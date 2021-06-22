Есть большой риск, что налоговая амнистия не наполнит госбюджет, но приведет к увеличению давления государства на украинцев, - Верланов

Согласно принятому закону о налоговой амнистии, 1 сентября 2022 года все физические лица — граждане Украины автоматически будут считаться подтвердившими уплату налогов со всех своих доходов и со всего имущества.

То есть, этот документ не о нескольких тысячах миллионеров, которые хотят легализовать свои незаконные доходы, а напрямую касается миллионов рядовых граждан. Об этом в своей колонке для издания "НВ" пишет экс-глава ГНС Украины Сергей Верланов.

"Фактически государство лишает граждан "презумпции невиновности", ведь это оно должно устанавливать факты уклонения от налогообложения, а не граждане должны доказывать свою добропорядочность, да еще и клятвенно заверять налоговую, что всю жизнь были порядочными. По моему мнению, уведомления лиц о том, что с их активов уплачены налоги, должны быть исключительно индивидуальными, а не автоматически всеобщими", - считает Сергей Верланов.

Эксперт подчеркнул, что принятый 15 июня законопроект предусматривает только две возможные опции: а) не сообщать, чем автоматически признаете, что из всех своих активов уплатили налоги; б) сообщать, чем фактически признаете, что уклонялись от уплаты налогов и должны будете доплатить. Третьего пути не дано.

"Что уж говорить: случай налоговой амнистии также не предусматривает обязательной подачи декларации. В свою очередь, то, что гражданин не имеет права подать обычную декларацию с привязкой к этому закону, создает противоречия и накладывает непропорциональные обязанности", - отмечает эксперт. И добавляет: вместо вывода из тени больших капиталов бизнесменов и олигархов, получим очередные проблемы и риски для рядовых граждан.

"Доверие к государству, его институтам и органам власти находится на крайне низком уровне, поэтому есть большая вероятность, что так называемая "амнистия" не возымеет эффекта наполнения бюджета и оживления экономики, а взамен приведет к увеличению давления государства на украинцев", - уверен Сергей Верланов.

По его мнению, в результате амнистии значительная часть имущества миллионов граждан (заробитчан и их родственников; тех, кто получал зарплаты в конверте и т. п.) может оказаться вне закона. И если в документ незамедлительно не внести правки, сбалансировав права граждан и интересы государства, то в ближайшей перспективе эта ситуация может привести к социальному конфликту.

Напомним, ранее Сергей Верланов проанализировал законопроекты пакета "налоговой амнистии" и сделал вывод, что за ними скрывается всеобщее налоговое декларирование, или так называемая "нулевая" декларация.