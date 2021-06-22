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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки шесть террористов РФ были уничтожены своим же оружием, - ГУР МО

За сутки шесть террористов РФ были уничтожены своим же оружием, - ГУР МО

Командование Вооруженных сил РФ продолжает нарушать договоренности от 22 июля 2020 года. В частности, активность противника традиционно возрастает в праздничные и выходные дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

"В такие периоды отмечается увеличение российскими оккупантами провокационных обстрелов позиций Объединенных сил, в том числе из запрещенного вооружения, и интенсивное проведение российскими наемниками инженерных работ и минирования местности, что приводит к росту потерь среди них", - уточняют в ГУР.

В частности, в минувшие сутки "в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили": безвозвратные - 6; санитарные - 5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела и два пролета беспилотников войск РФ, - штаб ООС

"Указанные действия оккупантов сопровождаются распространением дезинформации о возможной активизации боевых действий со стороны подразделений Объединенных сил путем рассылки смс-сообщений на мобильные телефоны российских наемников включительно", - пишут в ГУР.

За сутки шесть террористов РФ были уничтожены своим же оружием, - ГУР МО 01

Автор: 

Минобороны (9306) разведка (4171) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
Скатертью дорога!
Хорошего гниения.
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22.06.2021 18:18
+14
За сутки шесть террористов РФ были уничтожены своим же оружием, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 212
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22.06.2021 18:19
+12
Нас там нєт !!
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22.06.2021 18:19
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Скатертью дорога!
Хорошего гниения.
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22.06.2021 18:18 Ответить
"день ото дня в колхозе "Укроп" увеличиваются надои и растет процент жирности молока !"
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22.06.2021 18:53 Ответить
Счастливого гниения!
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22.06.2021 21:05 Ответить
дай вам боже побільше "своєго оружия", колоради!
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22.06.2021 18:18 Ответить
это вчерашние "самоубиенные" или новый подвоз ?
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22.06.2021 18:54 Ответить
Это холодный дорез.
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22.06.2021 19:32 Ответить
За сутки шесть террористов РФ были уничтожены своим же оружием, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 212
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22.06.2021 18:19 Ответить
Нас там нєт !!
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22.06.2021 18:19 Ответить
теперь и их тоже !!
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22.06.2021 18:55 Ответить
Ти диви! Як тільки пройшло пару років від заборони стріляти по русні, так у впопучленців чомусь почалися то масові підриви на своїх же мінах, то перепилися і своїх же перебили. Я ні на що не натякаю, але мені таке формулювання "небойових" втрат дуже подобається. І головне юридично все правильно, у відповідності до міжнародних домовленостей!
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22.06.2021 18:24 Ответить
Хорошо. Но - маловато будет! Ма-ло-ва-то!
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22.06.2021 18:30 Ответить
То всё фейк, просто визитку Яроша нашли и подохли от диареи, пердаки взорвались... =)
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22.06.2021 18:39 Ответить
Самоубийства-традиционное развлечение ************ и прочей ватной шушеры. ВСУ то здесь при чём?
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22.06.2021 18:42 Ответить
Nu tak ekanomija patron , kazhdij samosdohshij Ihtamnet uvelichivajet zapasi amuneishen !
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22.06.2021 19:03 Ответить
Треба ж якось пільги заробляти та одноразові виплати.
Рідня небіжчиків десь радіє.
Бо то ж гроші.
Та й на панахидах щось заробить.
Сусіди принесуть.
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22.06.2021 18:46 Ответить
Какие договорённости от 22 июля 2020 г ? Это было одностороннее обязательство Зели.
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22.06.2021 19:22 Ответить
Чекаю коли крем лядь сделает оргвыводы насчет пыни.
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22.06.2021 19:36 Ответить
За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 4797
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22.06.2021 20:17 Ответить
За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 9062
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22.06.2021 20:29 Ответить
НАВЕРНО НА ГЕЙ ПАРАДЕ ИХ УБИЛИ !?)
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22.06.2021 21:26 Ответить
Кацапи самі себе постійно вбивають . Навіщо ? - ніпанятно . Умом расєю ніпанять . Просто дібільна говно-страна .
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22.06.2021 23:09 Ответить
За добу шість терористів РФ були знищені своєю ж зброєю, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 994
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23.06.2021 00:03 Ответить
У Кабзона концерт за концертом.😁😁😁
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23.06.2021 10:47 Ответить
 
 