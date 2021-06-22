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У Путина хроническая паранойя из-за якобы "государственного переворота" в Украине, - Турчинов

У Путина хроническая паранойя из-за якобы

Президент России Владимир Путин до сих пор не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за границы.

Об этом заявил руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, комментируя статью Путина изданию Die Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Хроническая паранойя Путина об "организации Штатами в Украине государственного переворота" свидетельствует о том, что он, как и любой другой диктатор, не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за рубежа", - отметил он.

"Украинский народ, у которого есть достоинство и ответственность, ни в 2004-м, ни в 2013-2014 годах не нуждался в помощи извне, чтобы доказать свое право самому определять свою судьбу. Я руководил Штабом национального сопротивления во время Революции Достоинства и могу официально подтвердить, что никакой помощи от Соединенных Штатов и ЕС - ни материальной, ни организационной - мы не получали", - добавил Александр Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о Евромайдане: "США организовали антиконституционный переворот, спровоцировав раскол в Украине и выход Крыма из ее состава"

Он отметил, что Украина была благодарна западным демократиям за моральную поддержку и объективное информационное освещение событий на Майдане.

"Но с начала и до конца режиму Януковича противостояли украинские патриоты, которые сбросили тиранию и не дали вернуть страну в неороссийскую  империю, остановив продвижение имперского реваншизма Путина", - подчеркнул и.о. президента Украины в 2014 году.

Турчинов отметил, что именно российские военные захватили Крым и часть Донбасса, а не украинские граждане, которые не восприняли революцию.

"Придет время, и без всякой американской или европейской помощи российская империя так же, как и советская, будет разрушена. На ее руинах возникнут новые независимые государства, а Украина не только вернет временно захваченные территории, но и восстановит все свои исторические границы, уверенно продолжив демократический европейский путь своего развития", - резюмировал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" написал, что события 2014 года во время Евромайдана в Украине - "антиконституционный вооруженный переворот", который был организован США и безвольно поддержан Европой.

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Автор: 

майдан (4141) путин владимир (31231) Турчинов Александр (3335)


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Топ комментарии
+68
Пастор дело говорит!
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22.06.2021 17:27
+31
У Путина хроническая паранойя из-за якобы "государственного переворота" в Украине, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8235
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22.06.2021 17:28
+29
путин - *****!
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22.06.2021 17:28
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КаРФаген має бути зруйнований

У Путіна хронічна параноя через нібито "державний переворот" в Україні, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5554
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22.06.2021 19:33 Ответить
Слава Героям Майдану і захисникам України! Світла пам'ять полеглим за Незалежність!
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22.06.2021 19:35 Ответить
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22.06.2021 20:29 Ответить
Вова, да мать его так с организацией революции... У тебя в мордоре поднимутся с могил твои же дидываивале, тебя первого поставят к стенке за власовско-нацистскую(фашистскую) тряпку.
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22.06.2021 19:44 Ответить
путін тупий маразматичний *****
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22.06.2021 19:57 Ответить
Це один із багатьох діагнозів *****
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22.06.2021 20:48 Ответить
одним словом - *****!
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22.06.2021 21:02 Ответить
ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА НЕ БЫЛИ ВВЕДЕННЫ В КИЕВ, А ТОЛЬКО НА СЛАБЫЕ ТЕРРИТОРИИ !?) А ПОТОМУ ЧТО РОССИЯНИ, ОБОСРАВШИСЬ, НА СВОЕМ ПОНОСЕ ПОЕХАЛИ В ОБРЫВ !)
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22.06.2021 21:14 Ответить
Это вариант паранойидальной формы шизофрении-псевдология(мифомания, когда желаемое выдают за реальность. Но дело тут не в, якобы, государственном перевороте. пЫня с детства был ущербным. Ощущение самонедостаточности не покидало его, когда питерская гопота использовала его, низкорослого хлюпика в качестве подсадной утки для своего обогащения. Отсюда и погонялово-"окурок". Дальше, он попал в школу кгб и ощутил свою ущербность в умственном развитии. Попытался выживать различными вариантами мошенничества. Благо, это было заложенно в нем с детства. Отсюда и погонялово-"моль". Обе клички, как нельзя лучше характеризуют пЫню. Далее должность гебуна-поди, подай, прими, принеси в ГДР.
Потом работа мошенника под руководством сОбчака-обмен редкоземельных металлов, якобы, на продовольствие. А потом - наследство еЛьцина-президенство т.н. рф.
Особенностю клинического течения псевдологии, является отсутствие потери интеллекта у пациента. Основой его деятельности является определенная МОТИВАЦИЯ!
Если бы мне пришлось характеризовать т.н. русских, я бы начал с мании величия, чувства исключительности на национальной почве. "Комплекс превосходства - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC защитный механизм психики , при котором появляется ощущение собственного превосходства, вызванное скрытым чувством неполноценности. Термин впервые употребил австрийский психолог https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 Альфред Адлер . Комплекс превосходства тесно связан с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 комплексом неполноценности и является его обратной сторонойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-Adler_nauka_zhit-1 [1] .(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0) https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплекс_превосходства)
Не стану переписывать статью из Википедии. Достаточно ссылки, для того, чтобы желающие, ознакомившись с подробностями уяснили, с чем мы имеем дело в случае с пЫней. Там есть ссылки на ненависть, зависть, садизм и т.д. и т.п. на национальной почве. Правда, есть и исключения из правил. Для примера, упомяну Э.Рязанова, А.Макаревича, В. Шендеровича, О.Басилашвили и других.(Продолжение следует).
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22.06.2021 21:25 Ответить
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА, ЧТО ПУТИН - ПЕДОФИЛ И ТЕРРОРИСТ !!!
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22.06.2021 21:31 Ответить
ботоксний Сцарьок-педофiл з азiопськоi паРашi хворий на голову вже давно, або вдає з себе божевiльного, щоб уникнути вiдповiдальностi за своi несчисленнi злочини.

У Путіна хронічна параноя через нібито "державний переворот" в Україні, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4184
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22.06.2021 21:32 Ответить
Хтось збирається сцарька до чогось притягати? - Звісно ні. Отже, йому ніц вдавати не потрібно. Він такий, який є - цікавий психіатрам із фахової точки зору.
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23.06.2021 11:54 Ответить
да всё это фуйло прекрасно понимает
просто гнида не может смириться, что всё пошло не по кацапскому плану...
украинец не будет покорным кремлю - никогда !
це - віками у крові української нації,
поэтому и у себя и у белорусов кацапы скорректировали действия
и просто жестко и быстренько пересадили всю оппозицию ...
но, как говорил С.А. Бендера " Ніщо не зупинить ідеї час якої настав ! "
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22.06.2021 21:40 Ответить
Це був переворот у свідомості переважної більшості українців, які кинулись на захист незалежної України від 400-річної влади імперської Росії. Я була тоді найбільш щаслива за свого життя -- на Майдані.
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22.06.2021 21:49 Ответить
А після?
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22.06.2021 23:01 Ответить
У Путіна хронічна параноя через нібито "державний переворот" в Україні, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9438У Путіна хронічна параноя через нібито "державний переворот" в Україні, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3020
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22.06.2021 22:53 Ответить
Октавиан Август - справа, Джеймс Бонд - слева. А то многие путают.
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22.06.2021 22:54 Ответить
БОМЖ БОНД И ХЙЛОВИАН )))
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22.06.2021 23:47 Ответить
Перхоть справа зачётная.
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22.06.2021 23:15 Ответить
Какое же оно чмо убогое,писец
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23.06.2021 00:24 Ответить
Перодер .
(Подяка В. Войновичу).
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23.06.2021 11:56 Ответить
чмо с питерской подворотни.))
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23.06.2021 12:36 Ответить
Вот кстати неплохой вариант для следующего кандидата в Президенты.
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22.06.2021 22:54 Ответить
(Продолжение).Когда воины княжества Московского в 1552 году взяли Казань они устроили в городе методичное уничтожение защитников города, таким образом лишний раз наповнив о своем превосходстве над другими нациями и продемонстрировам агрессию и зверинную жестокость. Жителям Казани форма стрельцов с секирами напомнила казанских забойщиков скота. Забойщиков скота в Казани считали особами жестокими, а оттого именовали(в связи с отсутствием в татарском алфавите буквы "Ц" КАССАПАМИ, что в переводе означало ЖИВОДЕР, УБИЙЦА. Вот Вам и происхождение слова "кацап", к которому украинцы не имеют никакого отношения.
Сколько веков минуло, а у кассапов(основной части Московитов, которые не составляют характерологического исключения из правил и не принадлежат к перечисленным мною особам), сквозь века сохранились все те же проявления ШОВИНИЗМА, а не национализма. К ним и прнадлежат пЫня и его свора. Так что в данном случае РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА лишь мотивация к агрессии т.н. рф, основа которой лежит глубоко в генетике кацапов.
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23.06.2021 00:20 Ответить
Вариант: кассубы полабья, кацапы их называют варягами, поучаствовали с ляхове-чудь-весь-мордвой собственно в этногенезе кацапов. Кассубы сегодня - малочисленное население Польши.
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23.06.2021 03:53 Ответить
Во времена кассубо-варягов(Рюрик) Казани еще не было.
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23.06.2021 03:59 Ответить
Хотя во времена Казани, были опричники. Царь нанимал в опричники, как раз, кассубо-ВАРЯГОВ, но вскоре их разогнал.
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23.06.2021 04:02 Ответить
Нечего его анализировать, чукча не писатель
"Злые люди не разумеют справедливости"
Это Библия, Пастор
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23.06.2021 07:44 Ответить
хай путін запитає свого кума мертветчука про держпереворот в Україні.за моєю версією каламойскій,мертвечук ( і путін?)і косата-тимошенко поділили владу так:косата президент,а мертвечук-прем'єр-міністр.тому на майдані вимагали відставки азарова.тобто банда надіялась,що янукович поставить мертвечука прем'єром. косата акі манделла стане президентом.схоже,що це був сценврій банди посадити косату на кічу для іміджу жертви.розстріли на майдані-це схоже їх робота,щоб президентос сала косата.
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23.06.2021 09:52 Ответить
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