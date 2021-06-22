Если суд установит вину подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке, то компенсацию будет выплачивать он, - Геращенко

Мужчина, задержанный по подозрению в поджоге пятиэтажного дома и убийстве в Белогородке под Киевом, будет возмещать причиненные убытки, если суд установит его вину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"В случае уголовного преступления всю компенсацию должно выплачивать лицо, ставшее предлогом того, что другие люди потеряли свое жилье или получили другую опасность. Поэтому на это лицо, которое подозревается в убийстве, после его осуждения суд будет возлагать всю ответственность... Если у него есть имущество, например квартира или дом, то оно может быть продано и из этих денег сделана компенсация пострадавшим от его незаконных действий", - сказал Геращенко.

Комментируя обстоятельства преступления, замминистра, отметил: "Человек действительно был убит ножом, действительно было вырезано сердце. Эксперты должны будут указать, не было ли это преступление совершено под воздействием наркотических или алкогольных средств. Но, к сожалению, человека уже не вернешь".

Геращенко предположил, что для возмещения убытков пострадавшим от пожара также могут быть выделены средства из фондов областной администрации.

Сегодня стало известно, что причиной взрыва и пожара в Белогородке было умышленное сокрытие убийства.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

В ГСЧС говорят, что взорвался точно не газ, и причиной взрыва может быть граната или другое взрывное устройство.

Читайте: ГСЧС о трагедии в Белогородке: Причиной может быть как газ, так и взрывоопасные предметы в одной из квартир