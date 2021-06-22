Экс-депутату и жительнице Донетчины дали по 5 лет тюрьмы за организацию и проведение псевдореферендума

Великоновоселковский районный суд поддержал позицию Донецкой областной прокуратуры и признал бывшего депутата и местную жительницу виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что 11 мая 2014 года депутат Великоновоселковского районного совета организовал на территории нескольких сел района проведение незаконного референдума с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Он предоставлял членам "избирательных комиссий" бюллетени и в дальнейшем обеспечил личный контроль за ходом "голосования".

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Кроме того, жительница указанного района также активно участвовала в организации и проведении псевдореферендума в качестве члена участковой избирательной комиссии о признании государственной независимости так называемой "ДНР".



Приговорам суда мужчину и женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 и 2 года соответственно.