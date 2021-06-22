Премьер Беларуси Головченко пригрозил ответить на санкции Запада: Выбираем наиболее адекватные меры реагирования

Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа.

Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем", - сказал Головченко.

Он заявил, что введение санкций дискредитирует политику Евросоюза в отношении Беларуси.

"Мы живем дальше, работаем. У нас достаточно резервов и ресурсов, мы давно готовы к этим условиям", - подчеркнул Головченко.

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Как сообщалось, 21 июня министры иностранных дел стран Европейского Союза решили ввести санкции против 86 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. В том числе речь идет о причастных к вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, после которого задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Также о введении санкций против 16 физических и пяти юридических лиц Беларуси в ответ на репрессии со стороны режима Александра Лукашенко против представителей оппозиции и СМИ сообщили Соединенные Штаты.

Канада также ввела дополнительные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в мае и ареста Романа Протасевича.