зеленая энергетика в Украине это не про экологию, это про деньги...
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23.06.2021 09:46 Ответить
Шановний ПМ! Екологія це завжди при гроші..Цей напрямок порібно дотувати, і так роблять в усьому світі. А у нас займаються "кідаловом" - хтось інвестував, а ми на ходу змінемо правила гри, це тупо кидалово іноземних інвесторів. Так в зелену енергетику пришов спекулятивний, ризиковий капітал..А хто ще буде інвестувати у країну що воює? А нам конче потрібні "довгі інвестиційні гроші" А зараз повернулися в інший бік - заради Ахметова і Бені замочили УкрАтом, розігнали теплову генерацію...Ви це вважаєте за розумну, далекоглядну політику?
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23.06.2021 11:34 Ответить
Зе команде главное прибарахлиться шоб внукам хватило, после них хоть потоп. Политика не может быть дальновидной, когда у руля государства - профаны и клованы (Денис Шморгаль не исключение, просто солиднее выглядит чем Гончарук:
"Розуміння того, як буде розвиватися галузь, немає жодного": Американський інвестор про намір Кабміну ввести акциз на "зелену" енергетику - Цензор.НЕТ 4431
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23.06.2021 11:44 Ответить
Ну ладно Зєля юрЫст, не тямить в законах економіки, хоча за легендою він успішний бізнесмен ... Але ж в його команді є видатний економіст Милованов.
Він боїться натякнути шефу, що чим частіше влада змінює правила гри в економіці, тим менше інвесторів прийде в Україну?
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22.06.2021 16:59 Ответить
Это не инвесторы
Это мародёры грабящие Украину из-за дыр в законодательстве
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22.06.2021 17:03 Ответить
Скільки інвесторів пришло при зеленському в Україну в інших сферах економіки?
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22.06.2021 17:05 Ответить
лучше платить ***** за безразмерное потребление газа?
зеленая энергетика-это тоже вклад в независимость страны.
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22.06.2021 17:07 Ответить
Ніхто тобі не забороняє займатись зеленою енергетикою. Тільки одне но: виробляй і продавай її без ніяких ДОТАЦІЙ!. Можна звільнити від податків, але ніяких дотацій.
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22.06.2021 17:12 Ответить
это примерно как самогон втихаря гнать...сам конечно упьешься,только никакой рентабельности и инноваций.никакой конкуренции,значит себестоимость снижаться не будет...
но народ любит,шоб своими руками,из говна и палок,лишь бы не платить.
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22.06.2021 17:19 Ответить
Тобто ти вважаєш що це правильно:
1. Береш кредит в банку і купляєш вітряк.
2. Держава повинна в тебе купити електроенеогію по такій ціні щоб ти оплатив кредит і мав ще на хліб з маслом мав.
3. Щоб тобі заплатити, то держава повинна підвищити тарифи щоб звідкись взяти гроші.
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22.06.2021 17:43 Ответить
та бубочка тебе безвсякой зеленой энергетики тариыф повысил...и не только за эоектричество.
и это при том,что одновременно разоряет зеленую энергетику...
требе нравится?кушай.
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22.06.2021 18:26 Ответить
Справа не в підвищенні тарифів, а в самому факті того, що зелену енергетику потрібно дотувати. А таким дотуванням можуть займатись країни в яких є достатньо коштів щоб дотувати , а не країни яка вирішує чи підвищити пенсію на 5 гривень чи 6.
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22.06.2021 18:36 Ответить
все инновационные проекты сначала дотируются.до тех пор,пока не будет создана материальная база и конкурентная среда,которая и урегулирует цену продажи.
в совке было тоже самое-государство не заставляло платить потребителей,а просто централизовано недоплачивало работникам 90 % зарплаты.
как ты думаешь,какова была себестоимость киловатта электроэнергии на первой атомной?с учетом научных исследований,конструкторских разработок,производства сложного оборудования и огромных затрат на строительство?и ничего,не возмущался...
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22.06.2021 18:46 Ответить
Дотувати можна тоді коли маєш з чого дотувати, а не тоді коли розмірковуєш чи купити буханку хліба чи половину.
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22.06.2021 18:51 Ответить
уверяю тебя,это не зеленые энергетики у тебя буханку отобрали...это зеленая плесень на мудром нароте все сделала
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22.06.2021 18:52 Ответить
Не прааильно. Буханку в себе відібрав сам народ, який за 30 років так і не навчився вибирати нормальних депутатів. Але суть не в цьому. Спочатку зроби так щоб в тебе з'явились гроші які можна дати на дотацію, а потім дотуй, а не спочатку дотування, а потім пошук грошей.
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22.06.2021 20:09 Ответить
так були ж гроші при пороху...куди ділися?
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22.06.2021 20:11 Ответить
Себестоимость снизиться когда перейдут на водородное топливо и энергию ядерного синтеза . А это еще работы непочатый край . Ветряки и солнечные элементы могуть дать энергию в 10 раз дороже . Производство и обслуживание крайне дорого .
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22.06.2021 19:15 Ответить
и почем киловатт термоядерного синтеза нарасее?
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22.06.2021 19:18 Ответить
Зелена енергетика - це план х***а по знищенню енергетичної незалежності України.
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22.06.2021 17:36 Ответить
а зачем тогда сп-2?спасение германии?
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22.06.2021 17:38 Ответить
Спасибі за мудні слава. Одне не погоджуся, що в законодавстві не дири, і стежки до мільярдів, прокладені найфаховішими юристами українських мільярдерів.
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22.06.2021 17:14 Ответить
А шефу инвесторы не нужны, сам будет доить мудрый нарид.
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22.06.2021 17:56 Ответить
Один раз не пид*рас- девиз 95 квартала
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22.06.2021 16:59 Ответить
зелёная энергетика нужна в дополнение к имеющейся атомной,и как замещение угольных ТЭС,а уничтожать атомную энергетику в угоду западных компаний и гниды Ахметова,уж нах нах...
вон Чехия и та строить собралась ещё одну АЭС,а мы что?
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22.06.2021 17:03 Ответить
А Вы что?Имеете износ ТЭЦ 90% и 70% атомной энергетики нужно выводить из эксплуатации в ближайшие 10-15 лет, кстати, денег на это нет
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22.06.2021 17:06 Ответить
Чому не виведено жодного вугільного блоку при встановленній потужності зеленої генерації вже більше вугільної?
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22.06.2021 17:40 Ответить
тому що харант работает под управлением Ахметова,Коломойского,Фирташа...
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22.06.2021 17:46 Ответить
Удивил...Здесь власть не имеет *зеленого* понятия куда будет страна развиваться, а не то что отрасль... Здесь президент даже не знает, кто оккупант и кто с Украиной ведет войну ,и чьи танки на нашей территории.... у него враг до сих пор называется *та сторона*....
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22.06.2021 17:04 Ответить
Навіть у зеленій (!!!) енергетиці напудили у гузичник...
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22.06.2021 17:04 Ответить
Такой интересный американский инвестор. Учредители зарегистрированы в Лондоне. А основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. То есть, к зеленой энергетике отношения никакого. Как и к Америке.
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22.06.2021 17:08 Ответить
Когда это ахметка и иже с ним стали " иностранными инвесторами"?)
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22.06.2021 17:10 Ответить
Нехай платить той, хто підписував той тариф на тих умовах!
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22.06.2021 17:20 Ответить
Это какой то нонсенс! Развитие зеленой энергетики надо поощрять и расширять, а они акциз.
В угоду кому они это делают??
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22.06.2021 17:46 Ответить
Тем более цвет как у ЗЕ!
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22.06.2021 17:47 Ответить
Ти згідний персонально дотувати з своїх доходів зелену енергетику?
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22.06.2021 20:11 Ответить
Там проблєма з тарифами. Вони завищені на перспективу 10-15 років. Тому держ. орг-и намагаються якось компенсувати собі.
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22.06.2021 22:10 Ответить
а в оцього американського інвестора хвамілія часом не подібна до вальцмана чи шустенберга якогось і чи не фукає він десь з віли в конча-заспі?
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22.06.2021 17:49 Ответить
При всём уважении к Америке - пашол в жопу, дорогой инвестор!
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22.06.2021 17:49 Ответить
В того самого Ахметова є підприємства, зареєстровані в ЄС та США. От вам в більшості випадків і "інвестори".
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22.06.2021 17:51 Ответить
Дістали вони вже своєю "зеленою енергетикою"!
Не потрібна вона нам по таких цінах.
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22.06.2021 18:53 Ответить
Спросите для начала готовы ли граждане Украины платить в 10 раз больше за киловат час , а потом развивайте зеленую энергетику .
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22.06.2021 19:18 Ответить
 
 