С начала суток на Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела и два пролета беспилотников войск РФ, - штаб ООС

Российские войска с начала суток 5 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Потерь среди личного става украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Красногоровки враг обстрелял украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.

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