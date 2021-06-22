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Новости
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В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл.

В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл.

Выполнение государством взятых на себя обязательств перед инвесторами может стать точкой притяжения для новых инвестиций. А следовательно, и для увеличения налоговых поступлений.

Об этом говорится в статье "Как увеличить поступления в государственный бюджет на 60 млрд грн", опубликованной на сайте Цензор.НЕТ.

В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет – минус $868 млн, свидетельствуют данные НБУ. В то же время в период 2016-2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее $3,7 млрд прямых иностранных инвестиций.

Основной причиной рекордного оттока иностранных инвестиций из Украины в 2020 году была мировая паника, вызванная пандемией COVID-19.

Инвесторы выводили капиталы в "тихие гавани" – перевлаживали выведенные деньги в гособлигации США, акции технологических гигантов или золото.

"Однако темпы вывода капитала можно было бы уменьшить, если бы поведение украинской власти было нацелено на защиту интересов внешних и внутренних инвесторов. Именно создание неблагоприятного инвестиционного климата можно считать основным препятствием для прихода инвестиций в Украине", - говорится в материале.

В частности, речь идет о невыполнении инвестиционных обязательств, которые берет на себя государство; отсутствие судебной реформы; популизм на высшем государственном уровне на примере внедрения "института инвестиционных нянь".

В качестве примера нарушения властью своих обязательств журналисты приводят невыполнение условий меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии.

С 2010 года в отрасль производства возобновляемой электроэнергии в Украине было привлечено $12,3 млрд инвестиций США, свидетельствуют подсчеты Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

В 2020 году, когда были зафиксированы рекордные объемы оттока инвестиций из Украины, в возобновляемую энергетику Украины операторы ВИЭ инвестировали $1,4 млрд.

Инвесторы вкладывали деньги в сектор ВИЭ из-за высоких зеленых тарифов, размеров и обязательности выплат, по которым были гарантированы законом.

И в 2020 году правительство вышло с инициативой снизить зеленые тарифы в обмен на постепенное погашение исторических долгов, которые на 1 августа 2020 года составляли 22 млрд грн.

Договоренности закрепили в меморандуме, а затем и в законе. Правительство и зеленая генерация согласовали график погашения долга за электроэнергию: 40% задолженности или 8,96 млрд грн "зеленые" должны были получить в 4 квартале 2020 года. Остальные 60% задолженности должны быть уплачены равными частями в течение 2021 по 15%, или по 3,36 млрд грн ежеквартально.

Одним из источников погашения долга был определен государственный бюджет, в него на 2021 год депутаты должны были заложить 20% финансирования компенсации зеленого тарифа, но не сделали этого.

"В результате согласованный график не выполняется, на 1 июня 2021 года оплата за приобретенную в 2020 году зеленую электроэнергию составляет 66%", - отмечается в статье.

Отмечается, что сейчас инвестиции в отрасль остановились. Государственные банки заявили, что приостановили кредитование отрасли до урегулирования ситуации с долгами. О сворачивании инвестиций объявили и международные корпорации, а по некоторым проектам были объявлены дефолты.

Автор: 

инвестиции (1163) налоги (3238) инвесторы (333) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+34
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл. - Цензор.НЕТ 189
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22.06.2021 18:41
+18
опять инвесторы не такие?
а как так что во время активной фазы войны, с пустой казной и барыгами у власти был и рост экономики и инвесторы заходили? как так? значит можно? но для это нужно ум в голове иметь и патриотизм в душе. а не зеленые сопли в бабло в глазах.
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22.06.2021 18:49
+10
Зелений недоумок керуйе.
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22.06.2021 18:45
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В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл. - Цензор.НЕТ 189
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22.06.2021 18:41 Ответить
треба гнати головну інвестиційну няню
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22.06.2021 18:44 Ответить
"Инвесторы вкладывали деньги в сектор ВИЭ из-за высоких зеленых тарифов, размеров и обязательности выплат, по которым были гарантированы законом.
Источник: https://censor.net/ru/n3272805" - та звіздуйте на всі 4 сторони з такими інвестиціями.
А де була влада Зєка та подальших прєзів , чому не змінювала закони хоча б для пізніших інвесторів? Краще б так гроші їм віддавала, ніж знищувала власну ядерну енергетику.
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22.06.2021 18:46 Ответить
опять инвесторы не такие?
а как так что во время активной фазы войны, с пустой казной и барыгами у власти был и рост экономики и инвесторы заходили? как так? значит можно? но для это нужно ум в голове иметь и патриотизм в душе. а не зеленые сопли в бабло в глазах.
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22.06.2021 18:49 Ответить
Добрі інвестори. Тариф18 євроцентів за кіловат при продажу електрики гарантований державою до 2030 року. І платежі гарантовані. На додачу ще й звільнили імпорт устаткування від сплати податків. Наркотики певно менші прибутки дають. Але там риск, а тут гарантовано держбюджетом.
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22.06.2021 18:55 Ответить
бл. продажа кому? тебе? что ты несешь?
эту э/э должна выкупать держава. и она раньше выкупала. а теперь денег нет - все скоммуниздили зеленые пионеры с банковой
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22.06.2021 19:00 Ответить
Звісно що гроші звізданули зейлокукінси. Але якщо купівати електрику по 18 євроцентів плюс НДС і т.д , то по скільки продавати її кінечному споживачеві?
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22.06.2021 19:03 Ответить
а она по каким то отдельным проводам идет вместе с э/э с ГЭС и АЭС?
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22.06.2021 19:06 Ответить
у меня сосед торгует бытовым солнечными электростанциями. экономический эффект наступает примерно через полтора-два года. к тому моменту цена себестоимости такой э/э падает в разы по сравнению с первоначальным уровнем
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22.06.2021 19:07 Ответить
адача государства поддержать такие электростанции на первом этапе пока отбиваются большие вложения в оборудование. дальше - чистая прибыль всем
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22.06.2021 19:12 Ответить
Холодильник требует капиталовложений но экономит затраты на продукты. Зелёная энергетика требует капиталовложений, но экономит затраты на топливо.Топливная составляющая себестоимости электроэнергии ТЭС 70 % .
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22.06.2021 19:35 Ответить
Ну так теперь теперь пелены инвесторы выводят деньги что Украинцы платят за зеленую энергетику
До 2030 Украина выплатит 25 лярдов евро, нехилый подъем в пять раз на те инвестиции
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22.06.2021 18:59 Ответить
За те скільки заробили нардети та інші можновладці трьох властєй, що були при такій прогресивній справі?
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22.06.2021 19:05 Ответить
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл. - Цензор.НЕТ 5032
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22.06.2021 18:41 Ответить
Потому что в Украине Президент - … ну вы поняли
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22.06.2021 18:43 Ответить
Я конечно извиняюсь, но эти гиперактивные "зелёные энергетики" засрали все ленты новостей своими апокалиптическими визгами. Кроме них никто не вкладывается, ничего не делает и без именно их энергии страна встанет. АЭС и гидро, а также оставшиеся угольщики в лёгком недоумении
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22.06.2021 18:45 Ответить
Велика шана зєльоним єнєргєтікам, що підтримують фінансово незалежні українські ЗМІ платним розміщенням своїх висірєв.
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22.06.2021 18:48 Ответить
слышь борцун с зеленой энергетикой
раззуй глаза и посмотри какую часть в сумме оттока инвестиций занимают "зеленые энергетики"
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22.06.2021 18:56 Ответить
ну хоть кто то заявляет о бездаоности правительства.атомную,тепловую и гидроэнергетику они запустили еще больше.начать с того,что в эту зиму в Украине не было запасов угля на тепловых станциях.
но эти молчат,потому что центрэнерго у бени...
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22.06.2021 18:51 Ответить
ПреЗЕдент просто не уточнил, в какую сторону хлынет лавина инвестиций...
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22.06.2021 18:55 Ответить
Зелений недоумок керуйе.
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22.06.2021 18:45 Ответить
это прорыв в эпоху богатства!
зеленые утырки тупо уничтожают страну
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22.06.2021 18:47 Ответить
Ти так бажаєш платити по 10 гривень за КВТ?
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22.06.2021 18:51 Ответить
я бажаю чтобы было так как было зимой 2019 года
кроме воровства и недолугости нынешней власти нет никаких причин той полной жопы которая творится в стране
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22.06.2021 18:53 Ответить
зимой = январь-апрель 2019 года
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22.06.2021 18:54 Ответить
Вперьод, а я буде патрони подавати!!!!
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22.06.2021 18:56 Ответить
готовь поспорить - не будешь
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22.06.2021 18:57 Ответить
буде...але "той сторонє"
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22.06.2021 18:59 Ответить
а кто хочет иметь дело с **********? моня думал тихим пердом проехать? увы.

как там сказало, суперчесное и очень правильное дама, Верещук?

мы не понимаем, что имеет в виду сша когда говорит о коррупции в Украине.
теперь понимаеш?

выпердыш....
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22.06.2021 18:51 Ответить
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл. - Цензор.НЕТ 1229
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22.06.2021 18:54 Ответить
Аеропорт в Рівному існує з часів СРСР. В місті проживає близько 250 тисяч. Який має бути пасажиропотік, щоб вбухати в реконструкцію 1-2 мільярди?
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22.06.2021 19:14 Ответить
А какое отношение имеет пассажиропоток к пиару и распилу средств бюджета?....
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22.06.2021 19:16 Ответить
Это уже покращення или есче нет?
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22.06.2021 18:56 Ответить
отток прямых иностранных инвестиций/ Виновата зелёная энергетика. Все говорят. Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике/ Сумма исковых заявлений зелёных инвесторов 1млрд грн . Это стоимость сортиров вилл Ахметова и его сына. Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен. Ахметов поиздеержался и : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. Но причём здесь
Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов.
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22.06.2021 18:56 Ответить
Разом з інвестиційними нянями? Куди, в офшори ахмета та бени?
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22.06.2021 19:08 Ответить
В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл. - Цензор.НЕТ 5009
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22.06.2021 19:09 Ответить
ех памятаю як 19 я писав своєму бувшому колезі, шо буде відтік інвестицій. А він мені втірав шо буде навпаки.
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22.06.2021 19:13 Ответить
Нехорошо, конечно, инвесторов кидать. Но эти, по сути не инвесторы, и тем более не иностранные
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22.06.2021 19:13 Ответить
это сигнал что других так же могут кинуть
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22.06.2021 20:39 Ответить
кинули вже...
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22.06.2021 21:20 Ответить
вот вам и няни...
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22.06.2021 20:39 Ответить
На протяжении следующих 12 месяцев валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд.

В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн.
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22.06.2021 21:40 Ответить
 
 