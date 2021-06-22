Кабмин начал диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления, - Шмыгаль

Украина будет продолжать реформу корпоративного управления.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Корпоративная реформа - очень важна для тех компаний, которые не могут быть приватизированы и остаются в собственности государства. В некоторых компаниях реформа привела к положительным результатам, а в некоторых пока еще нет. Поэтому это является приоритетом и мы будем продолжать реформу корпоративного управления ", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что правительство начало диалог о фактическом перезапуск реформы, который проходит в сотрудничестве с международными партнерами.

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