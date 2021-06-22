У Путина хроническая паранойя из-за якобы "государственного переворота" в Украине, - Турчинов
Президент России Владимир Путин до сих пор не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за границы.
Об этом заявил руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, комментируя статью Путина изданию Die Zeit, передает Цензор.НЕТ.
"Хроническая паранойя Путина об "организации Штатами в Украине государственного переворота" свидетельствует о том, что он, как и любой другой диктатор, не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за рубежа", - отметил он.
"Украинский народ, у которого есть достоинство и ответственность, ни в 2004-м, ни в 2013-2014 годах не нуждался в помощи извне, чтобы доказать свое право самому определять свою судьбу. Я руководил Штабом национального сопротивления во время Революции Достоинства и могу официально подтвердить, что никакой помощи от Соединенных Штатов и ЕС - ни материальной, ни организационной - мы не получали", - добавил Александр Турчинов.
Он отметил, что Украина была благодарна западным демократиям за моральную поддержку и объективное информационное освещение событий на Майдане.
"Но с начала и до конца режиму Януковича противостояли украинские патриоты, которые сбросили тиранию и не дали вернуть страну в неороссийскую империю, остановив продвижение имперского реваншизма Путина", - подчеркнул и.о. президента Украины в 2014 году.
Турчинов отметил, что именно российские военные захватили Крым и часть Донбасса, а не украинские граждане, которые не восприняли революцию.
"Придет время, и без всякой американской или европейской помощи российская империя так же, как и советская, будет разрушена. На ее руинах возникнут новые независимые государства, а Украина не только вернет временно захваченные территории, но и восстановит все свои исторические границы, уверенно продолжив демократический европейский путь своего развития", - резюмировал он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" написал, что события 2014 года во время Евромайдана в Украине - "антиконституционный вооруженный переворот", который был организован США и безвольно поддержан Европой.
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Потом работа мошенника под руководством сОбчака-обмен редкоземельных металлов, якобы, на продовольствие. А потом - наследство еЛьцина-президенство т.н. рф.
Особенностю клинического течения псевдологии, является отсутствие потери интеллекта у пациента. Основой его деятельности является определенная МОТИВАЦИЯ!
Если бы мне пришлось характеризовать т.н. русских, я бы начал с мании величия, чувства исключительности на национальной почве. "Комплекс превосходства - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC защитный механизм психики , при котором появляется ощущение собственного превосходства, вызванное скрытым чувством неполноценности. Термин впервые употребил австрийский психолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 Альфред Адлер . Комплекс превосходства тесно связан с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 комплексом неполноценности и является его обратной сторонойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-Adler_nauka_zhit-1 [1] .(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0) https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплекс_превосходства)
Не стану переписывать статью из Википедии. Достаточно ссылки, для того, чтобы желающие, ознакомившись с подробностями уяснили, с чем мы имеем дело в случае с пЫней. Там есть ссылки на ненависть, зависть, садизм и т.д. и т.п. на национальной почве. Правда, есть и исключения из правил. Для примера, упомяну Э.Рязанова, А.Макаревича, В. Шендеровича, О.Басилашвили и других.(Продолжение следует).
просто гнида не может смириться, что всё пошло не по кацапскому плану...
украинец не будет покорным кремлю - никогда !
це - віками у крові української нації,
поэтому и у себя и у белорусов кацапы скорректировали действия
и просто жестко и быстренько пересадили всю оппозицию ...
но, как говорил С.А. Бендера " Ніщо не зупинить ідеї час якої настав ! "
(Подяка В. Войновичу).
Сколько веков минуло, а у кассапов(основной части Московитов, которые не составляют характерологического исключения из правил и не принадлежат к перечисленным мною особам), сквозь века сохранились все те же проявления ШОВИНИЗМА, а не национализма. К ним и прнадлежат пЫня и его свора. Так что в данном случае РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА лишь мотивация к агрессии т.н. рф, основа которой лежит глубоко в генетике кацапов.
"Злые люди не разумеют справедливости"
Это Библия, Пастор