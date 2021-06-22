Если суд установит вину подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке, то компенсацию будет выплачивать он, - Геращенко
Мужчина, задержанный по подозрению в поджоге пятиэтажного дома и убийстве в Белогородке под Киевом, будет возмещать причиненные убытки, если суд установит его вину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.
"В случае уголовного преступления всю компенсацию должно выплачивать лицо, ставшее предлогом того, что другие люди потеряли свое жилье или получили другую опасность. Поэтому на это лицо, которое подозревается в убийстве, после его осуждения суд будет возлагать всю ответственность... Если у него есть имущество, например квартира или дом, то оно может быть продано и из этих денег сделана компенсация пострадавшим от его незаконных действий", - сказал Геращенко.
Комментируя обстоятельства преступления, замминистра, отметил: "Человек действительно был убит ножом, действительно было вырезано сердце. Эксперты должны будут указать, не было ли это преступление совершено под воздействием наркотических или алкогольных средств. Но, к сожалению, человека уже не вернешь".
Геращенко предположил, что для возмещения убытков пострадавшим от пожара также могут быть выделены средства из фондов областной администрации.
Сегодня стало известно, что причиной взрыва и пожара в Белогородке было умышленное сокрытие убийства.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.
В ГСЧС говорят, что взорвался точно не газ, и причиной взрыва может быть граната или другое взрывное устройство.
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Там крыши одной ремонт - ето миллиона полтора гривен как с пистолета.
И квартиры ж все убитые, там верхняя половина сгорела, а нижнюю половину чёрной водой залили когда тушили.
Ето ещё лимонов пять - десять.
Если ето не родной брат Коломойского - то его хоть на органы сдай - ни хрена он не компенсирут.
Быдло, выбравшее шута, а если вы, по приколу, окажетесь на месте пострадавших?
Да, и не забывайте вовремя дрочить на портрет вашего кумира, бубочки оманского.
РІК ЗЕЛЕНОГО ПІАРУ НА ТРАГЕДІЇ
Рівно рік тому на столичних Позняках сталося страшне лихо, вибухнув багатоповерховий будинок.
Ймовірна причина - вибух газу. П'ятеро мешканців будинку загинули, 40 сімей залишилися без даху над головою.
Рік тому, президент Зеленський на цій трагедії гучно попіарився. Спочатку Зеленський заявив, що всім постраждалим виділять нові квартири. Зеленський договорився до того, що Офіс президента, мовляв, "домовився з забудовниками". Ішлося про нерухомість вартістю біля $ 2,5 мільйонів. У всьому світі такі "домовленості" розслідують за статтею "корупція".
Проте. Ще раніше президент Зеленський вручив 12 сім'ям сертифікати на нові квартири та заявив, що квартири вже готові і в них можна вселятися. Решту 28 квартир він пообіцяв надати протягом 1,5 місяця.
ЗЕботва тоді ревіла від захоплення, мовляв, "Кличко не поворушився, а Зеленський взяв і зробив - знайшов квартири!"
Я тоді спостерігаючи всю цю зелену піар-вакханалію порадив прибічникам ЗЕ гучніше виххваляти їхнього обранця - бо ця історія ще матиме кричущі наслідки. Чи правий я виявився?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1044072406035010?__cft__%5b0%5d=AZU0-************************************************************************************************************************************************************-6WIrPL3NEBuqTgg4bgwfFnmoG0DNRAytE&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1044072406035010
Решта ще й досі микаються в гуртожитак та у родичів, обіцяне їм житло наразі до заселення непридатне. Скільки буде тягнутися процес надання житла - невідомо.
Ще під час вручення сертифікатів Зеленським, експерти звернули увагу на те що сертифікати були від доволі сумно відомої на будівельному ринку контори - KSM.
Описань подвигів цього забудовника - повен інтернет.
Сім сімей наразі нового житла не побачили взагалі - їх благополучно годують обіцянками-цяцянками. Як бачимо "півтора місяці" по Зеленському виглядають просто зловісно.
Простіше кажучи. Зеленський всіх цих людей банально і цинічно обдурив. Він пообіцяв людям те, чого не виконав, або виконати не міг. Власне, він не тільки їх, він всю країну обдурив.
На жаль - не всі це поки що усвідомили.
На річницю вибуху на Позняках знову стався вибух - в селищі Білогородка на Київщині.
Одна особа загинула, троє шпиталізовані. Цього разу Зеленський на квартирах не піарився.