"Понимания того, как будет развиваться отрасль, нет никакого": Американский инвестор о намерении Кабмина ввести акциз на "зеленую" энергетику
Изменение властью законодательства по развитию "зеленой" энергетики в вопросе введения акциза на "зеленую" электроэнергию и невыполнение государством своих обязательств негативно оценивается инвесторами, в стране нет понимания, как развивать отрасль ВИЭ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил операционный директор компании Elementum Energy Александр Подпругин.
"Год назад, когда был принят меморандум, когда мы договорились о каких-то правилах игры, когда государство взяло на себя обязательства, когда начались платежи, в феврале этого года ситуация почти стабилизировалась, мы в сентябре начали строительство еще одной ветровой электростанции, которая будет введена в следующем году. Однако затем появились новости об отсутствии платежей, потенциальном введении акциза", - рассказал Подпругин.
По его словам, инвесторы крайне негативно восприняли новость о намерении власти ввести акциз на "зеленую" энергетику, о чем говорится в правительственном законопроекте об изменениях налогового законодательства (№5600).
"Понимание того, как будет развиваться отрасль, нет никакого. Когда мы принимали решение об инвестировании 2 месяца назад в проект, не шла речь вообще об акцизном налоге. То есть, это минус 3% доходности", - отметил Подпругин.
Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.
28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовятся еще 10 компаний.
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У нас даже нету ни одного мусороперерабатывающего завода, а они типа печуться за экологию, мудачье...
Він боїться натякнути шефу, що чим частіше влада змінює правила гри в економіці, тим менше інвесторів прийде в Україну?
Это мародёры грабящие Украину из-за дыр в законодательстве
зеленая энергетика-это тоже вклад в независимость страны.
но народ любит,шоб своими руками,из говна и палок,лишь бы не платить.
1. Береш кредит в банку і купляєш вітряк.
2. Держава повинна в тебе купити електроенеогію по такій ціні щоб ти оплатив кредит і мав ще на хліб з маслом мав.
3. Щоб тобі заплатити, то держава повинна підвищити тарифи щоб звідкись взяти гроші.
и это при том,что одновременно разоряет зеленую энергетику...
требе нравится?кушай.
в совке было тоже самое-государство не заставляло платить потребителей,а просто централизовано недоплачивало работникам 90 % зарплаты.
как ты думаешь,какова была себестоимость киловатта электроэнергии на первой атомной?с учетом научных исследований,конструкторских разработок,производства сложного оборудования и огромных затрат на строительство?и ничего,не возмущался...
вон Чехия и та строить собралась ещё одну АЭС,а мы что?
В угоду кому они это делают??
Не потрібна вона нам по таких цінах.