У Путина хроническая паранойя из-за якобы "государственного переворота" в Украине, - Турчинов

Президент России Владимир Путин до сих пор не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за границы.

Об этом заявил руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности", и.о. президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, комментируя статью Путина изданию Die Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Хроническая паранойя Путина об "организации Штатами в Украине государственного переворота" свидетельствует о том, что он, как и любой другой диктатор, не может понять, что настоящие революции нельзя подделать, заказать или организовать из-за рубежа", - отметил он.

"Украинский народ, у которого есть достоинство и ответственность, ни в 2004-м, ни в 2013-2014 годах не нуждался в помощи извне, чтобы доказать свое право самому определять свою судьбу. Я руководил Штабом национального сопротивления во время Революции Достоинства и могу официально подтвердить, что никакой помощи от Соединенных Штатов и ЕС - ни материальной, ни организационной - мы не получали", - добавил Александр Турчинов.

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Он отметил, что Украина была благодарна западным демократиям за моральную поддержку и объективное информационное освещение событий на Майдане.

"Но с начала и до конца режиму Януковича противостояли украинские патриоты, которые сбросили тиранию и не дали вернуть страну в неороссийскую империю, остановив продвижение имперского реваншизма Путина", - подчеркнул и.о. президента Украины в 2014 году.

Турчинов отметил, что именно российские военные захватили Крым и часть Донбасса, а не украинские граждане, которые не восприняли революцию.

"Придет время, и без всякой американской или европейской помощи российская империя так же, как и советская, будет разрушена. На ее руинах возникнут новые независимые государства, а Украина не только вернет временно захваченные территории, но и восстановит все свои исторические границы, уверенно продолжив демократический европейский путь своего развития", - резюмировал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" написал, что события 2014 года во время Евромайдана в Украине - "антиконституционный вооруженный переворот", который был организован США и безвольно поддержан Европой.

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