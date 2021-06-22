Кабмин начал диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления, - Шмыгаль
Украина будет продолжать реформу корпоративного управления.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Корпоративная реформа - очень важна для тех компаний, которые не могут быть приватизированы и остаются в собственности государства. В некоторых компаниях реформа привела к положительным результатам, а в некоторых пока еще нет. Поэтому это является приоритетом и мы будем продолжать реформу корпоративного управления ", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что правительство начало диалог о фактическом перезапуск реформы, который проходит в сотрудничестве с международными партнерами.
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Нащо було ламати вже існуючу реформу?
22.06.2021
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет - минус $868 млн. В то же время за период 2016-2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее $3.7 млрд. прямых иностранных инвестиций.
Шмугаль - ахметовский дебил.
Т.е. зебилы признают, что реформы были до них, а при них все уничтожено и требует "перезапуска"????