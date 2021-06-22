США призвали Россию "прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев"
Соединенные Штаты Америки обеспокоены ранением мирного жителя Авдеевки в результате обстрела российских войск 19 июня, и призывают РФ прекратить насилие на востоке Украины.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Обеспокоены сообщениями о гражданском пострадавшем возле собственного дома в результате нарушений режима прекращения огня в районе Авдеевки 19 июня. Призываем Россию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 19 июня российские наемники обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов, ранив мужчину 1989 года рождения. Медицинскую помощь раненому оказали украинские военные, они же и доставили его в больницу.
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‒ Розповісти про дітей на війні неможливо без дітей. Діти війни, маленькі українці, що мешкають на лінії розмежування, просто посеред обстрілів і мін, переселенці, які змушені були втікати від бойових дій, та ті, хто опинився на тимчасово окупованій території, наважилися розказати Україні та всьому світові свою правду про цю війну. Кожну історію записано та «проілюстровано» за допомогою пам'ятних, знакових для дітей предметів, які асоціюються у них з війною, ‒ розповіла директорка Музею воєнного дитинства в Україні Юлія Скубицька.
Рухаючись лабіринтом Музею воєнного дитинства, у формі якого представлена експозиція дитячих історій про російсько-українську війну, розумієш наскільки сильно вона торкнулася найбільш вразливіших.Наразі в музеї зібрано понад 130 експонатів. На першій виставці Музею широкому загалові буде представлено понад 30 із них. Більшість дитячих історій зібрала голова благодійного фонду «Голоси дітей» Олена Розвадовська. Вона особисто їздила вздовж лінії розмежування, спілкувалася з кожною дитиною та була вражена, наскільки жахливі воєнні умови стали для кожного з них буденними. https://**********.com.ua/2021/06/u-kyyevi-prezentuvaly-pershu-v-********-vystavku-muzeyu-*********-dytynstva/
сейчас, абхазия молдова сирия крым донбас армения и еще где их носит хрен их знает. не хватает серьезного сговора по нефти и газу. не замечаешь сходства?
Мордвой в т.н. рф называет угро-финские племена-коренные народы Поволжья, которые подверглись унижению и уничтожению на национальной почве потомками татаро-монгол, жителями Московского княжества. Угро-фины, в большинстве своем, очень порядочные и талантливые люди. Придет к ним бездомный татарин, они его някормят, обогреют, уложать спать... Но после его ухода, все вещи к которым он прикасался будут уничтожены. Не потому, что он бомж, а потому, что он татарин.
Персонально: Лидия Русланова и Василий Ключевский - принадлежли к племени Мокша.
А скульптор С.Эрзья(Нефедов) - из племени Эрзья взял себе название племени в качестве псевдонима.
Мухи отдельно. Котлеты отдельно..
а крым, нам........ тогда уже будет нах...... не нежен в таком состоянии.
_Грёбаный театр абсурда... Этот сюрреализм на голову не налазит.
А количество умерших в Украине от коронавируса считали? 52 тысчи. Это две дивизии. А в мире считали???
Дык это одни и те же исполнители!!!....
Совершенно осмысленная последовательность планонамеренных действий.....!!!
запас на год, это Вы перегнули. обслуживание десятков военных баз забирает очень много.
люди за 200 км от москвы питера и других больших городов в .....опе по самые уши.+ бухают все поголовно. саму армию и ментов нужно очень хорошо кормить.
я с Вами не спорю. денег там много, но как и у обычного смертного, они имеют свойство внезапно заканчиваться. на что я лично очень надеюсь
могли ведь сразу озабоченность проявить,глубоко решительную и необратимую !!!
Потом будут вопли о русафобии из-за паребрика.
из них 10 млн. Украинцев, закидывая телами гусеницы немецких танков, тупо посылая всех на убой из- за своей бездарности и мнимого величия. И если бы не АМЕРИКАНСКАЯ тушенка, танки, машины, патроны, снаряды и самолеты то тюрьма народов, лживо-сраный кровавый совок - перестал бы существовать ещё в декабре 1941...
Слава США ! США - это развитие и цивилизация , защита и МИР !