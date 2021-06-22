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Новости Тарифы ЖКХ
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Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики

Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики

Министерство экономики ожидает, что в этом году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%. В 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы Минэкономики, который Кабинет Министров одобрил в конце мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Что касается прогноза на следующие три года, то в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году – еще на 11%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

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Также прогнозируется рост содержания домов, сооружений и придомовых территорий. В этом году тарифы вырастут на 10%, в 2022-м – еще на 10%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.

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Тарифы на воду (748) Кабмин (14025) Тарифы на отопление (721) Минэкономразвития (652)


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Топ комментарии
+48
Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики - Цензор.НЕТ 6441
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22.06.2021 17:02
+47
Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики - Цензор.НЕТ 1118
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22.06.2021 17:03
+46
Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики - Цензор.НЕТ 764
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22.06.2021 17:03
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Страница 2 из 2
я не буду платить!
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22.06.2021 17:39 Ответить
Люди не плотим все и таким образом мы уничтожим олигархов!
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22.06.2021 17:39 Ответить
Надо просто расстреливать таких чертей, которые такое хотят сделать!
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22.06.2021 17:40 Ответить
Кто этим займется?Если на тарифный майдан собрались совсем ничего
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23.06.2021 07:43 Ответить
Все на солнечную переходим.
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22.06.2021 17:40 Ответить
Кровавый Майдан будет после этого повышения!
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22.06.2021 17:42 Ответить
Ну это врядли...
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22.06.2021 17:52 Ответить
хехе. поверь!
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22.06.2021 17:55 Ответить
Последний Майдан возник случайно и стихийно. Если бы шакалы Януковича не били пацанов палками, все бы затихло. В случае тарифов Майдан надо организовать, кто возьмет на себя организацию?? Нет таких лидеров, а если кто рыпнется, Аваков тут как тут.
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22.06.2021 18:02 Ответить
90% населения нищее и поднять им платежки - это будет катализатором подрыва массового и по всей Украине! Авакову надо будет скорее думать о том, как ноги унести из Украины! Люди уже не те и в случае агрессии против народа методы уже будут не те, что в 2014 году. У людей на руках не то, что автоматы и пистолеты, а у людей на руках АГС и ПТРК есть. И полиция не будет уже против народа переть в переломном моменте. Среди народа море солдат и это начнется охота настоящая с народом. Люди в толпе становятся злыми и произойдет полная потеря ответственности и останется только злая воля народа уничтожить тех, кто над народом издевается!
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22.06.2021 18:26 Ответить
Ні. Зебобіки це сутність терпіли. Як кацапи.
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22.06.2021 20:25 Ответить
Ну не рассказывайте тут сказки)))"шакалы" Януковича не били быпалками , если бы уроды не кидали молотова и камни в шакалов.Майдан был не хило организован нашими уродами с не при помощи Запада.Мотивируя тем , что янык закрывает окно в Европу.А ведь Янык всего лишь отсрочил.Потому как его Запад прижал к стенке и потребовал реформы , тарифы такие , как начали происходить при Порошенко и Зелени.Получается , что многими ненавистный Янык , больше подумал о людях в тот момент.И если бы не трусость Яныка , мы бы не имели того , что имеем сейчас.А сейчас тарифы более чем , устраивает и олигархат и Запад.Майдана не будет
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23.06.2021 07:49 Ответить
будет такой подрыв населения, что мокрого места не останется от этих паразитов, которые последнюю кровь хотят выпить из людей.
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22.06.2021 17:59 Ответить
Могет быть могет быть, но повторяю, для этого нужен призыв, стихийно не получится.
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22.06.2021 18:05 Ответить
И кто же этот моральный авторитет? Кто призовет?
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22.06.2021 19:17 Ответить
)))).Кто это организует , проплатит?)
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23.06.2021 07:50 Ответить
Кремль...
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23.06.2021 10:07 Ответить
Майдану вже не буде. Аваков не допустить. А за Зеленським- Москва.
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22.06.2021 20:17 Ответить
Вы,почитатели Зечлена,только болтать горазды.
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23.06.2021 10:25 Ответить
Интересно, а эти цифры учитывает Поток-2 и прекращение транзита?
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22.06.2021 17:45 Ответить
В поднятии цен наши правители всегда перевыполняют план!
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22.06.2021 17:51 Ответить
А как вы хотели? Все так живут, все только дорожает. Все платят. Вы все не можете отвыкнуть от сисисер?
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22.06.2021 17:59 Ответить
Дорожает , но не в таких %, благодаря продажности и алчности власти.Скажите , а в каких странах у министров и депутатов такие зарплаты?
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23.06.2021 07:52 Ответить
такакаяразница. главное, что проголосовали по приколу.
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22.06.2021 17:59 Ответить
Ну следущий раз выберете без прикола и все будет дюже гарно
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22.06.2021 18:47 Ответить
Вали - вали отсюда , лапоть.... Здесь не подают...
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22.06.2021 21:28 Ответить
Говорят, что евреи "умные" менеджеры - так где этот их врождённый "ум" ?
Или он работает лишь на благо своих, как своим поднять зарплаты и уменьшить налоги ?
А остальные народы должны оплачивать этот "праздник жизни" ?
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22.06.2021 18:31 Ответить
Третина для ледве гарячої води та третина для такого ж опалення - це математично десь те ж саме, що підвищення пенсій, скажімо, вдвічі. Злидні отримають по тисячі з копійками, а віп-пенсіонери (депутати-держслужбовці тощо) - вп'ятеро-вдесятеро більше в порівнянні з їхніми сумами.
Мінсоцполітичні рахувальники де навчалися таким от розрахункам?
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22.06.2021 18:33 Ответить
Краіна колиться до дефолту і до глибокої дупи , на жаль 😏
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22.06.2021 18:37 Ответить
оброк от членограя для лохов
услуги навязывают без договора
.......................
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22.06.2021 18:38 Ответить
не плохо бы лохам не платить тепло и воду пару тройку месяцев всем
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22.06.2021 18:39 Ответить
Только запаститсь командой адвокатов с выходом на международный суд.
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22.06.2021 19:04 Ответить
Краще скажіть - на скільки вирісли борги за комірне. Восени загальний борг становив 50 млрд. гр. Весною вже 90 млрд. Зелені схожі на того голову колгоспу з анекдоту: врожай маку з'їдає довгоносик, тому садимо кожен рік більші площі - нехай цей довгоносик подавиться. Зєля - толковий господарник...
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22.06.2021 18:46 Ответить
Вы сделали это вместе.
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22.06.2021 18:58 Ответить
Я вашого Мародера не обирав. І не продав би йому свою совість за навіть найсмачніші його недоїдки
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22.06.2021 19:34 Ответить
Ти обрав Зеленського.
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22.06.2021 20:18 Ответить
Зеленобобики и порохоботня ,Вы виноваты в том , что мы так живем сейас.
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23.06.2021 07:53 Ответить
Ти обрав Зе, якуй грабує нас так, що Порошенку ї не снилося!!!
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22.06.2021 20:35 Ответить
Ти вибрав Членограя.
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23.06.2021 10:27 Ответить
Ты своего мародера выбрал.Он тебе тарифы и повышает.Каким боком к твоему а**льному сексу со своим выбором предыдущие?
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23.06.2021 13:35 Ответить
Нет у тебя совести,поэтому и не покупают.И мозга нет--вообще нет .Наслаждайся последствиями своего тупорылого решения и не ной.
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23.06.2021 13:37 Ответить
Порошенко дал томос а Зеленский термос! Теперь мажте на хлеб зебилы платежку! Смачного гниды! Только я не понимаю почему я должен платить? Я за Осла-Наркомана не голосовал!
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22.06.2021 19:01 Ответить
Главное, что он этой "РЫНОЧНОЙ" "УСЛУГИ" откараскаться нельзя !
Почему в 2005 году официально разрешалось отключаться от центрального отопления,
а, когда стали отпадать целые кварталы, наши "народные власти" спохватились и
запретили отключение.
"Рыночники" недоделанные.
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22.06.2021 19:08 Ответить
баранв потрібно стригти стригти і стригти - таку участь лохів гоїв терпил самокрайніх....- а соломонові дети все вам и нам всегда раскажут ...тут и здесь....- но не там в Израєле
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22.06.2021 19:27 Ответить
(с) Скрябін

Нічого нам не світить, пора вже зрозуміти,
Рятуйте свої діти, бо за рульом бандити.
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22.06.2021 19:44 Ответить
Давай, Вовік, так їх!
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22.06.2021 19:58 Ответить
они неадекватные
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22.06.2021 20:18 Ответить
Клятий Порошенко!
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22.06.2021 20:24 Ответить
конец этой власти все ближе и ближе....
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22.06.2021 20:27 Ответить
Класс!!!
Давайте еще.

Но дустом травить нищих зебилов все равно быстрее будет.
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22.06.2021 20:57 Ответить
Зебилоиды! Ау! Хуже не будет? Жрите, твари, беда в том, что и нормальным людям придется это говно жрать.
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22.06.2021 21:21 Ответить
"Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть"

Абалдеть.... Как-же долго тебя ждали Вава.
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Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 9221
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22.06.2021 21:24 Ответить
Зелёные слуги путена специально провоцируют социальный взрыв....Чтобы начались бунты, протесты с насилием....И тут появляется кремлёвская крыса с "помощью" в решении проблемы.... Не забывайте, всеми действиями нашей зелёной власти руководит кремль....И помогают ему ахметовы, фирташи, калломойши и прочие пиявки...
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22.06.2021 21:37 Ответить
_Возможно действительно провоцируют. Это было бы вполне в духе путлера, создавать хаос, сеять вражду и насилие это вполне в его духе.
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22.06.2021 23:02 Ответить
Алесандр , ты ду...ак?Именно Запад и диктует нам , про реформы сомнительные , смотрящих подсовывает и тарифы требует поднять зелебобам.Что крайне выгодно олигархату.А сейчас Запад охренел и требует убрать олигархат , чтобы самим наслаждаться.При чем здесь Кремль?Параноя?Именно Россия нам давала газ со скидкой , Беларусия помогала , когда со светом кирдык.Именно Россия предлагала нам кредит с меньшим % и без условий.Посмотри , лопух , какие % и условия выдвинуло МВФ?Если мозги еще на месте , научить анализировать
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23.06.2021 07:59 Ответить
Мкртведчук, это ты? Кива, ты? Сдаюсь.... Кто ты, чучело ФСБшное? Добкин?
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23.06.2021 10:05 Ответить
Ти тут новенький, молодий ще...
Твої висери не цікаві.
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23.06.2021 10:35 Ответить
УРА?
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22.06.2021 22:51 Ответить
Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 2861
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22.06.2021 23:28 Ответить
Гидотний рудий клоп 😀
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23.06.2021 00:45 Ответить
Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1105
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22.06.2021 23:39 Ответить
Нічо, довбоЗЕби! У кожного з вас є дві нирки.
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22.06.2021 23:50 Ответить
уже давно назрела революция... надо только договориться с США,чтобы они не ставили палки в колеса... а заодно решить вопрос, что все воры-олигархи будут отправлены под суд и осуждены за обворовывание народа Украины...
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23.06.2021 05:23 Ответить
Чо курим?
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23.06.2021 07:29 Ответить
И это правильно. Бараны существуют для того чтобы их стричь.
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23.06.2021 07:28 Ответить
Звучит как тост!

ЗЕбобики, не вижу повода, чтобы не выпить!
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23.06.2021 07:34 Ответить
Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 1750
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23.06.2021 08:38 Ответить
Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 9463
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23.06.2021 08:40 Ответить
Тарифи на опалення і гарячу воду цьогоріч виростуть на третину, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 7125
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23.06.2021 08:42 Ответить
Аууууууу!!!!!!!
А где "Тарифный Майдан" от Ляшко и Тимошенко?
Уже пора покрышки подтягивать или еще чуть-чуть "дадим Бубочке времени"? ъ
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23.06.2021 14:29 Ответить
азиза а в россию не хочеш?
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23.06.2021 16:06 Ответить
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