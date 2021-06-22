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Кабмин начал диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления, - Шмыгаль

Кабмин начал диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления, - Шмыгаль

Украина будет продолжать реформу корпоративного управления.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Корпоративная реформа - очень важна для тех компаний, которые не могут быть приватизированы и остаются в собственности государства. В некоторых компаниях реформа привела к положительным результатам, а в некоторых пока еще нет. Поэтому это является приоритетом и мы будем продолжать реформу корпоративного управления ", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что правительство начало диалог о фактическом перезапуск реформы, который проходит в сотрудничестве с международными партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предписание НАПК относительно назначения Витренко незаконное, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14025) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+5
байден і нуланд - в числі тих хто робили реформу корпоративного управління в Україні. хто з зебілів буде перезапускати американську реформу? клоуни з квартала95?!
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22.06.2021 17:14
+4
Напхали на посади ручних коломойсько-ахметівських ставлеників, а тепер хочуть перезапуск реформи. Й..бані наперсточники!
Нащо було ламати вже існуючу реформу?
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22.06.2021 17:03
+4
Очевидно. Бені і Ко потрібні іноземні капіталовкладення, та НЕ портібен незалежний контроль, за капіталовкладеннями.
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22.06.2021 17:16
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Напхали на посади ручних коломойсько-ахметівських ставлеників, а тепер хочуть перезапуск реформи. Й..бані наперсточники!
Нащо було ламати вже існуючу реформу?
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22.06.2021 17:03 Ответить
Очевидно. Бені і Ко потрібні іноземні капіталовкладення, та НЕ портібен незалежний контроль, за капіталовкладеннями.
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22.06.2021 17:16 Ответить
Хроника одного президента

‎22.‎06.‎2021

В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет - минус $868 млн. В то же время за период 2016-2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее $3.7 млрд. прямых иностранных инвестиций.
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22.06.2021 17:18 Ответить
МВФ зажало соски шмигаля в лещата (тиски). Він вже не знає, як вивернутися від ... в сраку...
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22.06.2021 17:12 Ответить
байден і нуланд - в числі тих хто робили реформу корпоративного управління в Україні. хто з зебілів буде перезапускати американську реформу? клоуни з квартала95?!
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22.06.2021 17:14 Ответить
Наговорил....Одно ясно ,что "в некоторых пока нет!" ,а в некоторых еще не отчитались. Как говорил Вовка (из анекдота) ,_ Какую бы они пуйню не затеяли ,а водка подорожает!
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22.06.2021 17:25 Ответить
От мудакі, спочатку нагадили, а тоді давай їм консультації. Вам би підсрачників добрих надавать, клоуни😠
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22.06.2021 17:28 Ответить
Перезапуск - это вы своего Витренка вертаете в зад, восстанавливаете все руководство Нафтогаза и больше не отсвечиваете в этих вопросах вобще.

Шмугаль - ахметовский дебил.
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22.06.2021 21:00 Ответить
"Перезапуск реформы"?

Т.е. зебилы признают, что реформы были до них, а при них все уничтожено и требует "перезапуска"????
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22.06.2021 23:42 Ответить
 
 