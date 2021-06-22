Из-за ДТП с участие 3 грузовиков под Киевом затруднено движение в направлении Чернигова, - патрульная полиция. ФОТО
На Броварской окружной дороге под Киевом произошло ДТП с участием трех грузовиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"ДТП с пострадавшими на 29-м километре автодороги М-01 (Киев-Чернигов-Новые Яриловичи), на Броварской окружной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что затруднено движение в направлении Чернигова.
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taddyboy harper #478118
показать весь комментарий22.06.2021 19:03 Ответить Мне нравится 1
Святослав Сагайдачный
показать весь комментарий22.06.2021 20:28 Ответить Мне нравится 0
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