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Экс-депутату и жительнице Донетчины дали по 5 лет тюрьмы за организацию и проведение псевдореферендума

Экс-депутату и жительнице Донетчины дали по 5 лет тюрьмы за организацию и проведение псевдореферендума

Великоновоселковский районный суд поддержал позицию Донецкой областной прокуратуры и признал бывшего депутата и местную жительницу виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что 11 мая 2014 года депутат Великоновоселковского районного совета организовал на территории нескольких сел района проведение незаконного референдума с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Он предоставлял членам "избирательных комиссий" бюллетени и в дальнейшем обеспечил личный контроль за ходом "голосования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троим организаторам "референдума" в Донецкой области грозит до 10 лет тюрьмы, - прокуратура

Кроме того, жительница указанного района также активно участвовала в организации и проведении псевдореферендума в качестве члена участковой избирательной комиссии о признании государственной независимости так называемой "ДНР".

Приговорам суда мужчину и женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 и 2 года соответственно.

сепаратизм (11311) суд (25087) Донецкая область (9582)


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как за украденную бутылку водки?
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22.06.2021 17:15 Ответить
Ні, за крадену горілку дають реальні строки. А тут умовні.
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22.06.2021 17:16 Ответить
Бесчеловечно! Думал дадут по ордену Ярослава Мудрого.. Зе неприятно удивил...
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22.06.2021 17:17 Ответить
как-то немного за такое преступление. депутату надо срок удвоить - он был при власти и присяге.
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22.06.2021 17:20 Ответить
В Славянске в школе номер 10 учитель информатики и физики организовал такой же референдум! Есть видео и все доказательства! Выпустили! Директор школы такая же мразь, помогала! Штепа тоже на свободе! Ну, и ?
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22.06.2021 17:22 Ответить
ОПЯТЬ НИКОГО НЕ ПОСАДИЛИ!!
Воинов защитников сажают за гранату в рюкзаке а тут целый референдум и условно!!
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22.06.2021 17:29 Ответить
Я увлекаюся спортивною рыбалкой
Эх, хвост, чишуя не поймал я ... ничего (с)
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22.06.2021 18:11 Ответить
А левченко???
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22.06.2021 18:52 Ответить
Да там прцентов 70% таких!!!
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22.06.2021 22:50 Ответить
 
 