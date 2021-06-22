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Новости Задержание Протасевича
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Премьер Беларуси Головченко пригрозил ответить на санкции Запада: Выбираем наиболее адекватные меры реагирования

Премьер Беларуси Головченко пригрозил ответить на санкции Запада: Выбираем наиболее адекватные меры реагирования

Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа.

Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем", - сказал Головченко.

Он заявил, что введение санкций дискредитирует политику Евросоюза в отношении Беларуси.

"Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям", - подчеркнул Головченко.

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Как сообщалось, 21 июня министры иностранных дел стран Европейского Союза решили ввести санкции против 86 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. В том числе речь идет о причастных к вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, после которого задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Также о введении санкций против 16 физических и пяти юридических лиц Беларуси в ответ на репрессии со стороны режима Александра Лукашенко против представителей оппозиции и СМИ сообщили Соединенные Штаты.

Канада также ввела дополнительные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в мае и ареста Романа Протасевича.

Автор: 

Беларусь (7889) санкции (11276) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+11
Ага! Виберуть момент коли вітер подме в бік Європи вишикують білорусів уздовж кордону і змусять пердіть
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22.06.2021 17:15
+10
Перекриють бульбопровід "Вітебськ-Париж", ліл.
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22.06.2021 17:14
+8
Припоминается, одни уже также "гыгыкалы", что "искандеры" санкций не боятся.
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22.06.2021 17:20
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Правила форума Совет форумчан
да как обычно НАТО возле границ, но не пройдёт, бо Валодя ***** войска введёт
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22.06.2021 17:11 Ответить
Введуть податки на вживані автівки з Європи, щоб всі їздили на ВАЗах.
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22.06.2021 18:35 Ответить
Перекриють бульбопровід "Вітебськ-Париж", ліл.
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22.06.2021 17:14 Ответить
Ага! Виберуть момент коли вітер подме в бік Європи вишикують білорусів уздовж кордону і змусять пердіть
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22.06.2021 17:15 Ответить
Боюся, что "достанется" Вейшнории.
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22.06.2021 17:21 Ответить
Небезпечно! "Вейшнорія на північному заході! Може ввійти в НАТО!
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22.06.2021 17:24 Ответить
Тоді є альтернатива, - можна вкусити себе за сраку.
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22.06.2021 17:33 Ответить
Гордость перехлестывает когда осознаешь что премьер с украинской фамилией Головченко и популярным украинским именем Роман
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22.06.2021 17:15 Ответить
У лукашенка тоже украинская фамилия, а он балорусс
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22.06.2021 17:17 Ответить
вообще-то он Лукашенок, родит. падеж чей? - Лукашенка. Вот так и образовалась его фамилия.
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22.06.2021 23:03 Ответить
Взагалі-то близько 10% біларусів мають прізвища на -енко. Зокрема власне Тарган.
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22.06.2021 17:20 Ответить
ЧервонЕНКО. Чем не козак?!
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22.06.2021 17:32 Ответить
Однієї деталі бракує... Мабуть, шаблею випадково відрубав )))
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22.06.2021 17:36 Ответить
это фамилия его жены
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22.06.2021 23:02 Ответить
Одна подруга до заміжжя була Кушнаренко, її батько був єврей, а мати татарка ))
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23.06.2021 09:18 Ответить
ну-ну, хіба що ляжете під ***** повністю, в зручній для нього позі...
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22.06.2021 17:16 Ответить
Вам как и Холодному Яру эта тема видно ОЧЕНЬ близка....эбонитовые палочки,продажная порнактриса и про колени перед куйло в глаза смотреть...... ну точно не беларусы выбрали....вы поосторожней в прогнозах.Может вы просто своё желание выдаёте и вам хочется зла нашему народу?( Так не мы вам беду в дом принесли....это у вас видно от бессилия собственного перед лаптеногими и ЗЕлей с ермаками...
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22.06.2021 19:29 Ответить
Зато у вас силища силенная перед лаптеногими у позиции животного рака стоять уже майже тридцять років...))) постійно смоктати москалям великого героїзму не треба)) тому у вас з москалями мир...)))
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22.06.2021 20:41 Ответить
Тебе приснилось или ты с зеркалом репетируешь,девонька?) Не шурши так лаптями мышей разгонишь...тебе блатные тапки не к лицу.От тебя рязанской конюшней воняет....на правду обижаться глупо.Ату тебя и паруса на головушку...ржунемогу))
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22.06.2021 21:13 Ответить
А ви лагерний поет, батенька, однако...)))) за какую правду гутариш, касатик)) чи не ту шо у вас бяларасєян под обосранніми хвостами зазвичай находитси...)))
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22.06.2021 21:19 Ответить
Иди лучше спать ,пьяница шмарклей сопливой прибитый.....вам до беларусов как до луны......сравнил диктатора и куэмаэстро клоуна предателя.И не прикрывайся Майданом,Небесной Сотней,Киборгами.......Если бы увидели кого выбрали 73% в 2019 и за что они головы положили ((...поверить невозможно до сих пор здравому люду.Вы умудрились даже Пороха просрать и на предателя Украины разменять....Повторюсь....на правду обижалться глупо.А то что мы в кавне и влипли 27 лет уже отрицать невозможно.Но мы никого кроме себя не виним.Лох должен платить за легкомыслие.И знаю точно,что пока страна-тварюга не развалится на слава татарстанам ..... счастья не увидеть нашим детям....ни в Украине ни в Беларуси.Это просто ФАКТ.
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22.06.2021 22:09 Ответить
В якому "кавне 27 лет"? Білорусь незалежна, впорядкована і заможна. Якщо її не розірвуть тимошенки, бабарики, то вона розквітне краще ніж ЄС, тому ті й воюють проти Лукашенка, бо білоруси й тепер не хочуть на захід, бачили, які там порядки, і їм краще вдома, де немає бомжів, прекрасні і добротні дороги і тротуари, доглянуті сквери і інфраструктура, ввп вищий за наш, безплатна медицина... Та що казати, у них тюрми і сізо багато кращі, ніж мешкання більшості українців. І народ одягнутий краще набагато, ніж у нас -- видно було протестувальників, і ніхто з них не скаржився на економіку. Ось проти чого воюють недоброзичливці.
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23.06.2021 09:44 Ответить
100% + Зляться самі на себе, а гонять на мирних сусідів -- білорусів.
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23.06.2021 09:24 Ответить
Садитесь на ежа, лучший ответ западу будет
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22.06.2021 17:17 Ответить
"Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям". Работаете, ну так рабоайте и дальше и не верещите на весь мир.
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22.06.2021 20:49 Ответить
Я щитаю нада нанисти ришающий удар по загнивающиму капитализьму и оставить гейропу без высокодуховной и сделаной сагласна ГОСТам Саветскага Саюза Тушёнки и Сгущёнки. Уверин депутат Шевченка падержит, Дубинеску, Верещак, Бужанский и Коля Котлета вместе со всем блокам Зажопинцев тоже За
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22.06.2021 17:18 Ответить
У многих наших патриотов тоже фамилии на "ко", например КОган...
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22.06.2021 17:19 Ответить
Припоминается, одни уже также "гыгыкалы", что "искандеры" санкций не боятся.
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22.06.2021 17:20 Ответить
Ах ,вы так!? Ну,погодите! Вот мы соберемся гуртом ,набздим под одеялом и никому нюхнуть не дадим! Мы очень крутые.
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22.06.2021 17:20 Ответить
Решают в какую ногу стрельнуть в левую или правою и щеки дуют , но еще даже и не знают , как Санкции приятны , а россияне больше и не попробуют деликатесы в Упаковке из Белоруссии .Но все на пользу и во благо.
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22.06.2021 17:22 Ответить
Правильно,запретить еврофашистам въезд в великодуховную страну.
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22.06.2021 17:33 Ответить
Могу подкинуть идею встречных санкций.Всей толпой можно зимой ходить без шапок.
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22.06.2021 17:34 Ответить
А если понадобится эскалация - той же зимой лизнуть турник .
Одна проблема - сейчас лето. Давайте ещё варианты!
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22.06.2021 18:09 Ответить
ох тысь бозесь ты мой
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22.06.2021 17:49 Ответить
Ну вот чисто из интереса,ну чем и как они могут ответить,пусть даже гипотетически???Полная хрень для упоротой части населения Беларуси.
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22.06.2021 17:50 Ответить
Приблизительно так
Премьер Беларуси Головченко пригрозил ответить на санкции Запада: Выбираем наиболее адекватные меры реагирования - Цензор.НЕТ 6478
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22.06.2021 17:57 Ответить
99,9% населення білорасєї залюбки хавають таку хрень і упевнені що лєпше за усєх живуть...)))
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22.06.2021 20:45 Ответить
Зміни прапорець.
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23.06.2021 09:58 Ответить
Не будете перегонять в Расию креветки?
Так на чём наваривать будете?
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22.06.2021 18:10 Ответить
Задавят копипаст драников в штатах.
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22.06.2021 18:49 Ответить
гэти тараканьи канвульсии никаго не калишуть
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22.06.2021 19:32 Ответить
Ви вже кумедніші за кацапів!
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22.06.2021 20:21 Ответить
Будут гуманитарку давить бульдозерами!
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22.06.2021 20:30 Ответить
Сколько же им гороха съесть надо,чтобы адекВАТНО ответить?
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22.06.2021 20:44 Ответить
Ну всьо!!!

Осталась Европа без картошки и пломбира.
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22.06.2021 20:55 Ответить
Кацапы, срочно дайте бульбашам селедки (до драникiв).
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23.06.2021 04:17 Ответить
 
 