За сутки шесть террористов РФ были уничтожены своим же оружием, - ГУР МО
Командование Вооруженных сил РФ продолжает нарушать договоренности от 22 июля 2020 года. В частности, активность противника традиционно возрастает в праздничные и выходные дни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.
"В такие периоды отмечается увеличение российскими оккупантами провокационных обстрелов позиций Объединенных сил, в том числе из запрещенного вооружения, и интенсивное проведение российскими наемниками инженерных работ и минирования местности, что приводит к росту потерь среди них", - уточняют в ГУР.
В частности, в минувшие сутки "в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили": безвозвратные - 6; санитарные - 5.
"Указанные действия оккупантов сопровождаются распространением дезинформации о возможной активизации боевых действий со стороны подразделений Объединенных сил путем рассылки смс-сообщений на мобильные телефоны российских наемников включительно", - пишут в ГУР.
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Хорошего гниения.
Рідня небіжчиків десь радіє.
Бо то ж гроші.
Та й на панахидах щось заробить.
Сусіди принесуть.