США призвали Россию "прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев"

Соединенные Штаты Америки обеспокоены ранением мирного жителя Авдеевки в результате обстрела российских войск 19 июня, и призывают РФ прекратить насилие на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Обеспокоены сообщениями о гражданском пострадавшем возле собственного дома в результате нарушений режима прекращения огня в районе Авдеевки 19 июня. Призываем Россию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, 19 июня российские наемники обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов, ранив мужчину 1989 года рождения. Медицинскую помощь раненому оказали украинские военные, они же и доставили его в больницу.