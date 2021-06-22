Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики
Министерство экономики ожидает, что в этом году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%. В 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.
Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы Минэкономики, который Кабинет Министров одобрил в конце мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Что касается прогноза на следующие три года, то в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.
Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году – еще на 11%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.
Также прогнозируется рост содержания домов, сооружений и придомовых территорий. В этом году тарифы вырастут на 10%, в 2022-м – еще на 10%, в 2023 и 2024 годах – еще на 5%.
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Или он работает лишь на благо своих, как своим поднять зарплаты и уменьшить налоги ?
А остальные народы должны оплачивать этот "праздник жизни" ?
Мінсоцполітичні рахувальники де навчалися таким от розрахункам?
услуги навязывают без договора
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Почему в 2005 году официально разрешалось отключаться от центрального отопления,
а, когда стали отпадать целые кварталы, наши "народные власти" спохватились и
запретили отключение.
"Рыночники" недоделанные.
Нічого нам не світить, пора вже зрозуміти,
Рятуйте свої діти, бо за рульом бандити.
Давайте еще.
Но дустом травить нищих зебилов все равно быстрее будет.
Абалдеть.... Как-же долго тебя ждали Вава.
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Твої висери не цікаві.
ЗЕбобики, не вижу повода, чтобы не выпить!
А где "Тарифный Майдан" от Ляшко и Тимошенко?
Уже пора покрышки подтягивать или еще чуть-чуть "дадим Бубочке времени"? ъ