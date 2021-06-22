Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики

Министерство экономики ожидает, что в этом году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%. В 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы Минэкономики, который Кабинет Министров одобрил в конце мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Что касается прогноза на следующие три года, то в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году – еще на 11%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

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Также прогнозируется рост содержания домов, сооружений и придомовых территорий. В этом году тарифы вырастут на 10%, в 2022-м – еще на 10%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.